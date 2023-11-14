«Попробую стать гонщиком-любителем». Что сказал Медведев перед вторым матчем на Итоговом

В Зелёной группе на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) прошли стартовые матчи предварительного этапа. Главным поединком игрового дня было российское противостояние между чемпионом US Open 2021 года Даниилом Медведевым и олимпийским чемпионом Токио в миксте Андреем Рублёвым. После поединка состоялись пресс-конференции участников, на которых присутствовал и корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Теннисисты рассказали о подробностях прошедшего противостояния, откровенно признались, как относятся к соперничеству друг с другом на корте, несмотря на их дружбу, поделились мыслями о грядущих встречах и ответили на другие вопросы представителей СМИ.

— Даниил, не могли бы вы рассказать нам о матче с Рублёвым. Что было ключевым фактором в этой игре?

— Был очень тяжёлый матч, особенно в первом сете. Матч легко мог пойти по другому пути. Что касается меня, я верю, что эти теннисные поединки могут сложиться в любую сторону, поэтому я счастлив, что мне удалось лучше подавать на брейк-пойнтах, делать меньше ошибок. Я думаю, что из-за этого тяжёлого первого сета во второй партии Андрей понизил свой уровень игры. Я же сумел взять сет и действительно доволен победой.

— Вы провели 81-й матч в сезоне. Никто не сыграл больше вас. Как вы можете быть в такой хорошей форме?

— Дело в том, что у меня накопилось так много матчей, потому что я выиграл несколько турниров или сыграл в финалах. Что касается турниров, думаю, что я не знаю, какой я номер из восьмёрки участников. Если говорить только о том, сколько турниров я сыграл, то не думаю, что попаду в четвёрку лучших по этому показателю. Я думаю, Саша Зверев сыграл больше турниров. Наверное, Рублёв сыграл больше. У меня в активе много матчей, потому что я выиграл несколько турниров.

Кроме того, это работа, которую мы выполняем на тренировках. Всегда возникает вопрос: отдыхаю ли я три дня, а потом иду на тренировку, или я отдыхаю семь дней? Это всегда такой баланс: отдых, тренировки, работа, тренажёрный зал, турнир. Мы стараемся составить максимально удобное расписание. С теннисом всё непросто. В теннисе у нас плотный график. До сих пор у моей команды всё получалось отлично, так что я рад, что сегодня мне удалось остаться в форме.

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Каковы ваши отношения с Андреем, ближайшим другом, крёстным отцом вашей дочери, когда вы выходите на корт? Каково это оказаться в такой ситуации? Сложно или легко выйти из неё? Сколько времени вам требуется, чтобы отойти от матча, несмотря на его результат?

— Всё зависит от человека. У меня как правило, всё зависит от матча, но в целом мне нужен, наверное, один час примерно, на то, чтобы отойти. Зависит от матча. Иногда два. Иногда 30 минут. Я немного смеюсь над этим. Конечно, я буду разочарован, но я могу поговорить с людьми, посмеяться над этим. Я думаю, Андрею нужно немного больше времени, но он такой, какой есть.

Честно говоря, я не знаю, каково это для Рублёва, но для меня на корте не существует ни друзей, ни врагов. Я просто пытаюсь выиграть матч. Я не думаю ни о чём другом.

Но когда матч заканчивается, я чувствую себя неудобно перед ним. Помню, когда он меня победил здесь в прошлом году, он чуть стеснялся со мной говорить два дня, так что это нормально. Ты всегда пытаешься посмотреть на него и понять, сможем ли мы завтра поговорить как обычно. Я просто пожелаю ему удачи в следующем матче, как и он мне.

— Сейчас вы ещё очень молоды и всё ещё являетесь чемпионом, но давайте поговорим о вашем будущем. Кем бы вы хотели стать, когда завершите карьеру теннисиста? Хотели бы вы стать телекомментатором? Я думаю, что вы совершенно непредсказуемы, когда говорите что-то, у вас есть очень хороший стиль.

— Я не знаю. После окончания карьеры мне придётся многое попробовать, чтобы понять, что мне нравится, потому что я хочу делать то, что мне нравится.

