«Он сошёл с ума, ему нужна помощь». Острая реакция на нервный срыв Рублёва в Турине

Андрей до крови ранил себя ракеткой в порыве гнева. Авторитетные эксперты и фанаты его поведение в основном не одобрили.

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (5:7, 2:6) во 2-м туре группового этапа Итогового турнира ATP и лишился шансов на выход в полуфинал.

По ходу встречи в Турине Андрей вёл себя очень нервно. Дело не ограничилось традиционной руганью и швырянием спортивных принадлежностей. На этот раз в неудачные моменты Андрей бил себя ракеткой. Он даже разбил колено до крови в порыве ярости.

Проигрывать обидно, но всё-таки профессиональные теннисисты должны работать над психологией и стараться держать себя в руках. Поведение Рублёва не очень понравилось известным теннисным экспертам.

Андрей Рублёв Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Бывшая четвёртая ракетка мира, финалист US Open — 1997 Грег Руседски сейчас работает обозревателем тенниса на платформе Amazon Prime. Британец довольно жёстко высказался об Андрее.

«Рублёв сошел с ума, ему нужна помощь. В какой-то момент судья зафиксировал аут, а он просто не мог в это поверить. Это безумие, давайте будем честны. Можно нанести себе серьёзную травму, повредить коленную чашечку. Ему повезло, что всё ограничилось только небольшой кровяной раной. Хорошая новость в том, что он не травмировался, но ему нужно изменить своё поведение. Рублёв так отчаянно хочет победить и не находит баланса. Андрей отлично играет, но этого недостаточно против соперников, у которых на корте больше разнообразия. Он пытается добавить в свой арсенал быстрый выход к сетке и использование дропшота. Ему это нужно, чтобы побеждать таких игроков, как Карлос Алькарас.

Если он этого не сделает, то будет стабильно находиться в топ-8 рейтинга ATP, но не доберётся до полуфиналов, финалов и побед на турнирах «Большого шлема». У Рублева есть сильные стороны, но он проваливается в важные моменты. Нужно иметь варианты действий на случай трудной ситуации на корте. Если у него будут варианты A, B, C и D, он сможет ментально расслабиться. Рублёву также надо научиться ценить то, что он имеет. Если ты являешься одним из восьми лучших игроков мира, то нужно быть благодарным судьбе за это. Хотя конкурентный характер внутри всё равно временами прорывается наружу и буквально заставляет пылать от ярости на корте», — сказал Руседски.

Грег Руседски и Тим Хенмэн Фото: Tony Marshall/Getty Images

Ещё один бывший четвёртый номер мирового рейтинга из Великобритании Тим Хенмэн поддержал мнение Руседски.

«Я беспокоюсь по поводу Рублёва, поскольку гнев на корте будет продолжать вредить ему. Разочарование Андрея было видно всем. Он не мог показать свою лучшую игру, потому что ошибался из-за нервозности. Иногда Рублёв был просто вне себя от гнева. Ему нужно посмотреть на это со стороны и прийти к выводу, что он неправильно себя ведёт и это выливается в поражения. Ему нужно убедиться, что он больше не «вскипит», поскольку это вредно для его игры.

Андрей провёл отличный сезон. Он выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, но ему нужно сделать шаг вперед на турнирах «Большого шлема», где он проиграл девять четвертьфиналов. Я фанат Рублёва, но ему нужно лучше себя контролировать. Он может улучшить свою вторую подачу, поскольку она слишком предсказуема. Но очевидно, что ему также нужно контролировать свой характер. Его страсть к игре и трудолюбие неоспоримы, но он слишком старается и оказывает на себя чрезмерно большое давление», — заявил Хенмэн.

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джим Курье акцентировал внимание на том, что Рублёв настойчиво придерживается своей тактики на корте. Иногда это приносит успех, но, когда всё идёт не по плану, россиянин срывается.

«Я называю Рублёва «дятлом» из-за его склонности настойчиво делать то, что у него получается хорошо, пока он не сломит сопротивление своего соперника. Обычно это мощные атаки с задней линии. Подобная тактика может принести результаты, как показал нынешний сезон. Он выиграл свой первый «Мастерс» в Монте-Карло, а также поднялся на пятое место в мировом рейтинге», — сказал Курье.

Джим Курье Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков придерживается иного мнения и считает, что на корте можно выплеснуть эмоции.

«Поведение Рублёва? А вы видели, как маршировал Джокович? Это был звёздный марш. Одной ногой сломал одну ракетку, второй ногой — вторую ракетку. Ну класс! После этого он вернулся в матч, начал играть. Невероятные эмоции, которые есть у игроков, помогают им. Если всё держать внутри… Медведев сломал ракетку вдребезги, что его оштрафовали, но потом он начинает играть ещё лучше. Держать все эмоции внутри порой невозможно. Всплески эмоций помогают продолжать игру и быть лучше», — сказал Чесноков «Чемпионату».

С Чесноковым сложно не согласиться по поводу проявления эмоций, но всё-таки Рублёву они зачастую мешают (в матче с Алькарасом уж точно не шли на пользу), в отличие от того же Джоковича, который действительно часто заводит себя эпатажными выходками. Да и Новак просто разбивал ракетки, а не ранил ими своё тело, как это делал Андрей.

Руседски, Хенмэн и Курье – не единственные критики Рублёва. В соцсетях болельщики тоже массово выражают недовольство. Подобное поведение действительно сложно одобрить. Возможно, Рублёву стоит поработать над вариативностью своей игры, как советовал Руседски, но психология – приоритет. Если россиянин научится быть более сдержанным на корте, то наверняка покорит новые высоты на ТБШ, Итоговом и в рейтинге ATP.