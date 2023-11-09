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Даниил Медведев, Андрей Рублёв: онлайн-трансляция жеребьёвки Итогового чемпионата ATP в Турине 2023, когда, где смотреть

Попадут ли Рублёв и Медведев в одну группу на Итоговом? Следим за жеребьёвкой Турина! LIVE
Даниил Сальников
Жеребьёвка Итогового турнира ATP. LIVE
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Как будут выглядеть квартеты на предварительном этапе Чемпионата ATP в Турине? Подробности – в трансляции.

Сегодня, 9 ноября, в Турине проходит жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, по итогам которой восемь участников распределятся по двум группам предварительного этапа. Андрей Рублёв попал в третью корзину к Стефаносу Циципасу. И кто-то из них окажется в кампании с первой ракеткой мира и действующим победителем турнира Новаком Джоковичем, а кто-то – с чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом. То же касается и теннисистов из второй корзины – Даниила Медведева и Янника Синнера, а также из четвёртой корзины — Александра Зверева и Хольгера Руне. Окажутся ли двое россиян в одном квартете или будут пробиваться в плей-офф из разных групп – узнаем совсем скоро. За всеми событиями, связанным с жеребьёвкой Итогового, следите в нашем «лайве».

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка

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Live Даниил Сальников

Завершившийся в Париже «Мастерс» можно смело назвать генеральной репетицией в преддверии заключительного мужского турнира в сезоне, на котором будут расставлены все точки над «i».

«Мастерс» в Париже дал много ответов. Джокович по-прежнему недосягаем, но бороться с ним можно.

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16:31 Даниил Сальников

В концовке этого сезона россияне Рублёв и Медведев играют сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Говорим о шансах Даниила и Андрея в Турине.

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16:25 Даниил Сальников

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович шесть раз выигрывал Итоговый турнир. В 2022 году он сравнялся по этому показателю с Роджером

Собрали самые интересные сведения о финальном состязании года.

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16:12 Даниил Сальников

Общий призовой фонд Итогового чемпионата АТР в 2023 году $ 15 млн, почти треть из них получит победитель.

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16:05 Даниил Сальников

В преддверии последнего старта сезона в Турине вспоминаем историю турнира — каким он был раньше, где проходил и как менялся.

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16:01 Даниил Сальников

Жеребьёвка Итогового турнира АТР пройдёт сегодня, 9 ноября, и начнётся в 17:30 по московскому времени.

Первая и вторая ракетки мира Джокович и Алькарас гарантированно будут разведены по разным группам. Отметим, что для 20-летнего испанца это первый в карьере Итоговый турнир АТР. В 2022 году Карлос отобрался на соревнования, но не смог выступить из-за травмы.

15:59 Даниил Сальников

Третий год подряд матчи восьмёрки сильнейших теннисистов мира пройдут на кортах арены «Пала Альпитур».

Классная акустика, современная инфраструктура, быстрые корты и мячи — на «Пала Альпитур» созданы все условия для спортсменов и зрителей.

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15:52 Даниил Сальников

С 12 по 19 ноября в Турине состоится Итоговый турнир ATP.

В 2023 году в число участников вошли два россиянина – Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, грек Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев и датчанин Хольгер Руне.

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