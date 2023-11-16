Джокович бьётся за место в плей-офф на Итоговом. Впереди матч Синнер — Руне. LIVE!

Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. В Зелёной группе сегодня решающие битвы. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В четверг в Турине в рамках 3-го тура играют представители Зелёной группы. Программу откроют действующий победитель турнира Новак Джокович и запасной Хуберт Хуркач, который заменит травмированного Стефаноса Циципаса. Ранее Новак и Хуберт играли шесть раз, и во всех случаях сильнее был серб. Но даже победа в новом матче не гарантирует Джоковичу выход в плей-офф, и ему придётся ждать исхода вечерней сессии, где Янник Синнер и Хольгер Руне в очном споре уже поделят итоговые места в группе. В их прошлых встречах сильнее был датчанин – 2-0. Подробности – в нашем лайве.

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