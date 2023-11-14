Медведев резко повысил свои шансы на успех в Турине. Но и Рублёва рано списывать со счетов

На Итоговом чемпионате ATP завершились все матчи первого тура группового раунда. Почти во всех победили те теннисисты, которые до старта турнира были фаворитами в борьбе за выход в плей-офф. Единственным исключением стал Александр Зверев, достаточно неожиданно переигравший Карлоса Алькараса. Рассмотрим турнирные расклады на текущий момент и оценим шансы российских теннисистов на выход из группы и на встречу в финале.

Яркое дерби Медведев — Рублёв

Дерби между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым накануне было выбрано организаторами главным матчем дня, поскольку именно его поставили в вечернюю программу, а поединок Алькараса со Зверевым состоялся днём. Сама игра получилась не очень затяжной, продлившись всего полтора часа – 6:4, 6:2 в пользу Медведева. При этом нельзя сказать, что Рублёв сыграл плохо, особенно если оставить за скобками концовку, когда Андрей всё-таки немного «поплыл». До того матч шёл на высоких скоростях, и игра Рублёва оставила в целом приятное впечатление. Медведев же и вовсе провёл практически идеальный поединок. Вплоть до середины первой партии у него не было ни одной невынужденной ошибки, а всего их набралось восемь (во втором сете – две) при 24 ударах навылет! К тому же Даниил отлично подавал в решающие моменты стартового сета, с чем у него бывают проблемы, когда он не в лучшей форме. Можно вспомнить хотя бы случившийся чуть больше месяца (пять недель назад) ранний вылет из сетки «Мастерса» в Шанхае, когда Медведев сделал три (!) двойные ошибки за один тай-брейк первого сета с Себастьяном Кордой, проигранный в итоге со счётом 8:10.

Высоко оценил игру россиян и бывший теннисист топ-10 Андрей Чесноков, высказавшийся в интервью ТАСС. «Скорости в матче Медведева и Рублёва и качество тенниса были потрясающие. Они знают друг друга с детства и могут читать друг друга. Медведев очень здорово настроился, здорово подавал, у Рублёва были брейк-пойнты в первом сете, но в эти моменты Медведев подавал так, что не оставлял шансов Рублёву. Несмотря на счёт, не было такого, что Рублёв проиграл в одну калитку, это был великолепный матч от начала и до конца.

Я смотрел матч Зверева и Алькараса. По мне, Александр должен был выигрывать его в двух сетах. Мне кажется, что матч наших теннисистов был гораздо лучше. Наши ребята играли на более высоких скоростях, более остро, широко разводили друг друга по углам. Медведев просто потрясающе выглядел на корте, он излучал уверенность, особенно во втором сете».

Расклады в группе с россиянами

Поединок Зверева и Алькараса действительно выглядел более бледно на фоне игры наших теннисистов. Конечно, заниматься шапкозакидательством в связи с этим не стоит, но при должном настрое Рублёва на оставшиеся матчи в группе у него есть хорошие шансы выйти в плей-офф. Если Андрею удастся сохранить свою форму, а Александр и Карлос не прибавят, то россиянин может обыграть обоих и как минимум повторить прошлогодний результат – выход в полуфинал Турина. Теоретически выйти из группы можно и с одной победой, но учитывая, что у Рублёва после первого матча 0:2 по сетам и не очень хорошая разница по геймам, а соперники рубились на протяжении трёх партий и, соответственно, получили разницу сетов 2:1 и 1:2, на это Андрею рассчитывать сложнее.

Александр Зверев и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тем не менее такой вариант существует, причём стать полуфиналистами тогда могут и оба российских теннисиста. Для этого нужно, чтобы Медведев выиграл все свои матчи, причём желательно в двух сетах (точнее, у Алькараса – обязательно). Рублёву надо брать хотя бы одну партию у Алькараса, а затем побеждать Зверева 2:0 по сетам. Тогда у Андрея будет разница сетов 3:4, у Карлоса – 3:5 (при 0:2 от Даниила в последнем туре), а у Александра – 2:5 или 3:5 в зависимости от того, как сложится его матч с Медведевым. Отметим, что при равном количестве побед у трёх теннисистов считается не разница выигранных и проигранных сетов, а процент, так что Алькарас при 4:5 по партиям окажется выше Рублёва, если у него будет 3:4.

Ещё один расклад, при котором в борьбе за плей-офф будут участвовать оба россиянина, но при этом придётся считать разницу сетов – Рублёв выиграет оба оставшихся матча, Зверев победит Медведева, а Даниил окажется сильнее Карлоса. Тогда Алькарас займёт последнее место, а у трёх остальных игроков окажется по две победы. Тут возможно множество вариантов, включая даже выход Рублёва с первого места. Для этого ему нужно выиграть два поединка в двух сетах (будет разница 4:2), Зверев должен победить Медведева в двух партиях (4:3), а Даниил либо справиться с Карлосом в трёх сетах (4:3), при этом получив соотношение выигранных и проигранных геймов лучше, чем у Александра, либо добиться победы над Алькарасом в двух партиях (4:2) и оказаться ниже Андрея по соотношению геймов. Сейчас по геймам у Медведева 12:6, у Рублёва, соответственно, 6:12, а у Зверева – 18:14.

