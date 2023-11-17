«Надо пересобрать себя на полуфинал». Медведев — о предстоящей битве в плей-офф Итогового

Россиянин Даниил Медведев занял второе место в Красной группе на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия) после побед над своим соотечественником Андреем Рублёвым, представителем Германии Александром Зверевым и неудачи в сражении с Карлосом Алькарасом из Испании. В субботу третья ракетка мира сыграет в полуфинале с хозяином кортов Янником Синнером. После своего заключительного поединка на предварительном этапе чемпион US Open 2021 года ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

— Даниил, тяжёлый матч с Алькарасом. Как думаете, чего вам сегодня не хватило?

— Да, в важные моменты я был недостаточно хорош, а он был немного лучше меня. Немного странно, потому что счёт 4:4 считается простым, но я чувствовал, что у меня была пара возможностей, может быть, немного не повезло. Он провёл один нереальный гейм в первом сете на моей подаче. Во втором сете я сыграл плохой гейм на своей подаче.

Честно говоря, сложно много говорить. Но с нетерпением жду завтрашнего дня. Другого выхода нет.

— Вам особо не за что было играть. Как насчёт того, чтобы изменить систему, как это происходит в Кубке Лэйвера: даже у игрока, вышедшего на замену, будет шанс, если он выйдет во втором матче?

— Тут сложно сказать. Я бы больше думал о чём-то подобном во время прошлого матча. Но для турнира, для билетов и прочих вещей это непросто. Таким образом, у организаторов должна была быть вторая арена. Некоторые теннисисты были бы не рады сыграть последний матч на другой арене, а затем вернуться на центральный корт. Сложная ситуация.

Но я думаю, что формат турнира был первоначально таким, каким он выглядит сейчас? Я думаю, иногда такое случается. Но, честно говоря, мне было за что играть сегодня. После матча два дня назад я сказал: «О, хорошо, я выхожу пока с первого места в плей-офф». Но это было не так. Мне было, за что играть.

Думаю, что я старался изо всех сил. Я не знаю, как это выглядело по телевизору, но внутри себя я чувствовал, что провёл хороший матч. С точки зрения моего уровня игры, на самом деле, я провёл матч лучше, чем это было со Зверевым. Однако в некотором смысле я проиграл довольно легко сегодня. Честно говоря, в данный момент мне трудно сказать.

— В полуфинале вас ждёт матч с Янником Синнером. В последних двух матчах он обыгрывал вас. В Пекине Янник много выходил к сетке, играл сёрв-энд-воллей. В Вене он поступил по-другому. Чего вы собираетесь ожидать от него? Какова будет ваша стратегия на матч?

— В данный момент он в лучшей форме – результаты это доказывают. Так что он способен на всё. Он умеет играть сёрв-энд-воллей, однако в то же время очень хорошо играет на задней линии. Бросает укороченные, подрезает, переводит по линии, бьёт кроссы. Он умеет всё, поэтому он топ-теннисист.

В Вене я хорошо ответил на то, что он предложил в Пекине, но всё равно проиграл. Так что нужно сыграть ещё лучше, ещё лучше реагировать на его удары.

Здесь он играет невероятно, но всё равно отдал два сета. Поэтому я буду на это нацеливаться – сыграть так, как парни, бравшие у него партии. Мне точно необходимо будет показать максимум и сыграть лучше, чем сегодня.

— Вы говорили в Нью-Йорке о том, что, когда вы проводите матч с Карлосом, вы должны играть на 11 из 10. Это то, о чём вы всё ещё думали, выходя на сегодняшний матч? Карлос был немного не в своих кондициях последние пару месяцев. Каким был ваш настрой на игру? Что вы думаете о форме Карлосе в последние пару месяцев, учитывая, что у него была серия поражений из трёх матчей?

— Во-первых, определённо, последние пару месяцев были для него немного тяжелее. Он проиграл больше матчей, чем раньше, иногда соперникам с более низким рейтингом, чем раньше.

Как я уже сказал, когда я смотрел матч с Рублёвым, начало было тяжёлым, хотя он играл хорошо. Против меня то же самое. Были вещи, которые я мог бы сделать лучше, опять же, в эти важные моменты. Были моменты, когда он играл очень хорошо.

Я сыграл не на 11 из 10. Поставил бы себе 8,5 – довольно неплохая цифра, но этого недостаточно, чтобы одолеть Карлоса.

Настрой у меня был таким же. Не хочется проигрывать перед полуфиналом. Проигрывать не очень приятно. Организм реагирует иначе. Теперь надо пересобрать себя на завтрашний полуфинал.

Конечно, я хотел бы выиграть, но не получилось. Теперь нужно очень быстро всё забыть и сосредоточиться на полуфинале.

— Осознание того, что вы вышли в полуфинал, даёт вам немного больше комфорта? Возможно, сегодняшнее поражение выглядит не таким сокрушительным, как это было бы на обычном турнире?