Я думаю, что я мог бы попробовать себя в роли комментатора. Не знаю, понравится ли мне это. Если мне это не понравится, я скажу: «Ладно, я этим не буду больше заниматься». То же самое и с тренерской работой. Я не знаю, смог бы я стать хорошим тренером или нет, но я хотел бы попробовать это однажды.

Но то, что я наверняка попытаюсь сделать, зависит от того, как сложится моя жизнь. Я попробую стать гонщиком-любителем. Это моя мечта. Конечно, я не смогу стать профессионалом. Но есть такие чемпионаты, как Ferrari Challenge или что-то в этом роде, где вы платите деньги и участвуете в гонках в течение всего года на лучших трассах мира. Мы с друзьями планируем попробовать это.

— Вас удивила победа Саши Зверева над Карлосом Алькарасом?

— Если бы меня спросили два-три месяца назад, то, конечно, удивила бы. Теннис – это очень, очень непростой спорт. На текущий момент по каким-то причинам Карлос играет чуть медленнее. У него нет той уверенности, которая была на протяжении всего года. Такое может случиться с каждым. Такое случалось даже с Новаком, когда он был моложе. Вопрос в том, как быстро он восстановится. Случится ли это на этом турнире или в 2024 году.

Когда он проиграл вторую партию, показали скорость ударов с отскока. Саша был километров на 10 выше Карлоса. Это очень удивило.

В общем, когда я смотрел встречу, в самом начале у меня сложилось ощущение, что Карлос играет не лучшим образом. И Саша тоже. Поэтому я вообще не удивлён.

В итоге получилась отличная борьба и отличный поединок. Никаких сюрпризов. Саша тоже умеет хорошо играть, хорошо подавать. Будет интересно сыграть с ним уже в 18-й раз.

— Андрей сказал, что вы прибавили по сравнению с прошлым годом. Вы можете сказать, в чём конкретно вы сейчас сильнее, а в чём прибавил он?

— Единственное, что я помню, что до того турнира – это бывает, такова теннисная жизнь – я был в плохой форме. На тренировках у меня не получалось, я нервничал, поэтому во время турнира я чувствовал, что нужно с этим бороться, перебарывать себя. И после первого матча как раз таки с ним я и сказал, что для того, как я чувствовал себя до матча с ним, я сыграл очень круто. Но на самом деле я сыграл средне.

Здесь совершенно другая история. Несмотря на такое же раннее поражение в Берси, как в прошлом году, на этот раз я приехал сюда и чувствовал себя прекрасно на тренировках, прямо отлично играл, подавал, физически чувствовал себя хорошо и смог это перенести на корт. Я бы больше про себя говорил именно про конкретную форму на данный день, что она лучше, чем была в прошлом году.

Андрей, я считаю, прибавил в этом году. Во-первых, хотя бы в том, что он всегда умел играть хорошо, но он смог выиграть «Мастерс», быть в финале другого — почти выиграл, у него даже матчболы были против Хуркача. То есть, наверное, морально, ментально он сильно прибавил, показал, что может в этих важных матчах играть так, как он умеет. И опять же в сегодняшнем матче первый сет мог пойти в обе стороны. Мне немножко повезло, что я хорошо сыграл важные моменты, и это было ключевым.

— Поговорим о подаче в первом сете. Казалось, что ваша вторая подача летела лучше, чем первая. В стартовом сете процент попадания был 48%, а вторая летела, как первая. Почему у вас не получилось вкладываться так на первом мяче? И что вы говорили судье в конце первого сета, когда подошли к нему с мячами?

— Весь гейм я играл с пятью мячами. А я не люблю играть с пятью мячами, мне нравится, когда их шесть – так их у болбоев проще просить. В момент, когда я подошёл к нему, я не знаю откуда, но вдруг взялся шестой. Получается, что я подошёл и говорю судье: «Мы уже пять минут играем с пятью мячами, дай мне ещё один». Он мне его даёт. Я смотрю на болбоев и понимаю, что их уже шесть. Я такой: «Ну ладно». В общем, ерунда произошла, курьёзный момент.

