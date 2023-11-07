Дела плохи? Чемпионка «Шлемов» продаёт роскошный дом, где отгуляла свадьбу с миллиардером

Симона Халеп просит $ 4,5 млн за особняк на берегу озера. Во время дисквалификации за допинг приходится избавляться от элитных объектов.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона-2019, бывшая первая ракетка мира Симона Халеп переживает непростой период в жизни. В августе 2022-го румынка стала восьмым человеком в теннисе (мужском и женском), выигравшим $ 40 млн призовых, но вскоре её карьера пошла под откос. В октябре того же года Симону отстранили от соревнований из-за применения запрещённого вещества роксадустат.

Разбирательство по делу Халеп длилось очень долго. Только в сентябре 2023-го Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) вынесло вердикт — дисквалификация на четыре года. Как говорится в решении ITIA, в версию спортсменки со случайным попаданием роксадустада в организм не поверили из-за того, что концентрация вещества в пробах была слишком высокой.

Если срок не сократят, Халеп сможет вернуться в тур только в октябре 2026-го (четыре года с момента начала временного отстранения в прошлом году) – когда ей исполнится 35 лет. Симона всячески пытается очистить своё имя или как минимум уменьшить срок дисквалификации.

Румынка недавно подала апелляцию в CAS. Халеп требует отмены решения ITIA и всех наложенных санкций. Стороны обмениваются письменными обращениями, формируется коллегия арбитров. Процесс обжалования небыстрый, но даже сокращение отстранения хотя бы до двух лет станет успехом для теннисистки. Больше года без тенниса она уже пробыла. Халеп продолжает тренироваться на корте в надежде, что в какой-то момент следующего сезона она сможет на него выйти в матчах WTA-тура.

Симона Халеп и Патрик Муратоглу Фото: Julian Finney/Getty Images

Её бывший тренер Патрик Муратоглу полон оптимизма, хотя и признаёт, что допинг-скандал возник отчасти по его вине.

«Я уверен в будущем Симоны Халеп и её апелляции в CAS, поскольку это независимый суд. Нам удалось установить, из-за чего произошло загрязнение. Мы предложили ей принимать коллаген и дали ей коллаген от одной компании. Оказалось, что этот коллаген был загрязнён, и было невозможно об этом узнать. Но я чувствую ответственность за случившееся, потому что это моя команда. То есть, по сути, это я принёс ей этот коллаген. Мы провели все возможные анализы, чтобы установить, что дело именно в загрязнении. Я уверен, что независимый суд признает, что она никогда не употребляла допинг, что она жертва и должна как можно скорее вернуться на корт и участвовать в соревнованиях», — сказал Муратоглу.

В любом случае будущее Халеп полно неопределённости. Нельзя исключать, что вердикт CAS всё-таки окажется для неё неутешительным. Уже сейчас следует обдумывать своё будущее с учётом варианта, когда четырёхлетняя дисквалификация останется в силе.

Симона заработала $ 40,2 млн призовых за карьеру. Были и другие доходы от рекламных спонсорских сделок. Определённая финансовая «подушка безопасности» у Халеп имеется, но в период простоя в карьере и отсутствия заработка есть смысл задуматься об избавлении от некоторых активов. Румынка так и поступила.

Халеп выставила на продажу дом, где она устроила вечеринку во время свадьбы с македонским миллиардером Тони Юруцем в сентябре 2021-го. Брак распался через год, а элитная недвижимость сейчас не особо нужна Симоне. Запрашиваемая цена за особняк на берегу озера Снагов (Румыния) — $ 4,5 млн.

Симона Халеп во дворе своего особняка на берегу озера Снагов Фото: из личного архива Симоны Халеп

Внушительная стоимость дома по меркам Восточной Европы. Симона хочет получить на 32% больше, чем голливудская актриса Марго Робби, недавно продавшая особняк в Лос-Анджелесе в престижном районе Хэнкок Парк за $ 3,4 млн. Небезосновательно.

Дом с шикарными видами включает девять комнат и имеет общую площадь 420 квадратных метров. Там есть бассейн, просторный двор со специально обустроенным теннисным кортом, роскошно оформленная главная спальня с гардеробной, кабинет и тренажёрный зал, две второстепенных спальни с ванными комнатами, помещения для обслуживающего персонала, гараж для лодок. Со всех комнат есть вид на озеро, прямой выход к которому обеспечивает понтон.

Причин решения Халеп продать дом может быть несколько. Либо теннисистке нужны деньги, либо она хочет стереть все напоминания о своём бывшем муже. Скорее первое. С мужем она рассталась без скандалов. СМИ писали, что миллиардера просто не устраивали загруженный график Симоны, её постоянные разъезды и «отношения на расстоянии». Разошлись они без взаимных претензий, по крайней мере в публичную плоскость таковые не попадали.

По иронии судьбы, буквально через месяц после развода у Халеп появилось куда больше свободного времени из-за допинговой дисквалификации. При этом Тони Юруц не раз публично выступал в её защиту за последний год.

Так что особняк теннисистка продаёт, скорее всего, действительно сугубо по материальным соображениям.

Симона Халеп со своим бывшим мужем Тони Юруцем Фото: из личного архива Симоны Халеп

С домом на берегу озера у Симоны связаны определённые воспоминания. Она гуляла там во время свадьбы с Юруцем, часто отдыхала и тренировалась на корте. Бывший муж сделал для неё в особняке специальную комнату, в которой находились все выигранные трофеи – 24 титула WTA, включая два кубка турниров «Большого шлема». Расставаться с этим местом непросто, но сейчас приоритеты изменились.

У Симоны есть ещё более роскошный особняк в Констанце за $ 10 млн, где она постоянно живёт. Содержать два престижных объекта недвижимости в нынешний непростой для неё период – перебор. Сейчас основная задача Халеп – продолжать борьбу за возможность как можно скорее вернуться на корт, а в процессе вполне рационально избавиться от некоторых объектов роскоши, приобретённых в момент максимального успеха в карьере.