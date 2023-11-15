«Он наша надежда на господство в теннисе». Как Италия обожает Янника Синнера

Вы же знаете, как базово ведёт себя теннисная публика? Обычно это полная тишина во время розыгрышей, бурные аплодисменты после классных ударов, редкие фанатские выкрики и так далее. Но публика Итогового турнира полностью забывает про принятые нормы, когда на корт выходит Янник Синнер.

За три дня нахождения спецкора «Чемпионата» в Турине сложилось полное впечатление, что Синнер для Италии сейчас важен так же, как рецепт вкусной пасты, ― то есть священен. Во-первых, его изображения повсюду, а во-вторых, боже ― как же они за него болеют.

Публика классно поддерживала Янника и в матче с Циципасом, но игра с Джоковичем ― это было настоящее безумие. На три с лишним часа теннисный корт превратился в футбольный стадион. Итальянские фанаты под уверенным предводительством фан-клуба Синнера «Карота Бойз» довольно быстро сошли с ума.

Вот так фанаты заряжали своего героя перед матчем.

А так праздновали брейк кумира в первом сете.

После победы в первой партии Синнер уступил во второй на тай-брейке. Обычно после такого Джокович дожимает своего соперника, но здесь Яннику начала помогать публика. Она принялась освистывать Новака за любое его недовольство судьёй, аутами и чем-либо ещё. Джокович не оставался от этого в стороне и постоянно общался с трибунами, делая вид, что дирижирует ими, а потом просил букать ему всё громче и громче. Но тем не менее серб распылялся на это и немного терял концентрацию. В итоге теннисисты дошли до решающего тай-брейка, где Синнер закрыл Новака без шансов, а трибуны взорвались от восторга.

«Мы обожаем Янника ― он наша надежда на господство в теннисе на долгие годы», ― сказал мне один из членов «Карота Бойз» на выходе после матча, а другой итальянец просто добавил: «У нас никогда не было такого игрока. Синнера послали нам с небес, чтобы Италия полюбила теннис по-новому».

После матча на пресс-конференции Синнера тоже спросили про атмосферу.

Янник Синнер Теннисист «Атмосфера была нереальной, не так ли? Это мне очень помогло. Для меня большая честь играть дома при такой поддержке. Я действительно счастлив быть частью этой атмосферы. В таком тяжёлом матче мне удалось правильно использовать энергетику толпы, я очень доволен».

Вся Италия мечтает увидеть титул Синнера на домашнем Итоговом турнире. И при такой поддержке он точно может это сделать.