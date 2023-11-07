Более полувека «восьмёрки лучших». Как менялся Итоговый чемпионат ATP

Итоговый чемпионат ATP впервые был проведён в 1970 году. Чуть более чем за полвека на нём побеждали практически все топовые теннисисты соответствующих эпох, хотя некоторых успех всё же обошёл стороной. Среди россиян, не сумевших выиграть этот турнир, выделяются прежде всего Евгений Кафельников и Марат Сафин, наши первые чемпионы «Шлемов», а среди легенд тенниса на все времена трофея здесь нет у Рафаэля Надаля. Не побеждал на Итоговом и восьмикратный чемпион мэйджоров, а ныне известный теннисный эксперт Матс Виландер.

История переименований турнира

Интересно, что поначалу у турнира не было даже устоявшегося названия – формально он именовался Masters Grand Prix, но фактически в первую очередь назывался он в честь тех или иных спонсоров, менявшихся раз в несколько лет. Только в 1990-м появился первый вариант, не связанный со спонсорами и при этом официально указанный именно в названии турнира – ATP Tour World Championships. Ровно через 10 лет название сменилось на Tennis Masters Cup. К этому варианту прилагался красивый полупрозрачный и слегка волнообразный трофей с соответствующей надписью крупным шрифтом, под которой чуть мельче были указаны название города, принимавшего турнир, и год его проведения. Кстати, за все девять «Мастерсов» сезона тогда давали похожие трофеи, только на них была крупная надпись ATP Masters Series, а более детальная информация о конкретном турнире размещалась на опоре основной части трофея.

Трофей Tennis Masters Cup Фото: China Photos/Getty Images

В 2009-м название вновь изменилось. Теперь Итоговый чемпионат стал известен как ATP World Tour Finals, и это было связано с серьёзной реформой всего мужского тура в целом. Именно тогда появились сохранившиеся и сейчас категории турниров ATP-250 и ATP-500 (ранее были ATP International Series и ATP International Series Gold, а рейтинговые очки чемпионам были не настолько ровными – нынешний вариант названия связан именно с тем, сколько рейтинговых баллов получает победитель турнира).

Серия «Мастерс» официально тоже перестала именоваться так, став ATP-1000, хотя неофициально это устоявшееся слово применяется до сих пор. Кстати, в названиях самих этих турниров слово «Мастерс» ещё кое-где сохранилось, но только на трёх из девяти: в Монте-Карло, Шанхае и Париже. Отметим ещё, что в 2009 году сами рейтинговые очки, по сути, удвоились. Так, до того чемпионы «Шлемов» получали 1000 очков, «Мастерсов» – 500, и так далее. Наконец, в 2017-м отпало словосочетание World Tour, и с тех пор Итоговый турнир известен просто как ATP Finals. Это уже ни с какими глобальными реформами связано не было – скорее просто изменения для краткости и удобства.

Долгая прописка в Нью-Йорке и теннисный бум в Германии

Постоянного места проведения у Итогового чемпионата нет – что у мужского, что у женского. При этом в каких-то местах турнир задерживался надолго, а куда-то заглядывал лишь на год-другой. Поначалу он переезжал в каждом сезоне: после Токио-1970 были Париж, Барселона, Бостон, Мельбурн, Стокгольм и Хьюстон. В сезоне-1977 чемпионат состоялся в Нью-Йорке, в знаменитом «Мэдисон Сквер Гарден», да так там и остался до 1989 года включительно. Здесь нужно уточнить, что дальше мы будем говорить про одиночный турнир, потому что в 1989-м кто-то решил, что будет отличной идеей развести одиночный и парный Итоговый чемпионаты по разным странам, и снова объединились они только в 2003 году. Именно с этим связаны непривычно выглядевшие корты турнира в 90-е и начале 2000-х, когда линии на них просто рисовали без коридоров, фактически нужных только для парного тенниса.

В 1990 году Итоговый переехал во Франкфурт (Германия), где тогда был настоящий бум тенниса. В женском туре царила Штеффи Граф, но и в мужском всё было отлично, в первую очередь усилиями Бориса Беккера и Михаэля Штиха. Кстати, Беккер трижды выиграл этот турнир (в том числе два раза на глазах немецких болельщиков), да и Штих один раз поднял над головой заветный трофей. С 1996-го по 1999-й соревнования проходили в другом немецком городе, Ганновере – а дальше снова начались скитания. За следующие пять лет турнир успел побывать в Лиссабоне, Сиднее, Шанхае и Хьюстоне (лишь в последнем городе он задержался на два года), прежде чем в 2005-м вернулся в Шанхай и остался там на четыре года. После Шанхая был заключён контракт с Лондоном, который затем продлевался, и в итоге в столице Великобритании теннисисты играли 12 лет – с 2009-го по 2020-й.

Отметим, что именно в Лондоне были завоёваны оба титула на Итоговом чемпионате ATP, причём в первый и последний год его проведения. В 2009 году первенствовал Николай Давыденко, а в разгар пандемии, когда теннисный тур провёл около полугода на паузе, чемпионом стал Даниил Медведев. В следующем году Итоговый переехал в Турин, где останется как минимум до 2025-го включительно. Кстати, в 2021-м Медведев ещё раз дошёл до финала, но не смог завоевать два титула подряд, уступив Александру Звереву. Отметим, что ещё по одному проигранному финалу было у Давыденко (Новаку Джоковичу в 2008 году) и Евгения Кафельникова (Питу Сампрасу в 1997-м).

