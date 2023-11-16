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Джокович, Синнер, Хуркач, Руне: онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP 2023, результаты, сетки, где, когда смотреть

Джокович бьётся за место в плей-офф на Итоговом. Впереди матч Синнер — Руне. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP
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Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. В Зелёной группе сегодня решающие битвы. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В четверг в Турине в рамках 3-го тура играют представители Зелёной группы. Программу откроют действующий победитель турнира Новак Джокович и запасной Хуберт Хуркач, который заменит травмированного Стефаноса Циципаса. Ранее Новак и Хуберт играли шесть раз, и во всех случаях сильнее был серб. Но даже победа в новом матче не гарантирует Джоковичу выход в плей-офф, и ему придётся ждать исхода вечерней сессии, где Янник Синнер и Хольгер Руне в очном споре уже поделят итоговые места в группе. В их прошлых встречах сильнее был датчанин – 2-0. Подробности – в нашем лайве.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
16 ноября 2023, четверг. 16:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
16 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

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Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Отлично отподавал Хуберт Хуркач на старте матча — 1:0.

16:35 Даниил Сальников

Начинается матч между Новаком Джоковичем и Хубертом Хуркачем. Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Джоковича (2-0 на харде). В этом году они уже дважды играли; Новак победил в двух сетах на харде Дубая и в четырёх партиях на траве Уимблдона. Напомним, изначально соперником серба по третьему туру должен был стать Стефанос Циципас, но грек снялся с турнира, и Хуркач заменил его на последний матч.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
16 ноября 2023, четверг. 16:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
16:19 Даниил Сальников

Вот каким сейчас является положение теннисистов в Зелёной группе перед стартом пятого игрового дня.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

16:08 Даниил Сальников

Расписание четверга

Собрали для вас расписание сегодняшних матчей Зелёной группы.

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