Медведев, Федерер и другие чемпионы Итогового: составляем рейтинг лучших теннисистов

С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) пройдёт Итоговый чемпионат ATP. Это последнее официальное мероприятие теннисного сезона. И по значимости оно уступает лишь турнирам «Большого шлема». За последние 30 лет победителями Итогового становились 15 игроков, в том числе двое россиян, а именно Николай Давыденко и Даниил Медведев. На протяжении многих лет не было равных Новаку Джоковичу. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Михаэль Штих (Германия) — 1993
Штих лишь дважды играл на Итоговом, и последняя попытка принесла ему титул. Немец выиграл все три матча в группе — у Андрея Медведева, Джима Курье и Майкла Чанга, в полуфинале прошёл Горана Иванишевича на двух тай-брейках, а в финале в четырёх партиях обыграл Пита Сампраса — в том матче тоже было два тай-брейка.
Пит Сампрас (США) — 1994, 1996—1997, 1999
Первый свой Итоговый Сампрас выиграл в 1991 году. А с середины 90-х добавил ещё четыре титула. Самое крутое финальное противостояние получилось с Борисом Беккером в 1996-м. Американец победил тогда в пяти сетах. А год спустя Пит защитил титул, обыграв в трёх партиях Евгения Кафельникова.
Борис Беккер (Германия) — 1995
В период с 1985 по 1996 год Беккер пропустил лишь один Итоговый — в 1993-м. Всего на его счету три титула, в том числе в сезоне-1995. Тогда Борис в финале на двух тай-брейках и с «баранкой» обыграл Майкла Чанга.
Алекс Корретха (Испания) — 1998
Корретха выиграл Итоговый с первой попытки. По ходу турнира испанцу приходилось невероятно тяжело. В полуфинал он прошёл со второго места в группе, потерпев одно поражение. В первом матче плей-офф он одержал волевую победу над Питом Сампрасом, а в финале — сверхволевую над соотечественником Карлосом Мойей, одолев того со счётом 3:6, 3:6, 7:5, 6:3, 7:5.
Густаво Куэртен (Бразилия) — 2000
Куэртен занял второе место в группе, потерпев одно поражение (от Андре Агасси). Но в полуфинале бразилец одержал волевую победу над Питом Сампрасом, а в решающем матче не оставил шансов тому же Агасси — 6:4, 6:4, 6:4 — гроссмейстерская победа. Вдобавок Густаво завершил сезон на первом месте в рейтинге, на которое не без оснований метил Марат Сафин.
Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 2001—2002
Хьюитт дважды подряд не знал себе равных на Итоговом. В 2001-м он победил сравнительно легко, проиграв лишь один сет за весь турнир, да и тот в группе. А вот в 2002-м было и поражение на групповом этапе, и сложный полуфинал с Роджером Федерером — 7:5, 5:7, 7:5, и тяжелейший финал с Хуан-Карлосом Ферреро — 7:5, 7:5, 2:6, 2:6, 6:4.
Роджер Федерер (Швейцария) — 2003—2004, 2006—2007, 2010—2011
Федерер шесть раз брал титул на Итоговом. Чаще турнир не выигрывал никто, а столько же трофеев только у Новака Джоковича. Роджер всякий раз стрелял дуплетом — таким образом, среди шести его титулов три успешные защиты. Причём все шесть раз у него был новый соперник по финалу: Андре Агасси, Ллейтон Хьюитт, Джеймс Блэйк, Давид Феррер, Рафаэль Надаль и Жо-Вильфрид Цонга.
Давид Налбандян (Аргентина) — 2005
Тот титул Налбандяна стал настоящей сенсацией, ведь он был лишь восьмым сеяным. И уж совсем никто не ожидал, что армянский аргентинец в финале одержит сверхволевую победу над Роджером Федерером, которому проиграл в группе, — 6:7, 6:7, 6:2, 6:1, 7:6!
Новак Джокович (Сербия) — 2008, 2012—2015, 2022
Год назад Джокович по числу титулов на Итоговом сравнялся с Роджером Федерером. Серб дважды обыгрывал швейцарца в финалах, а в 2014 году решающий матч с их участием не состоялся, так как Роджер снялся после волевой победы над Стэном Вавринкой в полуфинале. В середине 10-х Новак четырежды подряд выиграл турнир — такой мощной серии нет ни у кого за 53-летнюю историю турнира.
Николай Давыденко (Россия) — 2009
Первый титул России на Итоговом. Давыденко пять раз подряд выступал на турнире, но победил только в последнем случае. В группе он потерпел одно поражение (от 22-летнего Новака Джоковича), зато обыграл Рафаэля Надаля и Робина Сёдерлинга. В полуфинале Николай остановил Роджера Федерера, одержав победу в трёх сетах, а в решающем матче доказал превосходство в игре с Хуан-Мартином дель Потро — 6:3, 6:4.
Энди Маррей (Великобритания) — 2016
Маррей восемь раз играл на Итоговом. И последнее выступление стало для него самым успешным. Британец проиграл лишь две партии за весь турнир: в группе Кею Нисикори и в полуфинале Милошу Раоничу. А в финале оказался повержен сам Новак Джокович, которому не удалось завоевать пятый титул подряд. Энди выиграл решающий матч со счётом 6:3, 6:4.
Григор Димитров (Болгария) — 2017
Димитров — единственный теннисист в истории, у которого 100-процентный показатель «участия/титулы» на Итоговом. И единственный, кто не проиграл ни одного матча за всё время выступлений. Болгарин выиграл все пять встреч в 2017-м, в том числе у Давида Гоффена в финале — 7:5, 4:6, 6:3. Эти же спортсмены играли друг с другом и в группе, и тогда Григор не оставил сопернику шансов — 6:0, 6:2.
Александр Зверев (Германия) — 2018, 2021
Удивительно, но Зверев, который лишь раз побывал в финале «Шлема» (US Open — 2020), целых два раза выигрывал Итоговый. В 2018-м он проиграл Новаку Джоковичу в группе, зато в плей-офф без потери сета обыграл Роджера Федерера и того же Джоковича. А в решающем матче Итогового-2021 не дал защитить титул Даниилу Медведеву, хотя незадолго до этого проиграл ему в группе.
Стефанос Циципас (Греция) — 2019
Циципас дебютировал на Итоговом в 21 год и тогда же завоевал свой пока что единственный титул на этом турнире. В группе он проиграл Рафаэлю Надалю, но оказался сильнее Даниила Медведева и Александра Зверева. А в плей-офф грек прошёл Роджера Федерера и Доминика Тима (волевая победа в финале).
Даниил Медведев (Россия) — 2020
Второй и пока последний титул России на Итоговом. В группе Медведев не проиграл ни партии, хотя оппоненты у него были что надо (иначе на таком турнире и быть не может) — Новак Джокович и Александр Зверев, ну и Диего Шварцман. А в плей-офф Даниил одержал две волевые победы, обыграв Рафаэля Надаля и Доминика Тима.