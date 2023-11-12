Синнера встретили в Турине как гладиатора. И он без труда разобрался с греком

В воскресенье, 12 ноября, в Турине (Италия) стартовал Итоговый чемпионат ATP. Первыми в борьбу вступили участники Зелёной группы. В матче открытия турнира встретились хозяин кортов, четвёртая ракетка мира Янник Синнер и греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий шестое место в мужской мировой табели о рангах.

Итальянец в нынешнем сезоне впервые в карьере выиграл «Мастерс», а за месяц до Итогового оформил два титула на «пятисотниках» в Пекине и Вене. Синнер подходил к домашним соревнованиям в статусе одного из главных претендентов на победу. Циципас, в свою очередь, в 2023 году выступает очень нестабильно. В этом сезоне грек взял лишь один трофей, однако квалифицироваться в Турин ему позволили результаты конца сезона. 25-летний уроженец Афин собрался, вернул форму и выдал классный отрезок — на турнирах в Вене и Берси он добирался до полуфиналов.

Многие эксперты уже успел назвать Синнера одним из главных фаворитов на победу на Итоговом чемпионате ATP – 2023. Сам итальянец высказался о давлении, которое будет оказываться на него на домашних соревнованиях.

«Я рад, что турнир проходит в Турине. Надеюсь, мне будет помогать связь с болельщиками, надеюсь, я с этим справлюсь, подойду с правильным настроем. Потому что я испытываю дополнительное давление – и для меня это положительный знак.

Я люблю играть под давлением, люблю играть тай-брейки, важные розыгрыши – потому что в эти моменты видно, у кого какая игра. Я стараюсь находить как можно больше важных розыгрышей. Потому что они помогают расти. И я стараюсь выиграть, но ещё стараюсь набраться опыта на будущие турниры», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

При этом Циципас подходил к матчу с хозяином кортов совсем в другом настроении. Перед самым стартом турнира из Турина пришли первые тревожные новости. В субботу, 11 ноября, грек не смог завершить сразу несколько тренировок из-за плохого самочувствия. Как сообщала местная пресса, в этот день теннисист почувствовал боль в прооперированном правом локте. При этом журналисты, находящиеся в итальянском городе, отмечали, что Стефанос на тренировках до этого не показывал отличную игру. А уже на следующий день, 12 ноября, Циципас вновь прервал практику. Представители СМИ заявили, что у спортсмена в очередной раз возникли проблемы с прооперированным локтем.

Отметим, что ранее Синнер и Циципас играли семь раз, и счёт личных встреч до нынешнего момента был 5-2 в пользу Стефаноса (2-1 на харде). Яннику удалось победить соперника в Риме-2020, а также в последнем на данный момент поединке между ними, в Роттердаме-2023. Ранее в этом же году грек выиграл у итальянца на Australian Open — 2023 в пяти сетах. Ещё одна победа двукратного финалиста ТБШ над 22-летним уроженцем Сан-Кандидо на харде была также на Australian Open, но в 2022-м.

В дебюте нового очного поединка теннисисты поначалу чётко контролировали свои подачи, не давая друг другу добраться даже до брейк-пойнта. Однако при счёте 2:2 небольшой провал случился у Циципаса, и итальянец тут же этим воспользовался, сделав брейк с первой попытки. Как оказалось, именно он и решил судьбу всей партии, которая шла на очень высоких скоростях. Хозяин кортов забрал её со счётом 6:4. Именно Синнер лучше подавал и больше старался цепляться на приёме. Статистика сета была следующая: 13 — 10 по ударам навылет и ошибкам у Янника, 9 — 8 — у Стефаноса соответственно.

Циципас — Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На старте нового сета Синнеру сразу же удалось вырваться вперёд. Итальянец сделал брейк и повёл в партии со счётом 1:0. Затем он подал под ноль, а в последнем розыгрыше и вовсе эффектно обвёл соперника прекрасной свечой слева кроссом под заднюю линию — 2:0. Но и на этом Янник не остановился. Уже в следующем гейме он имел три подряд брейк-пойнта, однако всё же Циципас выстоял и сократил отставание в счёте — 2:1. Далее события сета развивались, как и в его предшественнике. Спортсмены чётко держали свои подачи вплоть до конца противостояния. 6:4, 6:4 — именно с таким счётом Синнер оказался сильнее своего оппонента, одолев его за 1 час 26 минут. После победы туринские трибуны встречали своего любимца как полагается: как гладиатора и бурными овациями. Местный герой благодарил своих поклонников искренними фразами «Grazie, grazie».

В вечерней сессии стартового игрового дня турнира встретятся Новак Джокович (Сербия) и Хольгер Руне (Дания). Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».