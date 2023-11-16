Медведев первым вышел в полуфинал Итогового! Россиянин досрочно пробился в плей-офф

В среду, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) закончились матчи второго круга. Сегодня играли участники, оказавшиеся в Красной группе. В вечерней сессии состоялась встреча давних соперников. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, играл с двукратным победителем Итогового Александром Зверевым (7). В 1-м туре Медведев и Зверев одержали победы. Россиянин оказался сильнее своего соотечественника Андрея Рублёва (6:4, 6:2), а немец русского происхождения одержал волевую победу над Карлосом Алькарасом (6:7, 6:3, 6:4).

После 1-го тура Медведев прокомментировал победу Зверева над Алькарасом и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с ним. «У них получился отличный бой, отличный поединок. Никаких неожиданностей. Саша тоже умеет хорошо играть, хорошо подавать. Будет интересно сыграть с ним в 18-й раз», — цитирует Даниила пресс-служба ATP.

Да, Медведев и Зверев регулярно пересекаются на кортах всего мира. Перед отчётной игрой счёт личных встреч был 10-7 в пользу россиянина. Немец вёл 4-0 и 5-1, затем Даниил вышел вперёд со счётом 6-5, после чего Александр победил в финале Итогового чемпионата ATP — 2021 и сравнял счёт. А уже весной этого года Медведев одержал две очень тяжёлые победы над Зверевым на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Монте-Карло и одну достаточно лёгкую в Риме. Летом Зверев взял реванш на «Мастерсе» в Цинциннати, а Медведев осенью победил его в Пекине.

Что говорили эксперты перед матчем

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что победитель этого матча как минимум выйдет в финал. «Не хочу сглазить, но Медведев хорошо подошёл к Итоговому турниру. Там нет слабых соперников — любой может выиграть турнир. Кто выиграет в матче Медведев — Зверев, тот будет в финале. Потом вспомните мои слова. Но легко никому не будет», — сказал Камельзон в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский назвал Медведева фаворитом матча и объяснил, почему так считает. «От матча Медведева и Зверева жду победы первого. Исхожу из качества игры в первом матче — Даниил показал очень хороший и качественный теннис. Если он будет играть так же, точно победит. Зверев может хорошо подавать. Против Медведева он уже не боится выходить вперёд», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Александр Зверев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков и вовсе заявил, что Медведев — один из главных претендентов на титул. «Если честно, я совсем не верил в победу Зверева в матче с Алькарасом. Саша всех удивил первым матчем на Итоговом. Его матч против Медведева должен быть интересным. В этом сезоне они играют друг с другом чуть ли не каждый крупный турнир. Их противостояния никогда не бывают скучными, просто точно никому не будет. Мне очень понравился Медведев в матче с Рублёвым. Классный быстрый теннис с маленьким количеством ошибок.

Считаю Даню фаворитом в сегодняшнем матче. Мне кажется, что он должен обыгрывать Сашу и выходить в полуфинал. В целом Медведева можно назвать одним из главных претендентов на титул в Турине! Даня и Новак — два главных фаворита Итогового турнира. Думаю, что большинство людей считают именно так», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В схожем ключе высказался и заслуженный тренер России Виктор Янчук. «Медведев близок к своему лучшему теннису! Даниил сейчас находится просто в превосходной форме, его ничто не беспокоит. Наладил игру на задней линии, вновь поставил правильную подачу. Большой молодец! Ему осталось выиграть один матч в группе, чтобы выйти в полуфинал Итогового турнира.

Безусловно, Медведев — явный фаворит в матче со Зверевым. Даня сейчас играет в разы стабильнее. Он должен забирать этот матч и выходить в полуфинал. Стоит отметить, что этой осенью Саша демонстрировал классный теннис, выигрывал турнир. Но он далёк от уровня Даниила. Думаю, что сегодня шансы 80 на 20 в пользу Медведева», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Зверев неудачно вошёл в игру, начав её с невынужденных ошибок в долгих розыгрышах на своей подаче, и Медведев уже в первом гейме оформил брейк, отдав сопернику только одно очко. Россиянин быстро подтвердил преимущество, взяв свою подачу, — 2:0. Какое-то время Даниил контролировал ход событий, но в шестом гейме Александр после двойной ошибки оппонента впервые вышел на брейк-пойнты и вскоре с третьей попытки забрал чужую подачу — 3:3.

На этом, как ни странно, по-настоящему острые моменты в первой партии закончились. Игроки больше не подбирались к брейк-пойнтам и вследствие этого зашли на тай-брейк. В нём Зверев упустил два сетбола. Подавая при 6:5, немец грубо ошибся с форхенда, а при 7:6 не смог как следует принять. Медведев же, после того как счёт стал 7:7, взял два розыгрыша подряд (сперва подачу, а затем приём) — 7:6 (9:7) за 1 час 4 минуты.

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Во втором сете теннисисты не позволяли друг другу задумываться о брейк-пойнтах, не говоря уже о брейках. Особенно хорош на подаче был Зверев, под ноль взявший два своих гейма. В девятом гейме, когда было 4:4, тенденция могла нарушиться, но Медведев, к счастью, ушёл с брейк-пойнта — немец сорвал удар в обмене на задней линии, а после «ровно» россиянин дожал соперника.

А в 10-м гейме всё неожиданно — и приятно — закончилось. Даниил, принимая при 5:4 в свою пользу, заработал матчбол — и сразу же использовал его (Зверев сорвал удар в решающий момент)! Окончательный счёт — 7:6 (9:7), 6:4 в пользу Медведева.

Вот так Медведев в пятый раз в сезоне-2023 победил Зверева (при одном поражении). Победа россиянина в двух сетах означает, что он досрочно вышел в полуфинал Итогового. Даниил уже не опустится ниже второго места в группе. А за вторую путёвку сразятся Зверев и Карлос Алькарас. Сражение это будет заочным. В 3-м туре Алькарас сыграет с Медведевым, а Зверев — с Андреем Рублёвым, уже потерявшим шансы пройти дальше.

В четверг, 16 ноября, состоится заключительный тур в Зелёной группе. Трое претендентов на две путёвки в полуфинал — Новак Джокович, Янник Синнер и Хольгер Руне. Никто из них ещё не обеспечил себе выход в плей-офф, но никто и не потерял шансов выйти из группы. Джокович сразится с Хубертом Хуркачем, заменившим травмировавшегося Стефаноса Циципаса, а Синнер и Руне сыграют друг с другом.

Итоговый турнир ATP закончится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».