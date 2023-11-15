Русского финала не будет. Рублёв проиграл два матча и первым потерял шансы на плей-офф

Россиянин снова психовал на корте и уступил в дебютном очном матче Карлосу Алькарасу. Теперь Андрей точно не сыграет в полуфинале Итогового.

Сегодня, 15 ноября, в Красной группе на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) продолжились матчи предварительного этапа. Открывали программу среды неудачники второго игрового дня – дебютант турнира, вторая ракетка мира Карлос Алькарас и олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублёв, занимающий пятое место в мужской мировой табели о рангах.

На старте соревнований испанец встречался с двукратным победителем Итогового Александром Зверевым. Поединок получился упорным, трёхсетовым. Первая партия осталась за 20-летним уроженцем Эль-Пальмара. Однако затем немцу удалось добиться волевой победы – 6:7(3), 6:3, 6:4. Для Алькараса это поражение стало третьим подряд. Такого с юным теннисным вундеркиндом не случалось с марта 2021 года. После неудачи в противостоянии со Зверевым Карлос в очередной раз прокомментировал проблему мячей в ATP-туре.

«Мячи? Постоянная смена — это сумасшествие. Если ATP хочет, чтобы топовые игроки были здоровы во время всех турниров, они должны что-то изменить. Если они этого не сделают, травмы будут постоянно», — передаёт слова Алькараса «Чемпионат».

Рублёв, в свою очередь, на старте турнира уступил в российском дерби Даниилу Медведеву. Пятая ракетка мира в битве двух соотечественников был слишком эмоциональным, а в какой-то момент на переходе в порыве отчаяния даже заплакал. В итоге Андрей проиграл старому приятелю со счётом 4:6, 2:6. Отметим, что два матча 26-летнего уроженца Москвы с Медведевым в нынешнем сезоне также сложились для него неудачно.

После поражения от Даниила Рублёв нашёл в себе силы и ответил на вопросы журналистов. При этом сам теннисист признался, что стал играть лучше по сравнению с прошлым годом.

«Когда я выиграл в прошлом году здесь, я лучше подавал. Ну и в этом году Даня играет намного лучше, чем в том году, вообще не сравнится. Но я тоже играю гораздо лучше, чем в прошлом году, может, по результатам не видно, но я играю на другой скорости. Не хватило выигрышей в ключевые моменты. Даня отыграл все брейк-пойнты», — сказал Рублёв в интервью «Чемпионату».

Несмотря на поражение в стартовом матче Итогового турнира, россиянин ещё не потерял шансы на продолжение борьбы. Оба отечественных теннисиста могли пробиться в плей-офф при следующих условиях. Для этого нужно было, чтобы Медведев выиграл все свои матчи, причём желательно в двух сетах (точнее, у Алькараса – обязательно). Рублёву надо было брать хотя бы одну партию у Алькараса, а затем побеждать Зверева 2:0 по сетам.

Тогда у Андрея была бы разница сетов 3:4, у Карлоса – 3:5 (при 0:2 от Даниила в последнем туре), а у Александра – 2:5 или 3:5 в зависимости от того, как сложится его поединок с Медведевым. Отметим, что при равном количестве побед у трёх игроков считается не разница выигранных и проигранных сетов, а процент. Так что Алькарас при 4:5 по партиям оказался бы выше Рублёва, если его показатель был бы 3:4.

Удивительным фактом в преддверии встречи Алькараса и Рублёва являлось то, что в официальных матчах теннисисты раньше ни разу не играли друг с другом. Игроки пересекались на корте лишь однажды, но в выставочном формате. На соревнованиях в Абу-Даби в прошлом сезоне Андрей победил соперника со счётом 6:2, 6:1. В преддверии дебютного официального противостояния с двукратным чемпионом ТБШ на Итоговом турнире ATP отечественный спортсмен поделился ожиданиями от поединка.

«Будет ли сложнее играть с Карлосом, потому что первый раз с ним буду играть? Сейчас уже неважно. Если бы это был не Итоговый турнир, думал бы, а сейчас это ключевой матч с одним из лучших игроков сезона, обладателем «Шлемов», — заявил Рублёв в интервью «Чемпионату».

А тренер россиянина Фернандо Висенте признался, что ждёт тяжёлой игры его подопечного со второй ракеткой мира.

«Предполагаю, что Андрей и Карлос подойдут к матчу с мыслью, что смогут выиграть две встречи, проявив решимость и желание. Они по-прежнему в игре. Мы надеемся, что сможем победить. Карлос и Андрей играют в разном стиле. Думаю, Андрею следует придерживаться своего стиля, что он обычно и делает. Ему придётся доминировать с задней линии и быть агрессивным, как он и делает, когда в форме.

Мы знаем, что игра Карлоса разнообразна. Он умеет ходить к сетке с подачи, с приёма, отлично укорачивает. Мы ожидаем этого, ожидаем сложного матча. Мы будем следить за ментальным состоянием каждого игрока», — цитирует Висенте пресс-служба ATP.

Алькарас перед встречей с Андреем похвалил его за отличный форхенд, признавшись, что сейчас готов к любому оппоненту.

«Рублёв — обладатель одного из лучших форхендов в туре, безусловно. Причём он с него не промахивается вне зависимости от того, сколько он времени провёл на корте: три часа, пять — он продолжает его попадать. Я буду готов к любому сопернику», — приводит слова Алькараса «Чемпионат».

Первый сет дебютного очного противостояния теннисистов получился достаточно ровным. Они уверенно держали свои подачи, не давая даже намёка друг другу на брейк. Так продолжалось целых восемь геймов. Первый шанс зацепиться на приёме был именно у представителя Испании в девятом гейме партии, однако россиянин ушёл с опасного счёта 30:40 благодаря классной косой подаче. Однако ближе к концу сета стало заметно, как заметно проседает этот технический компонент у Андрея. Карлос, в свою очередь, воспользовался ошибками олимпийского чемпиона Токио и в 11-м гейме брейканул оппонента. затем уверенно доведя начатое до конца — 7:5.

Карлос Алькарас Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Неудачи Рублёва продолжились и на старте второй партии. Он с ходу отдал свою подачу, сорвав на брейк-пойнте соперника очередной удар с задней линии. Нервы пятой ракетки мира, как и в первом матче Итогового турнира, снова не выдержали. Андрей ударил коленом ракетку несколько раз подряд, позволив Алькарасу повести со счётом 1:0. Далее игроки поочерёдно брали свои подачи, а в седьмом гейме сета юное испанское дарование снова сделало брейк. Как итог, 7:5, 6:2 — именно с таким счётом Карлос переиграл россиянина, одержав первую победу в карьере на Итоговом чемпионате ATP и лишив Рублёва даже математических шансов на выход в плей-офф турнира. Матч 26-летнего уроженца Москвы с Александром Зверевым станет, к сожалению, лишь формальностью.

Итоговый чемпионат ATP завершится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».