Попадут ли Рублёв и Медведев в одну группу на Итоговом? Следим за жеребьёвкой Турина! LIVE

Сегодня, 9 ноября, в Турине проходит жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, по итогам которой восемь участников распределятся по двум группам предварительного этапа. Андрей Рублёв попал в третью корзину к Стефаносу Циципасу. И кто-то из них окажется в кампании с первой ракеткой мира и действующим победителем турнира Новаком Джоковичем, а кто-то – с чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом. То же касается и теннисистов из второй корзины – Даниила Медведева и Янника Синнера, а также из четвёртой корзины — Александра Зверева и Хольгера Руне. Окажутся ли двое россиян в одном квартете или будут пробиваться в плей-офф из разных групп – узнаем совсем скоро. За всеми событиями, связанным с жеребьёвкой Итогового, следите в нашем «лайве».
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Завершившийся в Париже «Мастерс» можно смело назвать генеральной репетицией в преддверии заключительного мужского турнира в сезоне, на котором будут расставлены все точки над «i».
«Мастерс» в Париже дал много ответов. Джокович по-прежнему недосягаем, но бороться с ним можно.
В концовке этого сезона россияне Рублёв и Медведев играют сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Говорим о шансах Даниила и Андрея в Турине.
24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович шесть раз выигрывал Итоговый турнир. В 2022 году он сравнялся по этому показателю с Роджером
Собрали самые интересные сведения о финальном состязании года.
В преддверии последнего старта сезона в Турине вспоминаем историю турнира — каким он был раньше, где проходил и как менялся.
Жеребьёвка Итогового турнира АТР пройдёт сегодня, 9 ноября, и начнётся в 17:30 по московскому времени.
Первая и вторая ракетки мира Джокович и Алькарас гарантированно будут разведены по разным группам. Отметим, что для 20-летнего испанца это первый в карьере Итоговый турнир АТР. В 2022 году Карлос отобрался на соревнования, но не смог выступить из-за травмы.
Третий год подряд матчи восьмёрки сильнейших теннисистов мира пройдут на кортах арены «Пала Альпитур».
Классная акустика, современная инфраструктура, быстрые корты и мячи — на «Пала Альпитур» созданы все условия для спортсменов и зрителей.
С 12 по 19 ноября в Турине состоится Итоговый турнир ATP.
В 2023 году в число участников вошли два россиянина – Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев и датчанин Хольгер Руне.