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Джокович, Циципас, Синнер, Руне: онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP 2023, результаты, сетки, где смотреть, когда

Синнер бьётся с Циципасом на Итоговом. Джокович готовится к защите титула. LIVE!
Даниил Сальников
Джокович, Циципас, Синнер, Руне: онлайн-трансляция
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Лидеры мирового тенниса по результатам всего сезона сражаются на чемпионате ATP в Турине. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В воскресенье в Турине играют представители Зелёной группы. Турнир откроют Янник Синнер и Стефанос Циципас. Грек уверенно лидирует в личных встречах – 5-2, в том числе он выиграл поединок на Australian Open – 2023, однако последняя встреча в Роттердаме осталась за Синнером. В вечерней программе 24-кратный чемпион «Шлемов» и шестикратный победитель Итогового Новак Джокович сразится с новобранцем турнира – датчанином Хольгером Руне. Счёт их личных встреч ничейный – 2-2. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
12 ноября 2023, воскресенье. 16:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1-й сет
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
12 ноября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

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Синнер и Циципас начали! Опрос: кто чемпион? Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Синнер и Циципас начали!

Опытный арбитр Рено Лихтенштайн провёл жеребьёвку. Жребий выиграл Стефанос Циципас — он выбрал подачу. Начинается разминка. Следить за всеми подробностями матча можно в нашей текстовой трансляции. Забегайте!

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
12 ноября 2023, воскресенье. 16:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1-й сет
1 2 3
         
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
16:39 Даниил Сальников

Ну и Янник Синнер к радости итальянской публики вышел на арену. Матч скоро начнётся.

16:38 Даниил Сальников

Выходит Стефанос Циципас на корт. А значит, замен сегодня не будет.

16:33 Даниил Сальников

Арена уже готова принять теннисистов. Звучит развлекательная музыка. Играет струнный ансамбль, на корте танцуют танцовщицы. Ждём!

16:31 Даниил Сальников

У Стефаноса Циципаса во время подготовки к турниру обнаружились проблемы со здоровьем. Он несколько раз не завершил тренировки. Волнительно за грека с русскими корнями.

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16:27 Даниил Сальников

Янник Синнер считается фаворитом предстоящего матча. Подробнее об итальянском теннисисте — в этом материале.

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16:16 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

Самое время пройти опрос для тех, кто этого ещё не делал.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

16:11 Даниил Сальников

Давайте познакомимся с нашей подборкой — 10 причин следить за Итоговым чемпионатом — 2023.

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16:09 Даниил Сальников

И поспешим сразу сообщить, что в рамках парного турнира уже завершился первый матч. Иван Додиг с Остином Крайчеком за 1 час 19 минут разобрались с аргентинским дуэтом — Гонсалес / Мольтени — 6:4, 6:2. Следовательно, старту первого поединка в одиночке ничто не угрожает.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Зелёная группа
12 ноября 2023, воскресенье. 14:10 МСК
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Остин Крайчек
США
Остин Крайчек
И. Додиг О. Крайчек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
М. Гонсалес А. Мольтени
16:04 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Всего полчаса остаётся до старта первого поединка в рамках Итогового чемпионата ATP — 2023. Расписание сегодня довольно интересное. Давайте ознакомимся внимательно.

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