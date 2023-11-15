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Медведев, Рублёв, Алькарас: онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP — 2023, результаты, сетки, где, когда смотреть

Рублёв бьётся с Алькарасом на Итоговом. Впереди противостояние Медведев — Зверев. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP — 2023
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Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. В Красной группе сегодня важные битвы. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В среду в Турине в рамках 2-го тура играют представители Красной группы. Программу откроют неудачники 1-го тура – Карлос Алькарас и Андрей Рублёв, которые до сих пор ни разу не пересекались на корте. Зато в вечерней сессии Даниил Медведев и Александр Зверев проведут уже 18-й по счёту поединок в рамках их противостояния. Пока счёт личных встреч – 10-7 в пользу россиянина. Причём небольшой отрыв был создан Даниилом как раз в нынешнем сезоне — он победил в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Риме и полуфинале Пекина, а Александр отличился только в Цинциннати.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

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Рублёв и Алькарас начинают Расписание среды
Live Даниил Сальников

Рублёв и Алькарас начинают

Вот-вот начнётся первый матч одиночного разряда из сегодняшней игровой программы. Андрей Рублёв сражается с Карлосом Алькарасом. Следить за ходом этого поединка можно в нашей текстовой трансляции.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 16:45 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
0
1
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
16:30 Даниил Сальников

О том, в каком антураже прошло в первом туре Красной группы российское дерби Даниил МедведевАндрей Рублёв, читайте в репортаже нашего спецкора Андрея Панкова.

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16:16 Даниил Сальников

Попытались собрать в одном материале аргументы, почему после очень продолжительного сезона топовые игроки бьются изо всех сил на Итоговом чемпионате ATP. Что их мотивирует?

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16:06 Даниил Сальников

Уже завершился парный поединок, а значит первая одиночка Рублёв — Алькарас начнётся вовремя. Эбден и Бопанна обыграли Хидзикату и Каблера за 1 час 12 минут — 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Красная группа
15 ноября 2023, среда. 14:10 МСК
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Джэйсон Каблер
Австралия
Джэйсон Каблер
Р. Хидзиката Д. Каблер
16:04 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду проходят матчи 2-го тура предварительного этапа в Красной группе с участием россиян Андрея Рублёва и Даниила Медведева. Вот как выглядит расписание дня.

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