Алькарас не выиграет Итоговый. У него та же проблема, что и у 20-летнего Надаля

На состоявшейся в Турине жеребьёвке Итогового турнира – 2023 победитель Уимблдона этого сезона Карлос Алькарас попал в группу с Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым и Александром Зверевым. Для русских парней это хорошая новость, потому что испанский топ уже второй сезон подряд подходит к концу сезона не в оптимальных кондициях. Пока что 20-летний чемпион не научился распределять нагрузку на весь сезон, и в будущем для него это может превратиться в огромную проблему.

Никто не удивится, если испанец не выйдет из группы – против него не только плохие физические кондиции, но и нелюбимое покрытие, а также формат турнира в зале.

Алькарас стал заложником своего агрессивного стиля

Второй год подряд двукратный чемпион «Большого шлема» Карлос Алькарас заваливает осенний отрезок сезона – испанцу всего 20 лет, но у главной надежды тенниса перманентно возникают проблемы со здоровьем. «Мой стиль игры требует хорошей физической подготовки. В этом матче я чувствовал, что двигаюсь медленно, – сокрушался гений после поражения от Романа Сафиуллина в первом раунде парижского «Мастерса». – Сейчас один из тех редких моментов, когда я не хочу думать о следующих днях, о тренировках. Это нужно сделать, остался один турнир. Однако такие поражения сильно ранят».

Проблемы Карлитоса ярко контрастируют на фоне успехов стабильно парящего 36-летнего рекордсмена по победам на мэйджорах Новака Джоковича. Серб даже не в лучшей форме и после полуторамесячной паузы затащил уже седьмой в карьере «Мастерс» в Париже и обеспечил себе высший рейтинг по итогам года в рекордный восьмой раз. На закате карьеры Ноле нашёл идеальный баланс нагрузки на тело, редко играя более одного турнира для подготовки к «Большим шлемам», поскольку ставит здоровье и долголетие выше заработка.

Битва поколений на турнире в Цинциннати осталась за Новаком Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Правильный подход серба лучше всего иллюстрируют победы на «Шлемах» в 2023 году – Новак выбил три из четырёх, а мог и вовсе собрать всю коллекцию за сезон, если бы ему чуть больше повезло в финале Уимблдона с Алькарасом. Но, как говорится, грех жаловаться. До турнира в Париже Джокович провёл последний матч, когда представлял Сербию на групповом этапе Кубка Дэвиса, всего через неделю после выигрыша 24-го мэйджора на US Open. После он лишь тренировался, а также наслаждался жизнью – играл в гольф, смотрел баскетбол и проводил время с женой и детьми. В Париж он приехал за пару недель до «Мастерса» и, помимо тренировок с Алькарасом, посетил чемпионат мира по регби и церемонию вручения «Золотого мяча».

А что же Карлос? Он отказался от участия в Кубке Дэвиса в сентябре, где мог сыграть против Джоковича в составе сборной Испании. Скорее всего, Алькарас учёл прошлогодний опыт, когда сразу после победы в Нью-Йорке сыграл в Кубке Дэвиса и так «наелся», что его тело дало сбой. Он стал заложником своего стиля, в котором доминируют сумасшедшая агрессия и зрелищность. В результате испанца скрутило от травмы мышц живота, что привело к пропуску Итогового турнира – 2022. Он пришёл на церемонию, чтобы получить награду за завершение года в качестве первой ракетки мира, но он явно мечтал о большем.

Алькарас с наградой первой ракетки мира по итогам сезона-2022 Фото: Sportinfoto/Getty Images

«Алькарас играет очень агрессивно и здорово, но иногда обыгрывает сам себя. Как по мне, действует слишком агрессивно, – считает Каспер Рууд. – Когда у тебя проходят всякие безумные удары, появляется соблазн пробовать ещё более безумные. Надеюсь, он поймёт, что большинство матчей выигрываются не за счёт серии космических попаданий. Важна стабильность, баланс».

Пропуск Мельбурна, рецидив травмы колена, судороги в Париже

Разумеется, пышущий энергией Карлос злился из-за невозможности играть, форсировал подготовку к Australian Open – 2023, и это привело к новой болячке. Испанец растянул подколенное сухожилие и был вынужден пропустить первый в этом году турнир «Большого шлема», который выиграл вновь грамотно распределивший силы и основательно подготовившийся Джокович. В конце января последовал ещё один слёт – Карлос пропустил турнир в Акапулько из-за рецидива травмы колена. Он посчитал целесообразным пропустить все турниры на жёстких покрытиях и вернулся лишь в конце февраля, триумфально выиграв турнир в Буэнос-Айресе.

