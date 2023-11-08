Медведев, Федерер и другие чемпионы Итогового: составляем рейтинг лучших теннисистов

Собрали всех игроков за последние 30 лет, выигрывавших финальное соревнование года. Кто из них лучше всех?

С 12 по 19 ноября в Турине (Италия) пройдёт Итоговый чемпионат ATP. Это последнее официальное мероприятие теннисного сезона. И по значимости оно уступает лишь турнирам «Большого шлема». За последние 30 лет победителями Итогового становились 15 игроков, в том числе двое россиян, а именно Николай Давыденко и Даниил Медведев. На протяжении многих лет не было равных Новаку Джоковичу. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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