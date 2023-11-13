«После первого сета разнёс раздевалку». Медведев и Рублёв люто зарубились на Итоговом-2022

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв столкнутся на корте в стартовом для себя матче на Итоговом турнире ATP – 2023. Аналогичная ситуация была ровно год назад.

Тогда Медведев и Рублёв подарили зрителям много зрелища и эмоций. Андрей в напряжённом противостоянии обыграл Даниила (6:7, 6:3, 7:6). Вспоминаем, как проходила предыдущая битва россиян в Турине.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв на Итоговом-2022 выступали в одной группе с сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. Российские теннисисты первыми вышли на корт в дневной сессии понедельника. Эта игра стала исторической. Никогда ранее два теннисиста из России не играли друг с другом в рамках этого соревнования.

Медведев считался фаворитом матча. У Даниила были преимущество 4-1 по личным встречам c Андреем и более высокий номер посева (4 против 6) в Турине. Хотя последнее противостояние закончилось в пользу Рублёва – на «Мастерсе» в Цинциннати-2021 Андрей впервые обыграл Даниила.

Андрей Рублёв на Итоговом турнире ATP — 2022 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В начале матча Медведев и Рублёв спокойно брали свою подачу, но так длилось недолго. В четвёртом гейме Андрей довольно легко (40:15) смог сделать брейк. В девятом гейме Даниил ответил, забрав подачу соперника (40:30), когда тот подавал на сет. В 12-м гейме Рублёв упустил два сетбола на чужой подаче. Дело дошло до тай-брейка, который стал по-настоящему феерическим.

Рублёв вёл 6:2, но упустил четыре сетбола подряд. А затем и пятый при счёте 7:6 в свою пользу. Медведев своей первой же возможностью закрыть партию воспользовался без промедлений – 9:7 на тай-брейке в пользу Даниила.

Казалось, что Медведев получил психологическое преимущество, ведь его соперник в сумме упустил семь сетболов. Тем более что Рублёв явно нервничал. Линейные дважды ошиблись не в его пользу на тай-брейке. Первый раз при 4:1, когда Андрей после обмена ударами попал в заднюю линию, Медведев ответил коротко, но судьи крикнули «аут». В итоге очко переигрывали, и Даниил его выиграл. Вторая ошибка случилась при 7:8, когда Рублёв подал в линию, Медведев не принял, но судьи увидели аут. Очко также переигрывали, и его вместе с партией выиграл Медведев.

Андрей не сдерживал себя при общении с рефери на вышке Мохамедом Лайани, кинув мяч в холодильник: «Два очка. Два чёртовых очка на чёртовом тай-брейке. Два очка. Два очка».

Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP — 2022 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Выплеск эмоций помог Андрею собраться, а не наоборот. Во втором сете Рублёв снова быстро повёл с брейком — 2:1. Оплошностей на своей подаче Андрей не допускал и закрыл партию в девятом гейме, взяв подачу Даниила с третьего брейк-пойнта. За второй сет Медведев допустил шесть двойных ошибок, четыре из которых были в последнем гейме. Закономерная победа Рублёва в партии.

В третьем сете соперники уверенно держали свою подачу. За всю партию был лишь один брейк-пойнт, который Рублёв упустил при счёте 40:30 во втором гейме. Судьба матча определялась на тай-брейке. Андрей снова вырвался вперёд и разбазаривал преимущество, как и в первой партии. Рублёв вёл 6:3 и упустил три матчбола, а затем и четвёртый при 7:6. Всё-таки с пятой попытки Андрей закрыл игру. Последний розыгрыш состоял из 37 ударов. Никто не хотел рисковать, но Рублёв в конечном счёте поймал Медведева на противоходе и получил возможность для смэша. Матч завершился победой Рублёва со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) за 2 часа и 34 минуты.

Рублёв признался, что разнёс раздевалку после первого сета и радовался тому, что обыграл Медведева, не повторив сценарий четвертьфинала US Open – 2020, когда тоже вёл на тай-брейке, отдав партию и матч в целом.

«Что происходило в голове на разных отрезках игры? Сколько раз спрашивал себя: «Ну что, опять?» После первого сета много раз. Хотелось разнести всё, после первого сета разнёс раздевалку. Возможно, этот выплеск эмоций позволил немного успокоиться. Потому что понимал: невозможно уже опять в сотый раз на те же грабли наступать. Что уже пора и вот момент что-то менять или хотя бы показать, что я меняю. Всё сложилось так, что получилось выиграть невероятный драматический матч.

Я вспоминал US Open, потому что, когда мы играли в четвертьфинале в 2020 году, на тай-брейке я вёл 5:1 – почти как сегодня 6:2. И когда я проиграл тот сет, я больше не мог играть, поэтому думал, что это не может повториться и я должен что-то изменить. Я должен был продолжать играть, потому что, если бы я даже выиграл один сет и проиграл три, это всё равно было бы хорошо, потому что это групповая стадия. Нужно бороться за каждый розыгрыш, каждый гейм, и мне удалось победить. Решающий тай-брейк и некоторые розыгрыши оттуда были сумасшедшими. В последнем розыгрыше мы нанесли, наверное, 30 ударов. У меня уже начинались судороги, но я думал: «Ещё, ещё, продолжай играть. Наверняка он думает то же самое, поэтому просто играй, если хочешь победить». В конце концов, у меня получилось», — сказал Рублёв.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Francois Nel/Getty Images

После Итогового-2022 Медведев и Рублёв дважды встречались на корте. Даниил побеждал Андрея в финале Дубая (6:2, 6:2) и четвертьфинале US Open (6:4, 6:3, 6:3) в этом году. Намерен сделать это и на Итоговом-2023, но Андрей просто так сдаваться не собирается.

Медведев – очень неудобный соперник для Рублёва. Тем не менее в 2021-м и 2022-м Андрей цеплял по одной победе во встречах с Даниилом. Он хочет продолжить этот тренд в 2023 году. Возможно, получится, хотя Медведев в очередной раз считается фаворитом противостояния.