Весной теннисист снова нагрузился, и организм в очередной раз засбоил. В апреле испанец проиграл в Майами Яннику Синнеру и снялся с грунтового «Мастерса» в Монте-Карло из-за посттравматического артрита левой руки и мышечного дискомфорта в позвоночнике. Отчасти такое решение было продиктовано желанием лучше подготовиться к «Ролан Гаррос», но снова что-то пошло не так. В полуфинальном матче с Джоковичем испанец не совладал с напряжением. «Эти судороги в конце второго сета, в начале третьего сета – это было действительно разочаровывающе. Потом у меня начались судороги в руке и во всех частях тела. Ужасно…» – молодой талант не мог понять причину своего состояния.

В этом году на «Ролан Гаррос» Карлоса мучили судороги Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Выигрыш Уимблдона, казалось, расставил всё по местам – Карлос выглядел настоящей машиной как по игре, так и по уровню подготовки. Никаких медицинских тайм-аутов, функциональных просадок, невероятная ментальная мощь. Победа в Цинциннати могла укрепить уверенность Алькараса, но, имея преимущество в сет и брейк, он не дожал Джоковича. Новак притворился, что ему сильно напекло голову и ему трудно дышать, Карлос, похоже, решил, что победа уже в кармане, и поплатился. Серб не раз исполнял такие фокусы против Надаля и других соперников – нужно было лишь не обращать на них внимания. После поражения Алькарас не сдержался и расплакался.

Алькарасу стоит задуматься над изменением стиля игры и сменой тренера

Той победой Новак вернул психологическое превосходство над конкурентом, что подтверждают слова Карлоса: «Буду честным, почти на каждой тренировке у меня в голове Новак. Мне нужно выкладываться на 100% на каждом мяче, чтобы иметь возможность обойти его». Очень плохая тенденция – любой психолог скажет, что это неправильно и нужно концентрироваться только на собственной игре. Вряд ли верным стоит признать и решение потренироваться с Джоковичем перед Парижем – тем самым он не находит ключи к игре соперника, а лишь укрепляет его уверенность.

В таких обстоятельствах неудивительно, что Карлос не сумел защитить титул на US Open, а после Нью-Йорка и вовсе поплыл. С Новаком в голове испанец проиграл не только Синнеру и Димитрову, но и представителю четвёртого десятка рейтинга Сафиуллину. И хуже всего, что снова вернулись проблемы со здоровьем – Алькарас отказался от участия в турнире в Базеле в прошлом месяце, сославшись на дискомфорт в спине и левой стопе. Перед парижским турниром он заявил, что готов играть, хотя и «не на 100 процентов».

Большое количество травм должно заставить молодую звезду задуматься, всё ли он делает правильно, расставить приоритеты и разработать план выхода из кризиса. В похожей ситуации в 20 лет оказался Рафаэль Надаль, когда неуёмное желание играть даже несмотря на боль привело к ряду хронических травм. Если Карлос хочет стать легендой и иметь столь же продолжительную карьеру, как у Джоковича и Федерера, нужно многое переосмыслить уже сейчас. Меньше играть, расставлять приоритеты, возможно, исключить неподходящие продукты, как это много лет назад сделал Джокович.

Не пора ли Карлосу сменить тренера? Фото: VCG/Getty Images

С психологией тоже нужно работать, и, как бы это ни звучало жёстко и больно, неплохо было бы рассмотреть смену тренера. Хуан Карлос Ферреро воспитал Алькараса с подросткового возраста и вывел на пик, но следует помнить, что на счету Ферреро всего один титул «Большого шлема». Он долгое время пребывал в тени Федерера, Агасси, Куэртена и других мастеров. После победы на «Ролан Гаррос» – 2003 Ферреро не хватало той самой пресловутой уверенности – возможно, где-то в глубине души он считал успех в Париже случайностью, так и не сумев доказать самому себе обратное.

Алькарасу нужен тренер с более прокачанной психикой и более титулованный. Разумеется, будут проблемы с совместимостью, но ради движения вперёд нужно будет потерпеть. Не исключено, что придётся сбавить обороты и поработать над стилем игры. Уже сегодня очевидно – если испанец будет гасить по мячу изо всех сил в любой ситуации, то рано или поздно у него отвалится рука. Именно в распределении нагрузки кроется секрет долголетия Роджера и Новака, особенно они минимизировали резкие движения. В любом случае перед новым сезоном у Карлоса есть над чем подумать.