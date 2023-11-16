Джокович бьётся за место в плей-офф на Итоговом. Впереди матч Синнер — Руне. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В четверг в Турине в рамках 3-го тура играют представители Зелёной группы. Программу откроют действующий победитель турнира Новак Джокович и запасной Хуберт Хуркач, который заменит травмированного Стефаноса Циципаса. Ранее Новак и Хуберт играли шесть раз, и во всех случаях сильнее был серб. Но даже победа в новом матче не гарантирует Джоковичу выход в плей-офф, и ему придётся ждать исхода вечерней сессии, где Янник Синнер и Хольгер Руне в очном споре уже поделят итоговые места в группе. В их прошлых встречах сильнее был датчанин – 2-0. Подробности – в нашем лайве.
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Отлично отподавал Хуберт Хуркач на старте матча — 1:0.
Начинается матч между Новаком Джоковичем и Хубертом Хуркачем. Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Джоковича (2-0 на харде). В этом году они уже дважды играли; Новак победил в двух сетах на харде Дубая и в четырёх партиях на траве Уимблдона. Напомним, изначально соперником серба по третьему туру должен был стать Стефанос Циципас, но грек снялся с турнира, и Хуркач заменил его на последний матч.
Вот каким сейчас является положение теннисистов в Зелёной группе перед стартом пятого игрового дня.
Фото: «Чемпионат»
Расписание четверга
Собрали для вас расписание сегодняшних матчей Зелёной группы.
- 16 ноября 2023
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16:41
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16:20
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15:51
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14:56
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13:57
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13:34
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13:13
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12:56
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12:23
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12:12
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11:24
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10:57
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10:39
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10:31
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10:15
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09:41
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09:00
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08:30
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02:47
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02:34
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02:32
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02:17
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02:08
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02:00
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01:50
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01:30
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01:16
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01:05
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00:58
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00:16
- 15 ноября 2023
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23:54
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23:38
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22:57
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22:53
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22:38