Синнер бьётся с Циципасом на Итоговом. Джокович готовится к защите титула. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В воскресенье в Турине играют представители Зелёной группы. Турнир откроют Янник Синнер и Стефанос Циципас. Грек уверенно лидирует в личных встречах – 5-2, в том числе он выиграл поединок на Australian Open – 2023, однако последняя встреча в Роттердаме осталась за Синнером. В вечерней программе 24-кратный чемпион «Шлемов» и шестикратный победитель Итогового Новак Джокович сразится с новобранцем турнира – датчанином Хольгером Руне. Счёт их личных встреч ничейный – 2-2. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне.
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Синнер и Циципас начали!
Опытный арбитр Рено Лихтенштайн провёл жеребьёвку. Жребий выиграл Стефанос Циципас — он выбрал подачу. Начинается разминка. Следить за всеми подробностями матча можно в нашей текстовой трансляции. Забегайте!
Ну и Янник Синнер к радости итальянской публики вышел на арену. Матч скоро начнётся.
Выходит Стефанос Циципас на корт. А значит, замен сегодня не будет.
Арена уже готова принять теннисистов. Звучит развлекательная музыка. Играет струнный ансамбль, на корте танцуют танцовщицы. Ждём!
У Стефаноса Циципаса во время подготовки к турниру обнаружились проблемы со здоровьем. Он несколько раз не завершил тренировки. Волнительно за грека с русскими корнями.
Янник Синнер считается фаворитом предстоящего матча. Подробнее об итальянском теннисисте — в этом материале.
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Давайте познакомимся с нашей подборкой — 10 причин следить за Итоговым чемпионатом — 2023.
И поспешим сразу сообщить, что в рамках парного турнира уже завершился первый матч. Иван Додиг с Остином Крайчеком за 1 час 19 минут разобрались с аргентинским дуэтом — Гонсалес / Мольтени — 6:4, 6:2. Следовательно, старту первого поединка в одиночке ничто не угрожает.
Расписание воскресенья
Всего полчаса остаётся до старта первого поединка в рамках Итогового чемпионата ATP — 2023. Расписание сегодня довольно интересное. Давайте ознакомимся внимательно.