Кто-то из россиян будет в финале. Почему Медведев с Рублёвым добьются успеха на Итоговом

Итоговый чемпионат ATP фактически подводит черту под личными соревнованиями в сезоне. Не считая мелких челленджеров и фьючерсов, которые проходят почти круглый год, а также молодёжного Итогового, переехавшего теперь в Саудовскую Аравию на конец ноября – начало декабря, личных соревнований до следующего года уже не будет. Состоится ещё финальная часть Кубка Дэвиса (на неделе после основного Итогового турнира), и после этого все лидеры мужского тура наконец-то смогут отправиться немного отдохнуть, а затем готовиться к старту нового сезона.

Медведев и Рублёв – уже постоянные участники Итогового чемпионата

Среди восьми участников Итогового, который третий год подряд состоится в Турине, есть два россиянина – это, конечно, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. У обоих уже более чем приличный опыт выступлений на этом турнире. Даниил квалифицировался сюда в пятый раз подряд, Андрей – в четвёртый. Медведев дважды был в финале Итогового чемпионата, выиграв его в 2020-м, когда турнир последний раз проходил в Лондоне, и не сумев защитить титул на следующий год – тогда в решающем матче сильнее оказался Александр Зверев. Интересно, что за два других участия Даниил не набрал ни одного очка, проигрывая все три матча в группе. В 2019 году россиянин приехал на спаде после сверхуспешных лета и начала осени, когда два титула «Мастерсов» и финал US Open вознесли его в элиту тенниса, а прошлый сезон в целом получился слабым, и к тому же Медведев тогда проиграл все три матча в группе на решающих тай-брейках.

У Рублёва таких резких перепадов не было. В 2020 и 2021 годах он выигрывал по одному матчу и не выходил из группы – причём в 2021-м потерпел поражение от Каспера Рууда в решающем матче на тай-брейке третьей партии, хотя до того вёл у норвежца 4-0 по личным встречам. В прошлом году Андрей преодолел групповой барьер, став одним из теннисистов, выигравших у Даниила Медведева на решающем тай-брейке, а также победив Стефаноса Циципаса. В полуфинале Рублёв вышел на того же Рууда, и это выглядело отличным шансом взять реванш и шагнуть сразу и в решающий матч – но Андрей провалил примерно половину того поединка, наделав множество невынужденных ошибок, и проиграл в двух сетах.

Яркий теннис Рублёва и прогресс в психологии

Тем не менее опыт выхода из группы у него уже есть, и это тоже важно. По крайней мере, здесь точно не будет психологического барьера, каким, вероятно, отчасти стали для Рублёва четвертьфиналы турниров «Большого шлема» (девять поражений из девяти). Правда, в этом сезоне на такой стадии мэйджоров он дважды попадал на Новака Джоковича и один раз – на Медведева, так что тут точно и не скажешь, в психологии сейчас было дело или в слишком сильных соперниках.

В целом нынешний год для Рублёва получился вполне успешным. Он вернулся с восьмой строчки на пятую, свою лучшую в карьере (причём по ходу сезона успел сделать это дважды), а также впервые выиграл «Мастерс». До того на этих турнирах у Андрея было два поражения в финалах, но третья попытка оказалась удачной – в финале Монте-Карло он в упорной борьбе переиграл Хольгера Руне. Помимо этого и трёх четвертьфиналов мэйджоров, россиянин и финиш сезона проводит здорово. Да, титулов он осенью не завоевал, но на «Мастерсе» в Шанхае дошёл до финала, где с 5:2 на тай-брейке третьего сета и матчбола на приёме проиграл Хуберту Хуркачу, а затем был в полуфиналах «пятисотника» в Вене и «Мастерса» в Париже, уступив в обоих случаях будущим чемпионам турниров: Яннику Синнеру и Новаку Джоковичу соответственно.

При этом игра Андрея на этом отрезке тоже радует глаз. Он явно набрал форму, хорош и на подаче, и в движении по корту. Мощные удары с форхенда часто летят в цель, бэкхенд тоже отнюдь не проваливается, есть и завершение атак у сетки (правда, реже, чем могло бы быть). Что касается психологии, то совсем без нервов и срывов Рублёв обходиться не научился, но стал лучше контролировать последствия подобных проявлений негативных эмоций, не давая этому выбивать себя из колеи надолго и проигрывать сеты или матчи из-за «хау мэни таймс?!» и тому подобного. В общем, шансы Андрея успешно выступить в Турине выглядят достаточно высокими, хотя многое будет зависеть и от жеребьёвки. В любом случае пятая ракетка мира получит в свою группу двух топ-игроков, но сейчас непонятно, в какой форме Карлос Алькарас, и оказаться в квартете с ним кажется более предпочтительным вариантом, чем с Джоковичем.

