Медведев и Рублёв попали в группу к Алькарасу. Состоялась жеребьёвка Итогового турнира ATP

В четверг, 9 ноября, в Турине (Италия) прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, традиционно венчающего календарь мужского теннисного сезона. Это соревнование по значимости уступает лишь турнирам «Большого шлема». В этом сезоне никаких сенсационных победителей «Шлемов» не было — всё поделили между собой Джокович с Алькарасом, — поэтому на турнир отобрались теннисисты, занявшие места с первого по восьмое в Чемпионской гонке ATP.

Напомним, на Итоговый можно попасть и иным путём. Необходимо выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема», занимая при этом место в топ-20 Чемпионской гонки. Однако в 2023-м это правило применять не пришлось. И в состязании примут участие Новак Джокович (Сербия, 1), Карлос Алькарас (Испания, 2), Даниил Медведев (Россия, 3), Янник Синнер (Италия, 4), Андрей Рублёв (Россия, 5), Стефанос Циципас (Греция, 6), Александр Зверев (Германия, 7) и Хольгер Руне (Дания, 8).

Регламент турнира, в принципе, прост, хотя групповой этап в теннисе, что ни говори, используется нечасто и потому непривычен. По итогам жеребьёвки все участники разбиваются на две группы по четыре теннисиста в каждой. По двое лучших игроков из каждого квартета выходят в полуфиналы, победители которых сражаются в финале. Если кто-то выиграет все пять матчей, то получит за это 1500 очков: по 200 очков за каждую победу в группе, 400 — за победу в полуфинале, 500 — в финале.

Интересно, что перед турниром разрыв между Джоковичем и Алькарасом составляет 1490 очков. Таким образом, серб почти обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам сезона. Новак опустится на второе место только в том случае, если проиграет все три матча в группе, а Карлос, напротив, одержит победы во всех пяти встречах и завоюет титул. Если хотя бы одно из этих двух условий не будет выполнено, Джокович останется первым.

Наконец, на этом турнире победитель может получить рекордную сумму призовых — опять-таки, если выиграет все пять матчей. Год назад Джокович прошёл турнир без потерь и заработал за это $ 4 740 300. А в этом году максимум, которого можно добиться, — $ 4 801 500.

Перед жеребьёвкой участников в соответствии с рейтингом распределили по корзинам. Представители одной корзины заведомо не могли попасть в одну группу. В первую корзину попали Джокович и Алькарас (при этом Новака заранее определили в Зелёную группу, а Карлоса — в Красную), во вторую — Медведев и Синнер, в третью — Рублёв и Циципас, в четвёртую — Зверев и Руне. И вот что получилось на выходе:

Зелёная группа — Джокович, Синнер, Циципас, Руне;

Красная группа — Алькарас, Медведев, Рублёв, Зверев.

Что можно отметить по горячим следам? Красная группа смотрится вроде как чуть посильнее. Именно она и будет интересовать нас в первую очередь, поскольку там оказались и Медведев, и Рублёв — оба представителя России. За выход в полуфинал им предстоит побороться с Карлосом Алькарасом и с Александром Зверевым.

В то же время теннисисты, в прежние годы выигрывавшие Итоговый чемпионат, равномерно распределились по группам. В Зелёной группе это шестикратный чемпион Джокович и победитель турнира 2019 года Циципас, а в Красной — Медведев, ставший лучшим в 2020-м, и двукратный победитель Зверев.

Как вы считаете, кому повезло с жеребьёвкой, а кому – не очень? Пишите своё мнение в комментариях!

Итоговый турнир ATP пройдёт с 12 по 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».