Рублёв бьётся с Алькарасом на Итоговом. Впереди противостояние Медведев — Зверев. LIVE!

Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. В Красной группе сегодня важные битвы. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В среду в Турине в рамках 2-го тура играют представители Красной группы. Программу откроют неудачники 1-го тура – Карлос Алькарас и Андрей Рублёв, которые до сих пор ни разу не пересекались на корте. Зато в вечерней сессии Даниил Медведев и Александр Зверев проведут уже 18-й по счёту поединок в рамках их противостояния. Пока счёт личных встреч – 10-7 в пользу россиянина. Причём небольшой отрыв был создан Даниилом как раз в нынешнем сезоне — он победил в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Риме и полуфинале Пекина, а Александр отличился только в Цинциннати.

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