«Американские горки» Медведева. После Парижа может быть новый подъём

Что касается Медведева, то он был неудержим в феврале-марте этого года, собрав четыре титула и один финал за пять турниров, а затем внезапно выиграв в мае ещё и «Мастерс» в Риме на своём нелюбимом грунтовом покрытии. Однако с момента турнира в Риме успешные выступления начали чередоваться с провалами. На «Ролан Гаррос» он сенсационно вылетел уже в первом круге, проиграв Тьяго Уайлду – небесталанному бразильцу, но на данный момент не более того. Через полтора месяца Даниил впервые в карьере дошёл до полуфинала Уимблдона (где без шансов проиграл Алькарасу, ставшему в итоге чемпионом турнира), после чего провалил «Мастерсы» в Торонто и Цинциннати. Прекрасно выступил на US Open, в том числе в полуфинале неожиданно взял убедительный реванш у Алькараса – правда, в финале ничего не смог поделать с Джоковичем – а на двух осенних «Мастерсах» выиграл всего один матч. Между этими турнирами Медведев выходил в финалы «пятисотников» в Пекине и Вене, но оба раза проигрывал Синнеру. Отметим при этом, что на парижском «Мастерсе» ему откровенно не повезло с жеребьёвкой – первым же соперником стал Григор Димитров, набравший отличную форму и дошедший в итоге до титульного матча.

Игра Даниила сейчас не идеальна, порой он допускает непростительно много (по своим меркам) ошибок, но даже по перечисленным результатам второй половины сезона видно, что затяжных провалов у него практически не было. После провала большей части прошлого сезона на фоне операции и других проблем – неудачных выступлений там оказалось столько, что их эхом стал вылет даже из топ-10 зимой нынешнего года, хоть и меньше чем на месяц – Медведев тоже собрался, перезагрузился и вернулся на самый высокий уровень, при этом не меняя свою команду. А хард в зале Даниил всегда любил, и местные корты ему тоже подходят, что доказывает выход в финал в 2021 году.

При жеребьёвке Медведев, образно говоря, попадёт во вторую корзину (по разным группам разводят первого и второго сеяных, третьего и четвёртого и так далее, а Даниил сейчас третья ракетка мира) и точно не сыграет с Синнером. Из остальных соперников у него есть хорошие шансы против всех, кроме, пожалуй, Джоковича – если исходить из того, что Алькарас не набрал свою лучшую форму. По крайней мере, в Париже испанец сыграл откровенно плохо, явно хуже самого Медведева. Хотелось бы только, чтобы Даниил и Андрей оказались в разных группах – тогда они вполне могут занять в своих квартетах первое и второе места и встретиться в полуфинале. Конечно, можно помечтать и о русском финале, но, несмотря на сомнительную форму половины соперников (точно не впечатляет Александр Зверев, Стефанос Циципас и Хольгер Руне пока под вопросом, а про Алькараса мы уже говорили), есть как минимум Джокович и Синнер, которого вдобавок будет активно поддерживать итальянская публика, так что нужно оставаться реалистами. Выход же одного из россиян в финал вполне возможен.

Ожидания читателей «Чемпионата»

«Во всех турнирах считаю Новака неоспоримым фаворитом. Во всех, кроме Итогового. Всё же именно здесь возраст сказывается наиболее сильно. Плотный график со сложными матчами, когда нет возможности сыграть «лёгкие» поединки, и очень мало времени на восстановление. Именно поэтому Джокович так редко в последние годы побеждал на Итоговом, хотя и полностью доминировал в туре. К тому же в этом году собрались все лучшие – сильнейший состав за много лет. Если Новак победит и сейчас – это будет просто запредельное достижение.

Синнер уже нарастил выносливость в этом году, но хватит ли её? Вопрос… Всё же Янник зависит от физической формы куда больше, чем тот же Алькарас, который последний месяц был просто плох. Насколько он не готов, сказать сложно. Вдруг и правда готовится к чему-нибудь эдакому, а выступление в Париже лишь ширма.

Медведев? Один из претендентов точно, но тоже часто сбоит. Руне? Да, может удивить. В отличие от большинства, он сохранил немало энергии по осени (вылетая в первых турах), а форму в Париже поднабрал. Зверев, Рублёв, Циципас уже меньше вдохновляют», – написал читатель с ником stainy.

Другие пользователи сайта были более краткими.

«Надеюсь, Джокович, но думаю, что Синнер», – отметил alyosha54.

«Выиграет Джокович, проголосовала за Стёпу», – поделилась sveta0805.

«Трое могут забрать титул – Синнер, Джокович или Медведев», – так считает nadezdasavina281.

«Проголосовал за Синнера, буду болеть за наших, а победит, скорее всего, Джокович» – отметил isnerful1973.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.