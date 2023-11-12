Медведеву и Рублёву надо пробиваться из «группы смерти». 10 причин следить за Итоговым

Продолжительный теннисный сезон венчает своеобразный чемпионат мира – Итоговый турнир ATP для восьмёрки сильнейших игроков, который уже третий год подряд проходит в Турине. Отличительная особенность этого соревнования заключается в том, что даже у теннисиста, проигравшего первый матч, остаётся шанс всё равно стать в итоге чемпионом.

1. Только восемь лучших

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года, и нынешний розыгрыш будет 54-м по счёту. Регламент за всё это время остался примерно одним и тем же – вначале участники проводят предварительный раунд, а затем плей-офф, где выявляется победитель. Турнир много раз менял города и континенты базирования. Наиболее продолжительные отрезки получились у Нью-Йорка – 13 лет (1977–1989) и у Лондона – 12 (2009–2020).

2. Знаменитая арена — идеальная площадка для Итогового

Мы уже говорили о том, что за 54 года Итоговый турнир принимали порядка полутора десятков стран. Стадионов, принимавших соревнования, было ещё больше. Рекордсменом по вместимости была лондонская «О2 Арена» – 20 000 зрителей. Внушительными выглядят показатели и нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» – 18 000. На их фоне туринская «Пала Альпитур» тоже не затерялась – 16 600. Эту многофункциональную спортивно-концертную площадку построили специально к открытию зимней Олимпиады в Турине-2006, а затем проводили соревнования по баскетболу, хоккею, лёгкой атлетике, боксу, гандболу и так далее.

3. Джокович готовится побить рекорд

В ряду чемпионов Итогового значится немало славных имён. Всё началось с румына Илие Настасе, который к 1975 году накопил четыре титула на турнире. В 1987 году его обошёл чех Иван Лендл, выигравший турнир пятый раз. В 1999-м это достижение повторил американец Пит Сампрас. В новые рекордсмены в 2011-м выбрался швейцарец Роджер Федерер, у которого в активе шесть побед, а в 2022-м его догнал серб Новак Джокович. Отметим, что Новак одновременно стал и самым возрастным чемпионом этого турнира в одиночном разряде, добившись победы в 35 лет и 5 месяцев. И в нынешнем розыгрыше Джокович имеет возможность побить и свой же рекорд по возрасту и выйти в единоличные лидеры по количеству титулов.

4. Никуда без наших

Российские теннисисты тоже оставили след в истории Итогового чемпионата ATP. Впервые спортсмен из нашей страны вступил в борьбу на «Восьмёрке» в 1995 году. Это был Евгений Кафельников, который через два сезона пробился в финал. Всего же Евгений играл в семи турнирах подряд, что пока остаётся отечественным рекордом. В 2000, 2002 и 2004 годах на Итоговом выступал Марат Сафин, который дважды доходил до полуфинала. С 2005 года на «Восьмёрку» стал регулярно попадать Николай Давыденко, который в 2008-м повторил достижение Кафельникова, став финалистом, а в 2009-м стал первым российским чемпионом. Следом девять сезонов подряд теннисисты из России никак не могли пробиться на Итоговый, пока эту чёрную полосу не прервал в 2019-м Даниил Медведев. В следующем розыгрыше к нему присоединился Андрей Рублёв, а Даниил стал чемпионом. С тех пор Даниил и Андрей с завидным постоянством попадают на «Восьмёрку», причём Медведев в 2021-м был финалистом.

5. Медведев и Давыденко уже вписали свои имена в историю

Да, на Итоговом чемпионате ATP можно стать чемпионом, даже проиграв матч. Но при этом ни один соперник гарантированно не будет проходным, ведь на турнире собираются сильнейшие. Так, в 2009 году Николай Давыденко проиграл в группе Новаку Джоковичу, но зато одолел Рафаэля Надаля и Робина Сёдерлинга, в полуфинале выбил из сетки первую ракетку мира Роджера Федерера, а в финале оказался сильнее чемпиона US Open того года Хуан-Мартина дель Потро. А вот Даниил Медведев в 2020-м выиграл все пять матчей, причём одолел действующих первую, вторую и третью ракетки мира – Джоковича (1) в группе, Надаля (2) в полуфинале, а Доминика Тима (3) – в финале. При этом в обоих матчах плей-офф россиянин одержал волевые победы, отыгравшись с 0:1 по сетам.

