«Я буду играть на 100%». Что сказал Медведев перед матчем с Алькарасом на Итоговом турнире

Даниил Медведев стал лидером Красной группы на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) после победы над представителем Германии Александром Зверевым, а благодаря двум успешным поединкам в группе россиянин досрочно вышел в полуфинал. После знакового события 27-летний уроженец Москвы ответил на вопросы представителей СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

— Даниил, вы вышли в полуфинал. Назовите ключ к победе в сегодняшнем матче.

— Здорово выйти в полуфинал. Я одержал две победы подряд. Сегодня наверняка было много моментов, когда матч мог сложиться иначе. Это был напряжённый поединок. Я счастлив, что мне удалось выиграть его, независимо от количества очков и от того, как всё прошло.

Я временами проигрываю такие матчи на тай-брейках, рад, что на этот раз получилось иначе. Рад, что на этот раз мне удалось победить. Это всегда придаёт уверенности. Попробую сделать то же самое и в следующих встречах.

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

— За задней линией есть так много места. Есть ли у вас соблазн отойти от неё ещё дальше?

— Во время первой тренировки здесь, в Турине, на центральном корте, я немного посмеялся. Думаю, это было с Янником Синнером. Когда он начал подавать, я отправился туда, где находятся линейные судьи. Дело в том, что потом ты не сможешь вернуть мяч на другую сторону. Мяч, вероятно, отскочит два раза, прежде чем ты его вернёшь обратно.

Мне нравится, когда есть свободное пространство. Как я уже сказал, в течение года проводятся турниры, «Мастерсы» в Мадриде, Цинциннати, на которых у меня, скажем так, нет возможности находиться на корте там, где я хочу. Я всё ещё могу хорошо играть на этих турнирах. В Цинциннати в этом году я выступил не очень хорошо, но однажды выиграл его. Тот же Мадрид. Я играл довольно хорошо. Думаю, если вы хотите сыграть как можно лучше, то должны предоставить эту возможность всем теннисистам. Наверняка есть теннисисты, которые остаются на задней линии. Для них корт может быть очень маленьким, и им всё равно. Что касается меня, то мне нравится, когда у меня есть свободное пространство на корте. Я очень счастлив, когда есть турниры, которые дают мне пространство, и я могу выполнять свою работу.

— Александр Зверев сказал, что в пятницу будет фанатом Медведева номер один на планете. Каково Вам слышать подобные заявления, учитывая всё, что случилось в Монте-Карло?

— Нормально, что Саша будет болеть за меня — он хочет попасть в полуфинал. Я не знаю всех сценариев. Конечно, если я обыграю Карлоса, это будет лучше для него. Так что это нормально. Я бы делал так же. Уже вижу, как он будет смотреть матч и расстраиваться, если я буду не попадать лёгкие мячи.

Постараюсь лучшим образом сыграть с Карлосом, постараюсь победить. Это будет непросто. Но здесь быстрый корт, так что может быть интересно. В этом всегда состоит вопрос: вероятно, вы не захотите играть тай-брейк третьего сета спустя 3 часа 30 минут, после того как вам придётся играть на следующий день. В тот момент, когда вы расслабляетесь и говорите себе: «Может быть, в этом матче мне будет легче», вы можете потерять весь ритм. Вот что такое теннис.

Например, у Новака в прошлом году против меня был физически очень тяжёлый матч. Он мог бы сказать: «Даже если я проигрываю в какой-то момент, неважно, или я проигрываю весь матч, я всё равно остаюсь на первом месте в группе». Но он этого не сделал. Я думаю, это отличный пример для меня — постараться сделать всё, что в моих силах в пятницу, и постараться победить Карлоса.

— В пятницу вы выйдете на корт первым запуском. Насколько это важно для вас, учитывая, что в субботу у вас будет полуфинал?

— Всегда легче играть пораньше, чтобы не ложиться спать за полночь и так далее. В то же время, когда я выиграл Итоговый турнир в Лондоне, помню, что играл ночью против Диего Шварцмана, ночью против Рафы Надаля, затем против Доминика Тима. Я ложился спать в три часа ночи, но всё равно сумел победить. Конечно, для моего организма будет лучше, если я сыграю матч в два сета.

— Вопрос по первому сету, а именно по тай-брейку. Наверное, это был решающий момент матча. Зверев вёл на тай-брейке со счётом 4:1, но смазал лёгкий мяч у сетки. Какие мысли у вас были в голове? Как удалось добиться победы?

