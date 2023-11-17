Сохранит ли Медведев 0 поражений в группе? Результаты, расклады и расписание Итогового

В пятницу, 17 ноября, в Турине продолжат выяснять отношения ведущие мастера ракетки. Участники Красной группы во главе с чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом и россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым проведут заключительные поединки предварительного этапа. А накануне завершилась борьба в Зелёной группе, где определились оба полуфиналиста. Но обо всём по порядку! Посмотрим на результаты, турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года. За это время он приезжал в полтора десятка городов и с 2021-го разыгрывается в Турине. Матчи проходят на стадионе «Пала Альпитур» – арене Олимпийских игр — 2006, вмещающей 16 600 зрителей. Рекордсменами по количеству титулов здесь являются Новак Джокович и Роджер Федерер – у обоих по шесть трофеев. Победителями в своё время становились и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).

В нынешнем году призовой фонд турнира вырос до рекордных $ 15 млн. При этом даже запасные (а их двое) получат по $ 152,5 тысячи просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. И помощь одного из них уже пригодилась – Хуберт Хуркач заменил Стефаноса Циципаса, которого подвела спина. Самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тысячи. Имеет свои расценки и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы». Каждая победа в группе оценивается в 200 рейтинговых очков, в полуфинале – в 400, в финале – ещё в 500. Таким образом, чемпион, выигравший все пять матчей на турнире, получит 1500 очков, что является средним от титула на «Мастерсе» (1000) и на «Шлеме» (2000).

Групповой этап будет идти шесть дней – с воскресенья, 12 ноября, по пятницу, 17 ноября. В воскресенье, вторник и четверг играются матчи Зелёной группы, в понедельник, среду и пятницу – Красной группы. Матчи дня разбиты на две сессии – дневную и вечернюю. В каждой из сессий вначале играется парный поединок, а затем одиночный. На сражение парников отведено 2,5 часа. Но если вдруг кто-то в это время не уложится, то старт одиночки будет отложен – до завершения пары. В субботу, 18 ноября, пройдут полуфиналы – победители групп сыграют с теннисистами, занявшими вторые места в других группах. В воскресенье, 19 ноября, состоятся финалы, а игровая сессия единственный раз за турнир будет одна.

Итоги пятого дня. 16 ноября, четверг

Открывали программу четверга действующий чемпион Итогового Новак Джокович и запасной Хуберт Хуркач, вышедший заменить травмированного Стефаноса Циципаса. Поляк сумел должным образом настроиться на матч, который не имел для него турнирного значения, и дать бой лидеру мирового рейтинга. Лишь в третьей партии серб сумел добиться преимущества и довести матч до победы.

Однако даже с двумя успешными матчами в группе Джокович оставался в подвешенном состоянии – выйдет он в плей-офф или нет. Всё зависело от исхода матча Янник Синнер – Хольгер Руне. Итальянец досрочно обеспечил себе место в плей-офф благодаря потерянному Джоковичем сету в матче с Хуркачем, и оставался вопрос – найдёт ли Янник в себе мотивацию биться за победу, когда место в полуфинале уже гарантировано. Но матч показал, что Синнер будет биться до последнего. Первые полтора сета он доминировал, а потом Руне сумел выровнять игру, и в таком равном сражении теннисисты добрались до концовки третьей партии, где сильнее оказался итальянец.

Таким образом, Синнер с тремя победами завершил групповой этап на первом месте и будет ждать в полуфинале в соперники второго теннисиста из Красной группы. А вторым финишировал Новак Джокович, который сыграет в плей-офф с лидером Красной группы. Хольгер Руне завершил свой дебютный Итоговый с одной победой в трёх матчах.

Зелёная группа. 3-й тур



Джокович (Сербия, 1) – Хуркач (Польша, ALT) – 7:6, 4:6, 6:1.

Синнер (Италия, 4) – Руне (Дания, 8) – 6:2, 5:7, 6:4.



Подробнее. Джокович (Сербия, 1) – Хуркач (Польша, ALT) – 7:6, 4:6, 6:1.Синнер (Италия, 4) – Руне (Дания, 8) – 6:2, 5:7, 6:4.

Расписание шестого дня. Матчи пятницы, 17 ноября

В пятницу пройдут два матча заключительного тура в Красной группе. Сначала Даниил Медведев (третий номер посева), досрочно отобравшийся в плей-офф, сразится с чемпионом Карлосом Алькарасом (2), а затем уже потерявший шансы выйти из группы Андрей Рублёв (5) попытается завершить сезон победой над немцем Александром Зверевым (7).

Красная группа. 3-й тур



16:30. Алькарас (Испания, 2) – Медведев (Россия, 3)

23:00. Рублёв (Россия, 5) – Зверев (Германия, 7).



Подробнее. 16:30. Алькарас (Испания, 2) –23:00.– Зверев (Германия, 7).

Итоговый чемпионат ATP – 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».