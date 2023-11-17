Джоковича втащили в полуфинал Итогового. Немотивированный Синнер не стал сливать игру

В четверг, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) прошли матчи третьего тура в Зелёной группе. В вечернюю сессию состоялась встреча любимца местной публики Янника Синнера, посеянного под четвёртым номером, и 20-летнего датчанина Хольгера Руне (8). Турнирное значение игра имела только для Руне, которому необходимо было побеждать, чтобы выйти в полуфинал. Синнер же обеспечил себе выход в плей-офф после того, как 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович проиграл второй сет Хуберту Хуркачу в матче, прошедшем в дневную сессию.

Из этого, однако, не следует делать вывод, что итальянец наплевательски отнёсся к поединку. Да, можно было предположить, что Янник поддастся соблазну отцепить от турнира первую ракетку мира — только победа Синнера выводила Джоковича в полуфинал Итогового. Но существовала целая россыпь факторов, которые не позволяли ему это сделать.

Во-первых, каждая победа — это очки в рейтинг. Во-вторых, это же и дополнительные призовые. Кроме того, в личных встречах Руне вёл со счётом 2-0 — Синнер наверняка настраивался размочить счёт. Наконец, сложно было предположить, что итальянский спортсмен не будет бороться как следует на глазах у обожающих его болельщиков. Главным же поклонником 22-летнего теннисиста в этот вечер наверняка был Джокович, хотя сам Новак на словах утверждал обратное.

Боевой настрой Синнера стал очевиден сразу же, а Руне, наоборот, нервничал и ошибался (12 невынужденных за партию). Итальянец выиграл первые четыре гейма, причём одну из своих подач ему удалось взять под ноль, — 4:0. В пятом гейме датчанин размочил счёт, несмотря на две двойные ошибки. Но момент для него уже был упущен. При 5:2 Янник подавал на партию и со второй попытки использовал двойной сетбол — 6:2 за 33 минуты.

Любопытно, что в первом сете оба игрока по пять раз выходили к сетке. Но если у Синнера все пять выходов оказались успешными, то Руне такие решения ни разу не помогли.

В начале второй партии Руне смотрелся поувереннее — в частности, на выходах к сетке — и в четвёртом гейме заработал брейк-пойнт (впервые в этом матче). Но Синнер отыграл его — 2:2. В пятом гейме брейк-пойнт был уже у итальянца, но и он не смог воспользоваться своим шансом. После этого датчанин взял медицинский перерыв: Хольгера беспокоило правое колено, и его затейпировали. Ну а Янника примерно в то же время стала беспокоить поясница.

Зайтепированное колено Хольгера Руне/Янник Синнер держится за поясницу. Фото: Кадры из трансляции

Вскоре игра возобновилась. Следующие три своих гейма Синнер взял под ноль, тогда как Руне за свою подачу приходилось сражаться чуть больше. Так счёт стал 5:5. В 11-м гейме итальянец добрался до «ровно» на приёме, но большего датчанин не позволил. А в 12-м гейме Хольгер неожиданно заработал тройной брейк-пойнт, который в конце концов реализовал — 7:5 за 59 минут.

В решающем сете ключевым мог стать напряжённейший третий гейм. В одном из моментов Руне даже поспорил с судьёй на вышке. Он потребовал повтора, но судья заявила, что он вначале ударил по мячу, а потом стал требовать повтора прошлого удара. Судья посмотрела видеозапись и подтвердила своё решение: в повторе отказать.

Хольгер Руне спорит с судьёй на вышке. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гейм этот с шестью «ровно», длившийся почти 15 минут, датчанин всё же взял, отыграв по ходу дела два брейк-пойнта. И запросил ещё один медицинский перерыв. По возобновлении игры Синнер уверенно забрал свою подачу — 2:2, а в пятом гейме упустил ещё один брейк-пойнт. Ещё более острый момент случился в восьмом гейме, в котором брейк-пойнт упустил уже Руне, неудачно сыграв на приёме, — это ведь был скрытый матчбол!

Так счёт стал 4:4. А девятый гейм определил судьбу матча и всей ситуации в Зелёной группе. Синнер на ошибках Руне заработал тройной брейк-пойнт и с третьей попытки реализовал его, после чего приготовился подавать на матч. И реализовал первый же матчбол — 6:2, 5:7, 6:4 за два с половиной часа.

Так Синнер впервые в карьере обыграл Руне и занял первое место в Зелёной группе, а вторым стал Джокович. В полуфинале соперником Новака станет либо Даниил Медведев, либо Карлос Алькарас, а у Янника к списку возможных оппонентов добавляется Александр Зверев.

В пятницу, 17 ноября, матчами в Красной группе завершится групповой этап Итогового турнира. Медведев, досрочно вышедший в полуфинал, сыграет с Алькарасом, а Зверев сразится с Андреем Рублёвым, уже потерявшим шансы на выход в плей-офф.

Итоговый чемпионат ATP закончится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».