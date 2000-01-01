Синнер прервал нереальную серию Джоковича
Янник Синнер впервые в своей карьере обыграл Новака Джоковича — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Но не это главное достижение итальянца. Синнер прервал феноменальную серию серба. Какую?
Непобедимый
Джокович к матчу с Синнером на Итоговом турнире подходил с нереальной серией. После Уимблдона, проходившего в июле, первая ракетка мира не потерпел ни одного поражения. На счету Новака было 19 побед подряд.
Лучший
Джокович одержал девять побед над игроками топ-20, семь — над игроками топ-10 и три над игроками топ-5. Эта серия в том числе позволила Новаку в восьмой раз стать первой ракеткой мира по итогам сезона.
Синнер прервал нереальную серию Джоковича. Новак не проигрывал пять месяцев!
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