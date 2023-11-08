«Я не притворяюсь, как некоторые люди». Джокович осадил Надаля за выпады в свой адрес?

Легендарный Новак Джокович обыграл Григора Димитрова (6:4, 6:3) в финале последнего в сезоне «Мастерса» в Париже. Для Новака этот титул стал 97-м на уровне ATP. Внушительный результат, но не лучший в истории. Джоковича пока превосходят швейцарец Роджер Федерер (103) и американец Джимми Коннорс (109). Серб собирается обогнать их, о чём без лишней скромности сказал на пресс-конференции после триумфа в Париже.

«Я хочу побить все возможные рекорды. Все, на которые способен. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы это признать. И поэтому меня не любят. Я не притворяюсь, как некоторые люди. Я не говорю, что у меня нет такой цели, и не веду себя, будто это не так. Я всегда старался придерживаться того, во что верю. Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то всё возможно. Почему бы не попытаться побить и этот рекорд?

Сейчас у меня на 12 титулов меньше, чем у Джимми Коннорса. Впереди у меня ещё несколько лет игры на высоком уровне. Я стараюсь наслаждаться этими моментами, которые теперь значат и стоят вдвойне. Особенно на этом этапе жизни и карьеры. Хотя людям это может показаться рутиной, каждая победа на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема» действительно очень много для меня значит», — заявил Джокович.

Новак выиграл 24 турнира «Большого шлема», что является абсолютным рекордом для мужчин и женщин в «Открытую эру». Именно ТБШ являются важнейшими, по ним судят о статусе игрока в исторических масштабах. Федерер и Коннорс опережают Джоковича по общему количеству титулов, но первый выиграл 20 мэйджоров, а второй – всего восемь.

Успехи Роджера и Джимми на множестве мелких турниров мало что значат, при всём к ним уважении. Хотя 36-летнему Новаку определённо по силам убрать все оговорки в формулировке «самый титулованный теннисист в истории» и опередить обоих, взяв как минимум 110 титулов ATP. Возможно, 30 из них вообще будут «Шлемами», что станет настоящим феноменом. В любом случае, что бы ни произошло, Джокович уже создал наследие уровня величайшего теннисиста всех времён.

Новак Джокович после победы на «Мастерсе» в Париже Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Главный соперник Новака – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль. Испанец ещё в начале этого года был лидером по количеству выигранных мэйджоров, но Джокович обошёл его после побед на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Новаку не хватило самую малость до календарного «Шлема», но в пятисетовом финале Уимблдона он потерпел обидное поражение от Карлоса Алькараса.

Надаль ещё не завершил карьеру и собирается вернуться на корт в сезоне-2024. Тем не менее гонка за звание величайшего теннисиста между Рафой и Новаком фактически закончена. 37-летний Надаль отстаёт от Джоковича на два «Шлема», но вряд ли выиграет ещё хотя бы один до ухода из тура с учётом длительного простоя и серьёзных проблем со здоровьем. Разве что каким-то чудом преуспеет на любимом «Ролан Гаррос», который покорялся Королю грунта 14 раз.

Рафа и сам признал, что гонку с Новаком проиграл. Однако сделал это не совсем вежливо. В сентябре испанец довольно бестактно говорил от имени серба и заявил, что не особо-то старался выиграть как можно больше трофеев. Якобы это Джокович просто помешан на рекордах и достижениях, поэтому серб и опередил его. Фанаты раскритиковали Надаля в Сети, но он не остановился. В октябре Рафа сказал, что не ожидал от Новака трёх побед на «Шлемах» в 2023 году. Опять же, сделано всё было не слишком гладко. Надаль открыто радовался победе Алькараса на Уимблдоне не потому, что Карлос его соотечественник, а из-за того, что тот обыграл именно Джоковича. В его словах просматривались разочарование и определённая неприязнь к более успешному сопернику.

Джокович прямо отвечал только на первый комментарий Надаля. Он выразил уважение Рафе, назвал его главным соперником в своей карьере. Но при этом не согласился со словами испанца. Без каких-либо ярких выражений, не желая разжигать конфликт. На второй плохо завуалированный выпад Надаля серб долго не реагировал. Журналисты перед стартом «Мастерса» в Париже пытались выдавить из него что-то провокационное, но Джокович лишь в очередной раз сделал испанцу комплименты, хоть и признал, что дружбы между ними нет.

«Обыграть Рафу на «Ролан Гаррос» – это, можно сказать, величайший вызов, это его дом. Там у меня не очень хорошая статистика против него, но в целом за карьеру мы провели много потрясающих и исторических матчей. Он для меня особенный игрок: для всей моей карьеры, для моего развития как игрока. Не скажу, что мы большие друзья, но мы очень друг друга уважаем. Надеюсь, после завершения карьеры мы сможем выпить, отдыхая на пляже, и спокойно поговорить о жизни», — сказал Джокович на вступительной пресс-конференции.

Рафаэль Надаль и Новак Джокович Фото: Getty Images for Laver Cup

«Мастерс» в Париже завершился триумфом Новака. Как указано выше, Джокович смело заявил о намерении побить рекорд Коннорса по титулам. При этом в высказывании Новака привлекает внимание фраза «Я не притворяюсь, как некоторые люди. Я не говорю, что у меня нет цели побить рекорды, и не веду себя, будто это не так». Да, Джокович прямо не называл имя, но у любителей тенниса не было сомнений, что под «некоторыми людьми», которые притворяются, он подразумевал Надаля. Кто ещё недавно утверждал, что рекорды для него не важны, хотя в реальности это выглядело неискренне? Только Рафа.

Сложилось впечатление, что Новак выжидал нужное время для достойного ответа Рафе. Победа на «Мастерсе» в Париже – идеальный момент. Джокович по-прежнему уважает Надаля, но всё-таки осаждает его и намекает, что нужно более корректно высказываться в медиа. Имеет для этого все основания. Многие болельщики в соцсетях поддержали Новака.

«Новак дал пощёчину Рафе, но сделал это по-джентльменски».

«Хорошо сказано. Мне нравится тот факт, что Новак не сдерживается. Настоящий босс».

«Надаль решил сбросить маску, но Джокович достойнейшим образом ему ответил».

«Слова действительно величайшего теннисиста всех времён».

«Новак – блестящий оратор. Люди обожают тебя».

Счёт личных встреч Джоковича и Надаля – 30-29. Хотя в финалах турниров «Большого шлема» Рафа был немного лучше Новака – 5-4. Счёт по колкостям в адрес друг друга – 2:2. Хочется, чтобы цифры не менялись только в последнем параметре.

Конечно, серб и испанец могут больше никогда не сразиться в решающих матчах мэйджоров, но их противостояние на более ранних стадиях любого турнира тоже удовлетворит фанатов. Обоим легендарным теннисистам пора немного сбавить обороты. Словесные «обмены любезностями» между Джоковичем и Надалем должны остаться в прошлом. Куда лучше, чтобы их соперничество развивалось исключительно на корте в 2024 году.