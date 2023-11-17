Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. В Красной группе сегодня решающие битвы. Подробности – в трансляции.

Медведев бьётся с Алькарасом за третью победу в группе. Впереди матч Зверев — Рублёв. LIVE

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием восьмёрки сильнейших теннисистов мира. В пятницу в Турине завершится предварительный этап двумя матчам 3-го тура в Красной группе. Программу откроют третья ракетка мира Даниил Медведев, уже досрочно обеспечивший себе место в плей-офф, и чемпион Уимблдона Карлос Алькарас. Теннисисты встречались четыре раза и дважды обменялись победами – 2-2. В случае победы россиянин завершит групповой этап без поражений и с первого места выйдет в плей-офф на Новака Джоковича. В вечерней сессии Андрей Рублёв, уже лишившийся шансов на выход из группы, сразится с Александром Зверевым и может повлиять на итоговые расклады.

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