Наиболее реалистичным, однако, видится вариант, при котором Даниил выиграет все свои матчи в группе. Он действительно явно в отличной форме, а вот про Алькараса и Зверева такого не скажешь. Осенью, после US Open оба ничего выдающегося не показывали. Кстати, и Александр, и Карлос успели проиграть свои стартовые матчи на осенних «Мастерсах» другому россиянину, Роману Сафиуллину – в Шанхае и Париже соответственно. Зверев потерпел поражение и от Рублёва, это произошло в четвертьфинале турнира в Вене – причём Андрей обыграл его уже третий раз за год, хотя до того по личным встречам было 5-0 в пользу немца. Отметим, что на последних «Мастерсах» плохо выступил и Медведев, но он дошёл до финала на двух «пятисотниках» (в Пекине, кстати, обыграл Зверева в двух сетах) и теперь здорово стартовал на Итоговом, в отличие от Александра и Карлоса, которые много ошибались в своём очном противостоянии в Турине, играя при этом не очень-то и остро.

Зелёная группа, шансы Джоковича и остальных

В соседней, Зелёной группе (квартет с российскими теннисистами называется Красной группой) слабым звеном смотрится Стефанос Циципас, который и до того-то играл так себе, а в Турине ещё и проблемы с локтем испытывал. Три других участника должны бороться за выход в плей-офф, хотя фаворитами, конечно, являются Новак Джокович и Янник Синнер. Они выиграли свои стартовые матчи, но при этом Хольгер Руне заставил легендарного серба включиться на полную. Поединок продолжался чуть больше трёх часов, и победой Новак гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам года (правда, как выяснилось днём позже, Алькарас и без этого лишил бы себя последних шансов опередить Джоковича, поскольку ему нужно было выигрывать все пять матчей на турнире).

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Если Руне сегодня вечером победит Циципаса, что выглядит весьма вероятным, то успех в матче с Синнером досрочно гарантирует Джоковичу выход в плей-офф. В таком случае Хольгер и Янник в четверг в очном противостоянии будут бороться за вторую путёвку в полуфинал (и второе место, потому что Новак тогда при любом соотношении сетов будет первым за счёт победы в личной встрече). А вот если Синнер при поддержке своих трибун возьмёт верх над Джоковичем, то серб может и не выйти из группы – особенно если Янник выиграет в двух сетах. Кстати, победа в двух партиях гарантирует плей-офф самому итальянцу вне зависимости от исходов всех остальных поединков в группе, а вот 2:1 по сетам досрочно выведут Синнера в полуфинал только при условии победы Циципаса (либо Хуберта Хуркача, который сыграет в случае снятия Стефаноса до матча) над Руне.

Если Хольгер окажется сильнее соперника в двух партиях, а Янник также в двух обыграет Новака, то у Синнера будет 4:0 по сетам, у Джоковича – 2:3, а у Руне – 3:2. При таком раскладе итальянец будет мало мотивирован на последний тур, а любая победа Руне над ним выведет в плей-офф датчанина. В худшем случае Хольгер получит 5:3 по сетам, а Новак не сможет сделать соотношение лучше, чем 4:3. Поэтому сербу обязательно нужно как минимум брать у Янника сет, чтобы оставить себе хорошие шансы на плей-офф.

Вероятность российского финала

В случае выхода из Красной группы Медведева и Рублёва они, конечно, окажутся в разных полуфиналах. Сетка плей-офф здесь образовывается просто – теннисисты, занявшие в своих квартетах первые места, играют с соперниками, ставшими вторыми. В финале, разумеется, возможна повторная встреча спортсменов, выступавших в одной группе. В последний раз такое происходило в 2021 году, а до того – в 2018-м. Отметим, что оба раза чемпионом становился Зверев, причём в обоих случаях в финале он брал реванш за поражение в группе. В 2018 году немец обыграл в решающем поединке Джоковича, который прошёл групповой раунд с идеальным показателем 3:0 по матчам и 6:0 по сетам, а через три года справился с Медведевым, также не проигравшим в группе ни матча (правда, Даниил тогда все победы в квартете одержал в трёх партиях).

С кем бы ни встретились россияне в случае выхода в плей-офф, легко точно не будет. Джокович в свои почти 36,5 лет остаётся в прекрасной форме, в том числе физической, Синнер на ходу, и за него домашняя публика, Руне явно ожил, начав работать под руководством Бориса Беккера. Однако бороться с каждым из них можно. Новак, конечно, выглядит самым сложным соперником за счёт своего мастерства, огромного опыта и хладнокровия в решающие моменты матча, хотя тот же Рублёв совсем недавно дал ему настоящий бой в полуфинале Парижа.

Более молодые теннисисты в решающий момент, напротив, могут немного дрогнуть, особенно 20-летний Руне. Словом, есть достаточно обоснованная надежда на выход одного российского игрока в финал и небольшой шанс на то, что там окажутся оба. Конечно, последнее – совсем уж идеальный расклад, но кто знает? В любом случае посмотрим, как изменится ситуация после 2-го тура группового этапа.