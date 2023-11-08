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Новак Джокович спас маленькую девочку-фанатку после победы на «Мастерсе» в Париже, она рыдала у него на груди

Джокович спас маленькую фанатку после великолепной победы. Она рыдала у него на груди
Михаил Георгиев
Джокович спас маленькую фанатку
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В Париже Новак в очередной раз проявил свои человеческие качества. Очень трогательный момент.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович без особых проблем обыграл Григора Димитрова (6:4, 6:3) в финале «Мастерса» в Париже на прошлых выходных. Очередная великолепная победа Новака, который взял 97-й титул на уровне ATP, в том числе 40-й «Мастерс».

После матча Джокович пошёл раздавать автографы фанатам на трибунах. Случился очень неприятный инцидент. Маленькая девочка оказалась прижатой к металлическим барьерам на арене, поскольку остальные болельщики бесцеремонно толкались в попытках приблизиться к Новаку.

Джокович со спасённой девочкой-фанаткой в Париже

Джокович со спасённой девочкой-фанаткой в Париже

Фото: ZUMA/ТАСС

Возникла реальная угроза безопасности девочки. К счастью, трагедии удалось избежать. Сотрудник арены быстро пришёл на помощь ребёнку. Новак тоже не остался в стороне и отвлёкся от раздачи автографов. Он помогал спасать её, а затем трогательно обнял. Джокович убедился, что девочка в порядке и ни на что не жалуется. Ребёнок разрыдался на груди у великого чемпиона в такой эмоциональный момент.

Сострадание и забота об окружающих – характерная черта Новака. В том же матче с Димитровым он подбадривал своего соперника. Болгарин не смог сдержать слёз из-за поражения. Джокович как раз в это время давал интервью тележурналистам, но экстренно прервал его, подошёл к Григору, обнял его и сказал несколько ободряющих фраз.

Новак Джокович поддержал Григора Димитрова, который проиграл ему в финале «Мастерса» в Париже

Новак Джокович поддержал Григора Димитрова, который проиграл ему в финале «Мастерса» в Париже

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Что сказать, легендарный чемпион хорош не только на корте, но и за его пределами. Именно благодаря своим человеческим качествам Новак завоёвывает любовь миллионов людей по всему миру.

Конечно, можно сказать, что в случае с девочкой Джокович не сделал ничего особенно. На его месте так поступили бы практически все. Например, Рафаэль Надаль в похожей ситуации на US Open — 2019 достал из толпы маленького парня, которого чуть не задавили на трибунах. Однако одним лишь случаем с девочкой в Париже список добрых дел Новака не ограничивается.

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В 2012 году Джокович получил гуманитарную премию Артура Эша за свои достижения в благотворительности. Более 50 тысяч нуждающихся детей по всему миру получили помощь от фонда Новака и его жены Елены.

Три года назад серб основал и возглавил Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), которая в первую очередь отстаивает интересы огромного количества игроков с низким рейтингом. Недавно Джокович предложил помощь входящему в третью сотню аргентинцу Марко Трунгеллити, который немало настрадался из-за раскрытия схемы с договорными матчами.

Это лишь одни из немногих положительных инициатив Новака. Широту своей души он тем или иным образом показывает каждый день, просто не всё попадает в кадр, а к искусственному пиару легендарный теннисист не стремится.

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