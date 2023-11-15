Рублёв бьётся с Алькарасом на Итоговом. Впереди противостояние Медведев — Зверев. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В среду в Турине в рамках 2-го тура играют представители Красной группы. Программу откроют неудачники 1-го тура – Карлос Алькарас и Андрей Рублёв, которые до сих пор ни разу не пересекались на корте. Зато в вечерней сессии Даниил Медведев и Александр Зверев проведут уже 18-й по счёту поединок в рамках их противостояния. Пока счёт личных встреч – 10-7 в пользу россиянина. Причём небольшой отрыв был создан Даниилом как раз в нынешнем сезоне — он победил в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Риме и полуфинале Пекина, а Александр отличился только в Цинциннати.
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Рублёв и Алькарас начинают
Вот-вот начнётся первый матч одиночного разряда из сегодняшней игровой программы. Андрей Рублёв сражается с Карлосом Алькарасом. Следить за ходом этого поединка можно в нашей текстовой трансляции.
О том, в каком антураже прошло в первом туре Красной группы российское дерби Даниил Медведев — Андрей Рублёв, читайте в репортаже нашего спецкора Андрея Панкова.
Попытались собрать в одном материале аргументы, почему после очень продолжительного сезона топовые игроки бьются изо всех сил на Итоговом чемпионате ATP. Что их мотивирует?
Уже завершился парный поединок, а значит первая одиночка Рублёв — Алькарас начнётся вовремя. Эбден и Бопанна обыграли Хидзикату и Каблера за 1 час 12 минут — 6:4, 6:4.
Расписание среды
В среду проходят матчи 2-го тура предварительного этапа в Красной группе с участием россиян Андрея Рублёва и Даниила Медведева. Вот как выглядит расписание дня.
- 15 ноября 2023
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- 14 ноября 2023
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