Как будут выглядеть квартеты на предварительном этапе Чемпионата ATP в Турине? Подробности – в трансляции.

Попадут ли Рублёв и Медведев в одну группу на Итоговом? Следим за жеребьёвкой Турина! LIVE

Сегодня, 9 ноября, в Турине проходит жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, по итогам которой восемь участников распределятся по двум группам предварительного этапа. Андрей Рублёв попал в третью корзину к Стефаносу Циципасу. И кто-то из них окажется в кампании с первой ракеткой мира и действующим победителем турнира Новаком Джоковичем, а кто-то – с чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом. То же касается и теннисистов из второй корзины – Даниила Медведева и Янника Синнера, а также из четвёртой корзины — Александра Зверева и Хольгера Руне. Окажутся ли двое россиян в одном квартете или будут пробиваться в плей-офф из разных групп – узнаем совсем скоро. За всеми событиями, связанным с жеребьёвкой Итогового, следите в нашем «лайве».

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