— Дело в том, что тут вопрос в энергии. Когда ты знаешь, что, что-то уже произошло, и тебе предстоит сыграть ещё один матч, — это не одно и то же. По крайней мере, у меня, на данный момент, иногда бывают моменты в теннисе, когда я не контролирую энергию вокруг себя. Я стараюсь изо всех сил контролировать это настолько, насколько могу.

Сказав это, например, два раза я оказался даже в худшей ситуации, в другой ситуации. Я выиграл два матча, был уверен, что пройду с первого места. Я всё равно выиграл два матча. Но энергию, с которой вы играете, нелегко объяснить. Я имею в виду, что вы же не хотите нырять за каждым мячом и повредить колено. Я никогда не ныряю за мячами, так что немного глупый пример (улыбается). Вот о чём я говорю. На данный момент единственное, что мне осталось, так это провести следующий матч. Он состоится меньше чем через 24 часа, я играю завтра в 16:30 по московскому времени. Только после того, как я выйду из этой комнаты, я должен подумать, как мне завтра обыграть Янника Синнера. Чувствую себя неудобно перед Зверевым, но такое бывает. Он с нетерпением ждал сегодняшнего матча.

Да, однажды я был в такой ситуации. Я помню, как Рафа Надаль победил Стефаноса Циципаса, а я играл затем с Сашей Зверевым. Если Стефанос победил бы Рафу, я всё ещё мог надеяться на победу над Сашей в двух сетах. Долгая история, но Стефанос проиграл. Я отправился на матч. Я немного подумал: «Ну, у меня не так много энергии». Я старался изо всех сил, но завтра нужно проявить себя лучше.

— Вы не ровесник Джоковича, но выглядите как один из теннисистов из нового поколения, сражающихся против старого поколения. Что вы думаете по этому поводу? В чём состоит самая большая разница между игроками вроде вас и этими молодыми теннисистами? Во-вторых, похоже, что многие игроки больше атакуют вас, когда вы выходите к сетке. Что вы можете сделать в следующей эволюции вашей игры? Мы видим, что вы много работаете.

— Прежде всего, о парнях, выходящих к сетке. Те, кто это делает, думают, что это своего рода хорошая тактика в матчах против меня, но вы должны играть хорошо у сетки.

Например, Саша Зверев. Для меня он теннисист, который хорошо играет у сетки. Карлос смог сегодня выполнить несколько ударов с лёта в движении. Возможно, в мире есть два-три игрока, которые могут это сделать. Саша часто выходил к сетке, но я часто обводил его.

Я знаю, как делать обводящие удары, и буду делать это чаще, потому что, возможно, в матчах против меня игроки будут чаще выходить к сетке. Чтобы победить меня, недостаточно просто подойти к сетке. Я выполню обводящий удар. Вы должны быть действительно хороши у сетки.

Если парни продолжат это делать, и я действительно увижу, что мне трудно, я найду способ. На данный момент я этого не вижу. Да, некоторые парни могут это сделать. Да, иногда они добиваются успеха, но иногда и проигрывают. Я думаю, что на US Open Карлос выходил раз 50 к сетке, и он проиграл тот матч мне. То же самое, например, с О'Коннеллом. Это первая часть.

Отвечу на вторую часть. Конечно, прямо сейчас мы можем назвать их Next Gen. Они уже здесь, но они всё ещё очень молоды. Янник, Хольгер и Карлос в данный момент на вершине. Конечно, Бен Шелтон, Артюр Фис, такие ребята, как они, тоже могут оказаться там.

Я думаю, поскольку они находятся на вершине, между мной, даже Новаком и ними нет большой разницы. Разница в том, что у Новака 24 Т

БШ. Когда они играют друг с другом, как мы видели, Джокович может проиграть им. Так что разница невелика.

Если сравнивать с самим собой, разница в том, что я начал играть на высшем уровне в теннис, может быть, в 23 года. Я думаю, что это было в 2019 году. Они начали выходить на этот уровень примерно в 19 лет. Довольно впечатляюще. В 19 лет я, наверное, находился на 600-й строчке в рейтинге ATP. Это впечатляет.

Именно поэтому мне нравится моё путешествие. Я был не таким, как они. Мне пришлось медленно-медленно выкапывать себе дорогу наверх. Теперь я здесь, и я действительно счастлив.