Расцвет и исчезновение конкурента

Отметим также, что мужской Итоговый чемпионат почти всегда проводился на харде (либо ковре – близком к харду покрытии, но с более быстрым отскоком, которое ныне не используется) и почти всегда в зале. Исключениями были только Мельбурн-1974, когда сыграли на траве на открытом воздухе, и Хьюстон в 2003 и 2004 году – там был хард на улице. С 1975-го до конца 1990-х играли на ковре в зале, а затем в основном перешли на хард в зале (хотя ковёр ещё недолго был в Шанхае). Конечно, это резко снижает шансы теннисистов, любящих грунт. На несменяемость типа кортов на Итоговом жаловался в том числе Надаль, который хоть и добился серьёзных успехов на харде, но в первую очередь на открытом воздухе – в зале Рафаэль всегда выступал хуже всего. В итоге Надаль остался единственным из «Большой четвёрки», кто ни разу не взял этот трофей (хотя дважды был в финале, но проигрывал там Роджеру Федереру и Новаку Джоковичу). Но проведение Итогового на грунте было бы совсем нелогичным решением – грунтовый сезон в основном идёт весной, и переходить на песчаные корты в конце года, после других турниров на харде в зале, было бы слишком утомительно и даже травмоопасно для участников турнира.

Интересно, что в 90-е в мужском туре существовал ещё один Итоговый турнир – Grand Slam Cup. Как видно из его названия, он был напрямую связан с «Большими шлемами». Квалификация на него осуществлялась именно по результатам мэйджоров, общий рейтинг не имел вообще никакого значения. 16 теннисистов, набравших больше всего очков на четырёх «Шлемах» сезона, после US Open отправлялись в Мюнхен (да-да, этот турнир тоже проводился в Германии), где боролись за огромные на тот момент призовые – чемпион получал $ 2 млн! Даже победителям мэйджоров в те годы платили меньше. При этом ATP эти соревнования не признавала и рейтинговые очки за них не начисляла, да и титулы здесь в профайлы чемпионов не добавляла. К концу 90-х у турнира начались проблемы, призовой фонд стал проседать. Добавление женских соревнований в 1998-м не помогло, и в 1999 году состоялся последний Grand Slam Cup в истории. Уже после его закрытия ATP всё-таки признала турнир, и теперь в профилях Сампраса, Беккера, Штиха, Иванишевича и других чемпионов можно увидеть эти титулы.

Регламент для восьмого участника и весёлые приключения Штепанека в Шанхае

Небольшое наследство осталось на ATP Finals и в наши дни. Речь о восьмом слоте, который предназначен для чемпиона «Шлема», не попавшего в топ-8 Чемпионской гонки. Используется это правило редко, поскольку победители мэйджоров почти всегда находятся высоко в рейтинге – особенно во времена длительного доминирования Федерера, Надаля и Джоковича. Но всё-таки несколько раз теннисисты попадали на Итоговый именно таким образом: Горан Иванишевич (выиграл Уимблдон) в 2001 году, Альберт Коста («Ролан Гаррос») в 2002-м, Гастон Гаудио («Ролан Гаррос») в 2004-м и Марин Чилич (US Open) в 2014-м. При этом есть и нижнее ограничение по рейтингу – чемпион «Шлема» должен быть в топ-20 гонки. И, разумеется, если все чемпионы мэйджоров попадают на Итоговый по рейтингу, то на чемпионат просто отправляются восемь лучших теннисистов сезона.

Ещё одна особенность турнира – наличие запасных игроков. Их необходимость продиктована регламентом соревнований, которые начинаются с группового этапа. Формат, привычный для большинства командных видов спорта, в теннисе используется очень редко, и из личных соревнований встречается только на Итоговых чемпионатах. Понятно, что за три матча группового раунда кто-то из участников может получить травму или, например, заболеть. На обычных турнирах в первом круге теннисиста в таком случае заменяет лаки-лузер, проигравший в квалификации, а на более поздних стадиях соперник просто проходит дальше без игры – но здесь квалификационных матчей не существует, а провести все матчи группового этапа необходимо как минимум для справедливого распределения участников внутри группы.

Сейчас с запасными проблем обычно нет (тем более что им неплохо платят, даже если они не выйдут на корт, как обычно и получается), но в прежние годы бывали разные ситуации. Наиболее комичная история приключилась в 2008-м, когда турнир в последний раз принимал Шанхай. Никто из теннисистов не хотел лететь запасным в Китай в конце сезона, и в итоге очередь дошла аж до 27-й ракетки мира, Радека Штепанека. 29-летний на тот момент чех не просто посидел на трибунах, но и вышел на корт. При этом прилетел туда Радек из Таиланда, где был на отдыхе, а его теннисная экипировка, которую пытались отправить из Чехии, застряла на таможне. Когда Штепанек заменил Энди Роддика, ему пришлось одолжить ракетку у Новака Джоковича, а носки – у Энди Маррея. Чех проиграл и Роджеру Федереру, и Жилю Симону, но само по себе такое участие в Итоговом ему наверняка запомнилось на всю жизнь, тем более что в одиночном разряде осталось единственным в карьере.