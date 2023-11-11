«Что скажет Серена!» Главный теннисный сердцеед положил глаз на 43-летнюю Винус Уильямс?

Уильямс-старшая написала уж очень милый комментарий на странице Григора Димитрова. Возможно, между ними нечто большее, чем просто дружба.

32-летний болгарский теннисист Григор Димитров отлично провёл концовку сезона-2023. На недавнем «Мастерсе» в Париже Григор дошёл до финала, где уступил Новаку Джоковичу.

Димитров плакал после матча. Обидно проигрывать, но он более чем достойно выступил в Париже. Болгарин поднялся на 14-е место в рейтинге ATP – самая высокая позиция для него с октября 2018 года.

После турнира в Париже Григор опубликовал видео в соцсетях, поблагодарив своих поклонников за потрясающую поддержку. Среди множества поздравительных комментариев в адрес Димитрова выделился один – от семикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Винус Уильямс.

«Пожалуйста, обрати внимание, что я твоя самая большая фанатка, гораздо больше, чем Серена», — написала Винус.

«Уии, Винус, а что об этом скажет Серена?!» — отреагировал Димитров.

«Обожаю тебя, Григгз», — написала в ответ 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, младшая сестра Винус.

Григор Димитров на турнире в Париже Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Сложно вспомнить случай, когда Винус и Серена позволяли себе столь лёгкое и весёлое общение в соцсетях, но Димитров – исключение из правил. Этому факту удивился шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер, который недавно стал тренером 20-летнего датчанина Хольгера Руне и вернулся в тур.

«Григор — самый популярный парень в теннисе или что?» — написал в соцсетях Беккер.

На самом деле, вопрос Беккера слегка наивен. Борис уж точно должен знать, как обстоят дела в туре. Да, Димитров самый популярный парень в теннисе. Причём с большим отрывом. В разное время возлюбленными болгарина были коллеги из WTA Серена Уильямс и Мария Шарапова, певица Николь Шерзингер, телеведущая Виктория Боня, дочь крупного российского бизнесмена Лолита Османова. Недавно Григор расстался с румынско-итальянской моделью Мадалиной Дианой Генеа. Димитров – главный теннисный сердцеед, никто и рядом не стоял с ним в этом отношении.

Сейчас Григор свободен. Нет сомнений, что вскоре он найдёт себе новую известную подругу. В этой связи очень неоднозначно выглядит комментарий Уильямс-старшей. Не положил ли Григор глаз на 43-летнюю Винус, которая сейчас тоже ни с кем не встречается.

В 2019 году Уильямс-старшая рассталась с Николасом Хаммондом — успешным финансистом-миллионером и наследником состояния семьи Анненбергов. До этого у Винус были отношения с молодым кубинцем Элио Писом, который работал моделью и помог ей создать собственную линию одежды EleVen. Кроме того, Уильямс также встречалась с гольфистом Хэнком Кюне в конце 2000-х.

Винус Уильямс со своим бывшим парнем Николасом Хаммондом Фото: Jean Catuffe/GC Images

Американская чемпионка очень любит теннис, поэтому не завершает карьеру в почтенном для спортсменки возрасте. Винус ради этого жертвует личной жизнью.

«Многие люди просят меня пойти на свидание. Я просто оказываюсь. Я просто отвечаю: «Я не хочу ни с кем встречаться». Мне задают много вопросов по поводу того, собираюсь ли я выходить замуж. Ответ для всех — нет. Замужество не является для меня главным приоритетом, я наслаждаюсь своей свободой. У меня много друзей, которые не верят, когда я говорю, что мне нравится моя жизнь и я не хочу её менять. Они говорят что-то вроде: «Ты пропустишь своё окно». Я отвечаю: «Пожалуйста, расслабьтесь». Возможно, вы так чувствуете, но я нет. Я обещаю вам, что ничего не упущу», — говорила Уильямс в 2021 году в интервью Cosmopolitan.

После этого заявления многое изменилось. В сезоне-2021 и несколькими годами ранее Винус стабильно попадала в основную сетку турниров «Большого шлема». Не слишком там преуспевала, зачастую вылетая в первом-третьем раунде. Тем не менее Уильямс-старшая оставалась на виду и впечатляла всех своим спортивным долголетием. За минувшие два сезона Винус заметно регрессировала – она приняла участие только в трёх из восьми последних ТБШ, причём неизменно проигрывала уже в первом круге. Американка пока не завершает карьеру, но наверняка уже всерьёз думает об этом, как и о развитии личной жизни.

Григор Димитров – идеальная вторая половинка для тех, кто не рассчитывает на «вечную любовь» и слишком уж серьёзные отношения. Болгарин способен очаровать любую девушку, причём не только теннисистку. Когда-то он встречался и с Сереной.

В 2012 году между Уильямс-младшей и Димитровым завязался краткосрочный роман. Он продлился несколько месяцев, после чего Серена ушла к своему тренеру Патрику Муратоглу, а Григор начал отношения с Марией Шараповой.

Уильямс-младшая в интервью перед Уимблдоном-2013 назвала Димитрова «парнем с чёрным сердцем», также довольно жёстко прошлась по Шараповой. Это было на эмоциях. Вскоре она извинилась перед Марией и уладила разногласия с Григором.

«Я не думаю, что Серена имела в виду то, что все подумали. Она знает, что я неплохой человек. Просто у нас с ней не сложилось. Я многому научился в тех отношениях. Не хочу вдаваться в подробности – это личное. Скажу только, что я не держу на Серену никакого зла и желаю ей только счастья», — утверждал болгарин.

Серена Уильямс и Григор Димитров во время US Open — 2022 Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Время шло, и все обиды вообще улетучились. Сейчас Димитров отлично ладит с сёстрами Уильямс. Он регулярно тренировался с Сереной в последние годы перед завершением её карьеры, написал трогательный пост после ухода легендарной американки из тенниса после US Open – 2022.

Конечно, Григор не возобновит роман с Уильямс-младшей, которая замужем за предпринимателем Алексисом Оганяном и является матерью двоих детей. Но что насчёт Винус? Возможно, комментарии американки под постом Григора и его ответ на них после «Мастерса» в Париже являются чем-то большим, чем дружеским подшучиванием. Димитров задавался вопросом «А что об этом скажет Серена?!». Судя по её ответу, она не была бы против.