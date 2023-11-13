Шестеро россиян в топ-50 рейтинга ATP
22-летний Александр Шевченко рвётся в мировую элиту.
13 ноября 2023 года — исторический день для российского тенниса. Отныне в топ-50 рейтинга ATP сразу шестеро наших соотечественников.
Даниил Медведев (3-е место в рейтинге)
Медведев без перерывов входит в топ-50 с августа 2018 года, то есть уже более пяти лет. С апреля 2023-го Даниил не покидает первую тройку.
Андрей Рублёв (5)
Непрерывный отрезок Рублёва в топ-50 на год короче, чем у Медведева, — с августа 2019-го. С сентября 2022-го Андрей неизменно присутствует в первой десятке.
Карен Хачанов (15)
А Хачанов входит в топ-50 даже дольше, чем Медведев, — с июня 2017-го! Одно время Карен был восьмым в рейтинге.
Аслан Карацев (35)
Карацев лишь недавно, 25 сентября, вернулся в топ-50. А впервые он попал в него в феврале 2021-го, после сенсационного выхода в полуфинал Australian Open.
Роман Сафиуллин (39)
Сафиуллин, впервые попавший в топ-50 в июле, в сентябре вернулся в него. И с тех пор не выпадает оттуда.
Александр Шевченко (49)
А это новый гость в топ-50. 11 ноября Шевченко проиграл свой первый финал на уровне ATP. Но всё равно поднялся на 14 строчек в мировом рейтинге.
Российские теннисисты обновили свой рекорд. Теперь в топ-50 аж шестеро наших
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