— Было тяжело, потому что я начал матч лучше него. Он немножко ошибался, были прочие моменты. Я даже думал, что надо постараться сделать второй брейк. Моменты были. И в какой-то момент он стал играть хуже, но и у меня резко упал уровень на пару геймов. Я рад, что смог его вернуть, и тогда уже пошла борьба. На тай-брейке он здорово начал, хорошо сыграл все розыгрыши. Конечно, ему в каком-то смысле повезло, когда счёт стал 4:1. С другой стороны, затем я смог достать тяжёлый мяч и его сыграть. Да, он должен был забивать тот мяч с лёта, но в этом суть тенниса: надо до конца всё время довести розыгрыш. Я при этом вернул ему розыгрыш, когда на 5:5 смазал смэш. Он смазал удар справа. Бывает такое. Быстрый корт. Оба хорошо подаём, поэтому, когда мяч возвращается, всё время в каком-то смысле тяжело. Потому что, наверное, 80% подач не возвращаются к тебе. И когда они возвращаются, ты немножко можешь быть не в ритме, то есть разные причины. Рад, что смог победить в таком напряжённом матче. Это самое главное.

— Тот факт, что вы так часто играете с Сашей Зверевым, помогает готовиться к матчам или мешает? Ведь он тоже находится в такой же ситуации. Чем вы сегодня попробовали его удивить? Может быть, подобрали какую-то тактику?

— Да, в этом плане смешно. Мы действительно играли очень много раз. И, наверное, это в каком-то смысле одинаково для обоих соперников. То есть он каждый матч готовится, особенно в последнее время, поэтому, понятное дело, он пытается что-то менять в тактике. Я во время матча стараюсь это увидеть, что он меняет, как я могу этому противостоять. То есть это тоже нормально, что в каких-то матчах и у меня, и у него ни с того ни с сего именно удар справа в этот день полетит. Поэтому он станет больше играть под лево, и у меня то же самое. Естественно, тактик разных много. И, в принципе, у нас во всех матчах очень часто бывают тай-брейки, какие-то матчболы, отыгранные сетболы. Матчи очень напряжённые, всё на тоненького. Я рад, что в последнее время смог чаще в них побеждать.

— Вопрос про математику. Вы сказали на корте, что выходите из группы с первого места. Кто был автор этой математики?

— Я (улыбается). Видимо, так обрадовался, что вышел дальше, при том что в итоге-то вроде официально вышел, но даже это могло быть теоретически неизвестно. А я как-то привык, что часто, когда у тебя две победы, а у остальных по одной, то уже всё решено. Поэтому даже как-то не думал об этом. И потом, когда в раздевалку зашёл, сижу и думаю: «Я же вообще ерунду полную рассказал».

— Вопрос про футбол и сравнение с теннисом. Вы же понимаете, что такое выбор соперников по плей-офф, например, как в сборной, когда играете в теннисе. Вот теперь у вас есть шанс фактически выбрать соперника на полуфинал. Вообще, это допустимо для такого матча против Алькараса в пятницу? Ведь в субботу вам действительно снова придётся выходить на корт.

— В футболе вроде такого больше нет, там ведь стараются жеребить…

— На чемпионатах мира если…

— А, бывает, да? Я, кстати, не знаю, как в футболе. Мне кажется, что… Это тяжёлый вопрос. Так что действительно никогда не известно. Наверное, поговорим завтра с тренером, потому что другая группа уже полностью сыграет. Мне кажется, что в этом плане хороший пример — матч Новака со мной в прошлом году. Ему было тяжело.

Насколько тяжело — никто не знает, но тяжело. Казалось бы, в любой момент он всё равно выходил с первого места, неважно, как матч бы закончился. Он мог бы сказать: «Зачем я борюсь? Отдам ему матч», ведь ему надо было играть на следующий день. Но нет. Он играл до конца. Я там сам мог сыграть лучше. Но он играл до конца. Мне кажется, это хороший пример. Ведь никогда не хочешь потерять этот ритм побед, ритм игры, поэтому я буду играть на 100%, и уже во время матча всё решится.

— Насколько вы расстроились, что Рублёв потерял шансы на выход из группы. Ещё хотел спросить: когда вы смотрите на разбитые коленки Андрея, вам не страшно? Как вы реагируете на это?

— Андрея жалко. Как реагирую на то, как он бьёт себя ракеткой? Я по себе понимаю, что эмоции захлёстывают. Стараюсь никогда не осуждать за такое. Роджер и Рафа вот были эталоном поведения. Но другие не могут себя вести так, как они. И на то есть причины.

Жалко, что Андрей проиграл, смотрел, болел. Карлос играл лучше, чем два дня назад. Но у него ещё будут все возможности выйти в полуфинал через год. Всё впереди.

Итоговый чемпионат ATP завершится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».