Насчёт подачи. На самом деле с Андреем мы всё время в розыгрышах — игру друг друга мы знаем, она, скажем так, пересекается очень сильно, поэтому у нас всё время получаются длинные, тяжёлые розыгрыши, физически очень устаёшь. Из-за этого потом тяжелее подавать, тяжелее толкаться, тяжелее подбрасывать мяч, теряется концентрация. Здесь, в Турине, очень легко подавать, здесь быстрый корт, всё быстро летит. Поэтому во втором сете я смог поймать обратный ритм и рад, что вторая подача, которая иногда могла меня подводить в этом сезоне, в матче с Рублёвым, как мне кажется, была неплохая, поэтому я рад, что всё так получилось.

— Вопрос про тренировочный процесс. У вас было лишь 30 минут на тренировочном корте, и, в принципе, всё. Это стандартная для вас практика в день матча или это связано с концовкой сезона: полдня вы посвящаете себе, а раз вечером играете, то и тренируетесь тоже вечером? Как вы выстраиваете этот тренировочный процесс?

— Я всегда в день матча разминаюсь 30 минут. Неважно, когда я играю. Когда я был помоложе, то пробовал разные вещи. Когда я пришёл в ATP-тур, если матч был поздно вечером, я старался тренироваться полчаса утром, полчаса вечером. Как-то пару турниров попробовал тренироваться только полчаса вечером. Утром я в зал хожу, полчаса-час с физиотерапевтом работаешь, потом полчаса побегал, покрутил велосипед, чтобы не лежать на кровати с 10 до 16, ведь тогда тяжело играть будет. Позавтракал, пошёл в зал, подвигался, поиграл с дочкой и поехал на корты. Мне так спокойнее. Мне хватает этого, чтобы хорошо играть.

— Вопрос о вашей дочери Алисе. Последние дни она является главным ньюсмейкером в соцсетях: сначала появилось видео, где она вас узнаёт, затем видео, где она играет с Андреем. Она идёт в вас по этому плану, вы часто исполняете что-то. Как вы реагируете на то, что она пошла в вас? Расскажите об этом.

— Смешно очень. Уже думаем — генетическое или нет. У неё бывает, когда что-то не получается, например, ложку взять, она начинает ей бить, кидать эту вещь. Я всегда думал, что это воспитание. А в итоге мы смотрим и думаем, может, эта злость, когда что-то не получается, генетическая реально и от меня. Моментов смешных много, она очень крутая.

Подробно ответил на вопросы журналистов и Андрей Рублёв.

— Андрей, вам не повезло. Вы провели очень плотный и хороший первый сет. Жалеете ли вы о каком-либо из тех моментов, которые у вас были?

— Конечно. У меня было ощущение, что, как только у нас были длинные розыгрыши, я играл хорошо и у меня были отличные шансы. Я не смог по-настоящему хорошо использовать свою подачу, чтобы открыть себе пространство на корте. Я думаю, что, когда у него были важные моменты, почти все брейк-пойнты он отыгрывал хорошей подачей.

У меня было несколько шансов, драйв-воллей, с которым я не справился. Я помню, что у меня была возможность при счёте 5:4, 0-30, мне надо было исполнить очень лёгкий форхенд, и я не сыграл чисто, и длинный розыгрыш продолжился. Даниил играл действительно хорошо.

Также в гейме на своей подаче, который я проиграл в первом сете, я пропустил два лёгких мяча. Первый мяч — это был бэкхенд с хавкорта, затем брейк-пойнт. Всё это в конечном итоге сделало разницу.

— Вы много раз играли с Даниилом. Чем больше вы играете, тем больше шансов, что он cделает ответный удар и будет защищаться. Как вы не сходите с ума в матчах против него, ведь так происходит всегда?

— Чем чаще я играю против Дани, тем лучше я начинаю это делать, потому что начинаю привыкать к этим вещам и становлюсь менее сумасшедшим, сравнивая наши первые матчи.

