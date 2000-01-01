Джокович — опять 1-я ракетка мира по итогам года
Выиграв первый матч на Итоговом-2023, 24-кратный чемпион ТБШ обеспечил себе лидерство в мировом рейтинге.
Победив Хольгера Руне в 1-м туре Итогового чемпионата, Новак Джокович обеспечил себе звание первой ракетки мира по итогам сезона. Уже в восьмой раз в карьере!
Что выиграл Новак в 2023-м?
Главные достижения 36-летнего Джоковича в этом году — три титула на турнирах «Большого шлема», финал Уимблдона и два выигранных «Мастерса»: Цинциннати и Париж.
Впервые серб закончил год первым в далёком уже 2011 году. В том сезоне он, кстати, впервые выбрался в лидеры рейтинга ATP — после титула на Уимблдоне.
Также Новаку не было равных по итогам сезона в 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 и 2021 годах. По количеству таких вот успешных окончаний ему нет равных.
А кто позади Джоковича?
Ближайший преследователь — Пит Сампрас, шесть раз становившийся первым по итогам года. А Роджер Федерер и Рафаэль Надаль делали это «всего лишь» пять раз.
Ещё один суперрекорд
Кроме того, Джокович преодолеет барьер в 400 недель лидирования в рейтинге ATP. Он даже теоретически не может лишиться лидерства до 8 января 2024 года.
Это означает, что к тому моменту у него будет 406 недель лидирования. Ближайший преследователь — Федерер с 310 неделями.
Джокович уже в восьмой раз стал лучшим по итогам года. Федерер и Надаль далеко позади
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