6. Кто же получит рекордный куш?

Призовой фонд турнира – особая гордость. В нынешнем году он вырос до $ 15 млн. При этом запасные (а их два теннисиста) получат по $ 152,5 тыс. просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. Даже самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тыс. Имеет свои расценки и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы».

7. Битва за первое место продолжается

Солидные очки, разыгрываемые на турнире, могут привести к перестановкам в рейтинге. Максимально за пять матчей можно заработать 1500 очков, а Карлос Алькарас в Чемпионской гонке отстаёт от лидера Новака Джоковича на 1490 очков. То есть теоретически испанец в случае чемпионства без потерянных матчей и поражения серба во всех поединках группового этапа вдобавок к титулу получит и звание первой ракетки мира по итогам сезона. И наоборот, первая же победа Новака на предварительном этапе или любая осечка в любом поединке Алькараса гарантирует сербу первое место в рейтинге ATP до начала 2024 года. Даниил Медведев отстаёт от Карлоса на 1255 очков, и у него есть шанс в случае победы на турнире и провала испанца стать второй ракеткой мира по итогам сезона. Сам же Даниил ниже третьего места не опустится при любом для него исходе Итогового, а вот дальше возможны заметные перестановки на два или больше мест. Так что всё в руках самих участников.

Чемпионская гонка ATP на 6 ноября 2023 года

8. Половина участников имеют русские корни

В нынешнем розыгрыше ровно половина участников имеют русские корни. Андрей Рублёв и Даниил Медведев с детства представляют Россию на теннисных кортах. Александр Зверев – сын советских теннисистов, уехавших в Германию работать тренерами. Александр хоть и немец по паспорту, но в порыве гнева на корте может выкрикнуть фразу, понятную любому российскому болельщику. У грека Стефаноса Циципаса мама – советская теннисистка Юлия Сальникова. А дедушкой Стёпы, как его называет мама, является Сергей Сальников – знаменитый советский футболист, олимпийский чемпион Мельбурна-1956.

9. Медведев и Рублёв опять попали в «группу смерти»

Главной интригой жеребьёвки турнира-2023 для российских болельщиков был вопрос – попадут в одну группу Даниил Медведев и Андрей Рублёв или нет. Любопытно, что Андрей и Даниил вместе попадают на Итоговый четвёртый год подряд. И первые два розыгрыша жребий разводил их по разным квартетам. Лишь в 2022-м они впервые попали в один квартет. И тогда из этой «группы смерти» в плей-офф пробился только Рублёв вместе с Новаком Джоковичем. А вот Медведев и Стефанов Циципас до полуфинала не добрались. В этот раз Даниил и Андрей опять оказались в одном квартете. Компанию им составили чемпион Уимблдона Карлос Алькарас и Александр Зверев, вернувшийся в строй после тяжёлой травмы ноги, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022. Другой квартет составили Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас и Хольгер Руне. Любопытно, что ровно половина участников розыгрыша-2023 были чемпионами турнира в разные годы – Джокович, Циципас, Медведев и Зверев, а ещё двое являются дебютантами – Карлос Алькарас и Хольгер Руне.

10. Русское дерби на старте турнира

Порядок проведения матчей в группах с одной стороны запутанный, а с другой – вполне логичный. В 1-м туре в каждом квартете играют между собой теннисисты с наивысшим и низшим рейтингами, а также два других игрока. Во 2-м туре победители 1-го тура играют друг с другом, а проигравшие – между собой. Ну а в 3-м туре встречаются ещё не игравшие между собой теннисисты. Рублёв и Медведев как раз и оказались теми «серединными» по рейтингу спортсменами в Красной группе, которые сыграют уже в 1-м туре. Их матч будет венчать программу понедельника, 13 ноября. Ну а начнётся турнир поединками в Зелёной группе в воскресенье, 12 ноября.

Вот 10 причин, почему надо следить за Итоговым чемпионатом ATP – 2023. Турнир пройдёт в Турине с 12 по 19 ноября. Все подробности – на «Чемпионате».