Соперники, друзья и кумовья. Медведев и Рублёв снова сыграют друг с другом на Итоговом

Год назад Андрей оказался сильнее Даниила. Как будет на этот раз?

Когда теннисисты, за которых болеешь, попадают в одну группу, сразу же задаёшься вопросом: хорошо это или плохо? С одной стороны, Даниил Медведев и Андрей Рублёв, оказавшиеся в Красной группе Итогового чемпионата ATP, будут мешать друг другу выйти в полуфинал. С другой — вероятность того, что хотя бы один россиянин пройдёт дальше, повышается. А окончательный ответ на все вопросы, как обычно, даст лишь игра.

У Медведева внушительное превосходство над Рублёвым в личных встречах: 6-2. Обе игры, прошедшие в сезоне-2023, остались за Даниилом. В феврале он победил Андрея в титульном матче в Дубае (6:2, 6:2), а в сентябре в условиях сильнейшей жары оказался сильнее в четвертьфинале US Open. И тоже обошлось без потери сета: 6:4, 6:3, 6:4.

«Это было жёстко. Единственный плюс таких условий, что мучатся оба. Обоим тяжело. Матч получился неровным, но это нормально. В конце первого сета я уже не видел мяча, играл на ощущениях. И Андрей тоже так делал. Иногда перед розыгрышем я думал, что он уже не может бегать, и я старался его гонять по углам, а он всё тащил. И я думал: «Чёрт, когда он уже устанет?» И мы всё время были уставшими. Жестокие условия. Очень тяжёлая победа», — говорил тогда Медведев в интервью на корте.

И добавил на пресс-конференции: «Да, тяжело, я мог бы много об этом говорить, жестокие условия для нас обоих. Я не знаю, видно ли это через камеру, но мы так сильно потеем и используем много полотенец, у меня здесь на носу не осталось кожи. Здесь она красная, но это не из-за солнца, это не так, как будто ты обожжён, а у меня не осталось кожи. Я только что видел Андрея в раздевалке, и его лицо было очень красным, и это тоже не из-за солнца».

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За пределами корта Медведев и Рублёв — друзья. И даже более того, кумовья! В октябре 2022 года у Даниила и его жены Дарьи родилась дочка Алиса. И крёстным отцом малышки стал не кто иной, как Андрей.

«Это уже что-то вроде семьи, потому что я крёстный отец его дочери. Очевидно, что мы строим наши отношения из-за тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. У нас прекрасные отношения. Он очень честный, очень расслабленный. С ним очень легко общаться. Очень скромный. В то же время он очень, очень забавный. Когда проводишь с ним время, тебе всегда весело», — говорил Рублёв на одной из пресс-конференций во время US Open.

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и всё такое. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко.

Не хочу называть его лучшим другом, потому что у меня много лучших друзей. Но мы очень близки. Он очень добрый и религиозный, это важно для крёстного отца. Поэтому решение было лёгким», — говорил Медведев на одной из пресс-конференций во время US Open.

В марте этого года Медведев взбудоражил соцсети детским фото с Рублёвым. «Даже будучи детьми, мы были очень рады играть друг с другом», — подписал снимок Медведев, добавив эмодзи «высунутый язык» и «смех до слёз».

Детские фотографии Даниила Медведева и Андрея Рублёва Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Как вскоре выяснилось, это оказался фотошоп. Снимки Даниила и Андрея сделаны в разное время и на разных турнирах.

А во время выставочного турнира в Эр-Рияде в декабре прошлого года российские теннисисты приняли участие в забавном челлендже. Они нарисовали портреты друг друга. Медведев сделал акцент на шевелюре Рублёва, а тот вспомнил о его прозвище Осьминог.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв нарисовали дружеские шаржи друг на друга Фото: Пресс-служба выставочного турнира в Эр-Рияде

«Меня обычно зовут Рубль. Даню часто называем Осьминогом. Осьминог – потому что вытаскивает все мячи? Да, и потому, что на корте такой разболтанный. А главное – всегда попадает, ещё и разными ударами. Как пластилин какой-то!» — говорил Рублёв в интервью «Чемпионату» в 2021 году.

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Год назад Медведев и Рублёв также попали в одну группу на Итоговом. И тоже сразились в 1-м туре. Тот матч выиграл Андрей: 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). И та встреча задала тон их выступлению на турнире. Медведев уступил во всех трёх играх и закончил турнир, а Рублёв, после того как проиграл Новаку Джоковичу во 2-м туре, в 3-м одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом и прошёл в полуфинал — увы, Каспер Рууд в нём оказался сильнее.

Излишне говорить, что новая встреча будет не менее важной, нежели игра годичной давности. Джоковича в их группе нет, зато есть Карлос Алькарас, не менее опасный соперник.

«В матчах на таком уровне главную роль играют эмоции. Кто лучше их контролирует и умеет прятать, у того больше шансов на победу. Скорее, победит не тот, кто лучше технически, а тот, кто правильно использует психологию», — говорил Рублёв в интервью «Чемпионату» в 2021 году. Можно не сомневаться, Медведев это тоже понимает.

Матч Даниил Медведев (Россия, 3) — Андрей Рублёв (Россия, 5) состоится в понедельник, 13 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт с 12 по 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».