Лидеры мирового тенниса по результатам всего сезона сражаются на чемпионате ATP в Турине. Подробности — в трансляции.

Синнер бьётся с Циципасом на Итоговом. Джокович готовится к защите титула. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В воскресенье в Турине играют представители Зелёной группы. Турнир откроют Янник Синнер и Стефанос Циципас. Грек уверенно лидирует в личных встречах – 5-2, в том числе он выиграл поединок на Australian Open – 2023, однако последняя встреча в Роттердаме осталась за Синнером. В вечерней программе 24-кратный чемпион «Шлемов» и шестикратный победитель Итогового Новак Джокович сразится с новобранцем турнира – датчанином Хольгером Руне. Счёт их личных встреч ничейный – 2-2. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне.

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