— У нас, журналистов, не было никаких сомнений по поводу вашей мотивации сегодня. Но всё-таки, может быть, сегодня вам было тяжелее себя настроить как-то, и тело по-другому вам отвечало…

— 100%. Энергетика меняется. Я два раза был совсем в другой ситуации… Когда два раза я вообще полностью уже прошёл с первого места и при этом всё равно получилось победить в третьем матче. Мне кажется, что всегда хочется получить 3:0 в группе, а тем более здесь было, за что играть — было на кону первое место, которое в итоге я не взял, очки, денег стало ещё больше, чем раньше. Да, это не самое главное, наверное, на этом турнире, но всё равно это всегда бонус, поэтому играть было за что. Однако энергетика всё равно другая, когда ты знаешь, что вроде ты можешь проиграть, поэтому немножко было тяжело, наверное, в каком-то смысле. Но при этом я считаю, что играл хорошо и лучше, чем со Зверевым. Однако в важных моментах Карлос смог сыграть лучше меня. Возможно, у него было больше желания, потому что нельзя было проигрывать. Но я могу сказать, что старался на 100%.

— По поводу полуфинала. Вы видели как поддерживали Янника Синнера здесь, в Турине. Это была настоящая футбольная атмосфера. Вы готовы заряжаться этим или же наоборот, когда будут кричать под руку, вы будете говорить: «Пока они не остановятся кричать, я не буду играть»?

— Не знаю, как конкретно буду делать, но надо быть готовым ко всему, потому что, как по мне, публика в Турине отлично поддерживает. И, естественно, завтра, поскольку я играю с Янником полуфинал, в мой адрес могут свистеть. Когда ты играешь против местного, ты больше к этому готов. Здесь ты больше это уважаешь, чем когда играют два иностранца и тут ни с того ни с сего начинают свистеть. Тут у меня жёстче, наверное, реакция какая-то на это всё, поэтому буду готовиться. Постараюсь показать свой лучший теннис, чтобы завоевать публику в том числе.

— Первый вопрос: Чей форхенд для вас сложнее: Алькараса или Рублёва? Второй вопрос. Журналисты часто считают, что когда счёт сначала по личным встречам 6-0, а потом 6-2, то один игрок психологически получает преимущество. В вашем случае это имеет место или нет?

— Когда 6-0, 6-2 — это кто получает преимущество: он или я?

— Он.

— Для меня очень часто личные встречи в каком-то смысле не имеют значения. Объясню почему. По таким же причинам, что был счёт личных встреч 6-0, и там все могли сказать: «Ой, ну всё, там Медведев знает, как играть с Синнером, а тут счёт стал 6-2, и Медведев уже ничего не знает, Синнер играет лучше». Только если после завершения карьеры, когда вы там сыграли 20 матчей, можно как-то и что-то решить. Когда счёт, например, 12-8, и это примерно равное соотношение. Думаю, что на завтрашний матч это не имеет значения. То, что имеет значение, так это то, что он находится в отличной форме, он сейчас отлично играет. Здесь, в Италии, будет тяжело. Мне надо будет самому сыграть ещё лучше. Я играл в Пекине неплохо, но ещё лучше играл в Вене. Но этого было недостаточно. Значит, если я хочу победить, то я должен сыграть ещё лучше.

Насчёт первого вопроса. Тяжело сказать, потому что я считаю, что Карлос, может быть, даже больше Андрея ошибается, справа. Но летит у него, конечно, сильно, т.е. иногда он способен прямо одним ударом завершить розыгрыш. И тут уже неважно грунт это или трава, медленный или быстрый хард. Несмотря на то, что у них в каком-то смысле похожая игра, я бы назвал их всё равно разного типа игроками. Ведь у Андрея, как у меня, насколько я не постараюсь, скорее всего, одним ударом я розыгрыш не завершу. Андрей тоже, скорее всего не сможет. У него очень сильно летит, но и всё равно ему нужно один-два-три удара, чтобы загонять соперника. У Карлоса есть возможность всё сделать в один удар. Но и за счёт этого он иногда может больше ошибаться. Именно за счёт этого можно и выигрывать у него.

— Мне кажется, или у вас насморк? И ещё вопрос. На матче со Зверевым показали болельщицу, которая вспомнила ваши матчи с Синнером и спросила: «Было ли вам скучно в Пекине и в Вене?» У вас не было возможности ответить ей во время матча, но чтобы вы ответили сейчас?

— Всё нормально с носом. У меня зимой такое бывает. Я чувствую всё хорошо. Посмотрим завтра. Насчёт болельщицы, да, я видел эту фотографию. Когда это было? Два года назад, вроде, в принципе, не так давно. Опять же вопрос в энергетике. Тогда, в 2021-м, мне было не за что играть, но при этом я хотел выиграть. Тогда у меня вообще всё плыло перед глазами, и я не понимал немного, что делать в этом матче, поэтому мне с Янником никогда скучно не было, а как бы больше ответить нечего. Тем более в Пекине и в Вене были такие тяжёлые матчи, что там точно было не до скуки. Но я думаю, что ему скучно тоже не было. Поэтому попробуем завтра сделать так, чтобы опять же никому на стадионе не было скучно.

Итоговый чемпионат ATP завершится в воскресенье, 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».