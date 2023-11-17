Медведев бьётся с Алькарасом за третью победу в группе. Впереди матч Зверев — Рублёв. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В пятницу в Турине завершится предварительный этап двумя матчам 3-го тура в Красной группе. Программу откроют третья ракетка мира Даниил Медведев, уже досрочно обеспечивший себе место в плей-офф, и чемпион Уимблдона Карлос Алькарас. Теннисисты встречались четыре раза и дважды обменялись победами – 2-2. В случае победы россиянин завершит групповой этап без поражений и с первого места выйдет в плей-офф на Новака Джоковича. В вечерней сессии Андрей Рублёв, уже лишившийся шансов на выход из группы, сразится с Александром Зверевым и может повлиять на итоговые расклады.
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Опрос: кто соперник Медведева?
Давайте немного побудем в роли прорицателей и прикинем — какое место в итоге займёт Даниил Медведев в группе — первое или второе и, соответственно, с кем играет в полуфинале — с Янником Синнером или Новаком Джоковичем.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Парный матч уже завершён. Бопанна и Эбден победил дуэт Колхоф/Скупски. А значит наш поединок начнётся вовремя.
Расписание пятницы
Расписание заключительного дня предварительного этапа Итогового чемпионата ATP перед вами.
- 17 ноября 2023
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14:51
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13:44
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13:30
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12:34
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02:37
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01:46
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00:17
- 16 ноября 2023
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23:35
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23:18
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23:02
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22:37
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22:20
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