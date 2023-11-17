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Медведев, Рублёв, Алькарас: онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP 2023, результаты, сетки, где, когда смотреть

Медведев бьётся с Алькарасом за третью победу в группе. Впереди матч Зверев — Рублёв. LIVE
Даниил Сальников
Итоговый чемпионат ATP — 2023! LIVE
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Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. В Красной группе сегодня решающие битвы. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В пятницу в Турине завершится предварительный этап двумя матчам 3-го тура в Красной группе. Программу откроют третья ракетка мира Даниил Медведев, уже досрочно обеспечивший себе место в плей-офф, и чемпион Уимблдона Карлос Алькарас. Теннисисты встречались четыре раза и дважды обменялись победами – 2-2. В случае победы россиянин завершит групповой этап без поражений и с первого места выйдет в плей-офф на Новака Джоковича. В вечерней сессии Андрей Рублёв, уже лишившийся шансов на выход из группы, сразится с Александром Зверевым и может повлиять на итоговые расклады.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
17 ноября 2023, пятница. 16:35 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
17 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

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Опрос: кто соперник Медведева? Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Опрос: кто соперник Медведева?

Давайте немного побудем в роли прорицателей и прикинем — какое место в итоге займёт Даниил Медведев в группе — первое или второе и, соответственно, с кем играет в полуфинале — с Янником Синнером или Новаком Джоковичем.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

16:09 Даниил Сальников

Парный матч уже завершён. Бопанна и Эбден победил дуэт Колхоф/Скупски. А значит наш поединок начнётся вовремя.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Красная группа
17 ноября 2023, пятница. 14:10 МСК
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
В. Колхоф Н. Скупски
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден
16:02 Даниил Сальников

Расписание пятницы

Расписание заключительного дня предварительного этапа Итогового чемпионата ATP перед вами.

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