Чем больше я играю с ним, тем более нормальным для меня становится то, что он забивает один дополнительный мяч, ещё один лишний мяч. Но, в конце концов, сегодня получилось очень легко.

— Принимая во внимание то, что вы только что сказали о том, что чем больше вы с ним играете, тем лучше начинаете это делать: вы говорите конкретно о каждом матче или в целом? Вам трудно играть с Даниилом, потому что он один из ваших самых близких друзей, при этом вы ещё являетесь крёстным отцом его дочери?

— Нет, нет. Конечно, ничего, что касалось бы наших отношений вне корта.

Я бы сказал, что в целом Даниил прежде всего является одним из лучших теннисистов, и на данный момент он проводит свой лучший сезон.

Конечно, для каждого игрока, не входящего в топ-5, вполне нормально проигрывать в матче с ним. Если эти теннисисты войдут в пятёрку лучших, обыграть Медведева им будет очень сложно.

Я не знаю. В целом я чувствую, что у нас всегда бывают матчи, где каждый близок к победе. Даже если счёт другой, то чем больше я играю с ним, тем с исходной позиции я чувствую себя с каждым разом всё лучше и лучше в матчах против него.

— В чём был Даниил лучше, чем в вашем прошлогоднем матче в Турине?

— В том году я подавал намного лучше, мне кажется, но в целом по сравнению с тем годом, во-первых, Даниил играет намного лучше, и вообще не сравнится, как он играет сейчас и в том году. И я играю намного лучше, чем в том году, 100%, и я сам это чувствую, хоть и результат, может, так не выглядит, но совсем другая игра и скорость, чем в том году, когда мы играли с ним.

Не хватило просто вот в эти ключевые моменты, когда были брейк-пойнты у него. Я сам ошибся, когда у меня какие-то были брейк-пойнты. Он в итоге все их отподавал, а где было 0:30 или 15:30, где у меня были хорошие моменты, либо в итоге я ошибался чуть-чуть, либо в итоге где-то чуть-чуть не хватало завершить розыгрыш. И вот эти моменты в итоге стали ключевыми, потому что, возможно, если бы я его брейканул во втором сете… И неизвестно, как бы тогда сложился первый сет. Или то же самое: если бы я не ошибся, не пробил эти глупые удары на брейк-пойнтах и он не брейканул бы меня, возможно, тоже всё было бы по-другому.

Но сейчас уже что об этом говорить, когда в итоге всё закончилось в двух сетах, и как раз таки из таких моментов теннис и состоит.

Андрей Рублёв Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

— Вопрос про ваш следующий матч. Вы проведёте свой первый матч в карьере с Карлосом Алькарасом. Насколько приходится тяжело подстроиться к топ-сопернику, когда играешь с ним впервые, или разницы нет? Или проще, когда играете с Даниилом Медведевым?

— Да, если честно, уже не знаю. Возможно, если бы это был какой-то другой турнир, то, наверное, может быть, как-то и думал бы об этом. Сейчас, когда уже один матч проигран, ты играешь против игрока, который один из лучших в этом сезоне, который выигрывал «Шлемы». Тут уже всё равно.

— Вы сказали, что вопрос снова в ментальной составляющей. Если чуть-чуть покопаться, это именно те самые драйв-воллеи просто заседают у вас в голове на целый сет или как? Что происходит в голове? Почему не удаётся переключиться?

— Нет, в голове уже засело, когда уже проигрывал с двумя брейками. Так в голове ничего не заседало. В целом ты чувствуешь по игре, что вроде всё идёт хорошо, но вот какие-то моменты не складываются. Они не складываются, и потом ты в целом начинаешь анализировать, что здесь чуть-чуть не повезло, там чуть-чуть. Здесь был счёт 15-40, Даниил хорошо отподавал. Здесь был счёт 0-30, у меня был простой мяч, а я сам не воспользовался, чтобы счёт стал 0-40. Затем на моей подаче два простых мяча, а я сам же ошибся. И вроде бы всё хорошо по игре, но в итоге из-за этих моментов счёт сейчас совсем другой.