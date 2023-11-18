Справится ли Медведев с любимцем итальянцев в Турине? Результаты и расписание Итогового

В субботу, 18 ноября в Турине продолжат выяснять отношения ведущие мастера ракетки. Групповой этап завершён и пойдёт уже плей-офф, до которого добрался один из россиян – Даниил Медведев. А накануне завершилась борьба в Красной группе и определились все полуфиналисты. Но обо всём по порядку! Посмотрим на результаты, расписание и сетки.

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года. За это время он приезжал в полтора десятка городов и с 2021-го разыгрывается в Турине. Матчи проходят на стадионе Пала Альпитур – арене Олимпийских игр-2006, вмещающей 16 600 зрителей. Рекордсменами по количеству титулов здесь являются Новак Джокович и Роджер Федерер – у обоих по шесть трофеев. Победителями в своё время становились и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).

Главное об Итоговом чемпионате ATP

В нынешнем году призовой фонд турнира вырос до рекордных $ 15 млн долларов. При этом даже запасные (а их два теннисиста) получат по 152,5 тысячи просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. И помощь одного из них уже пригодилась – Хуберт Хуркач заменил Стефаноса Циципаса, которого подвела спина. Самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тыс. Имеют свои расценки и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы». Каждая победа в группе оценивается в 200 рейтинговых очков, в полуфинале – 400, в финале – ещё 500. Таким образом, чемпион, выигравший все 5 матчей на турнире, получит 1500 очков, что является средним от титула на «Мастерсе» (1000) и на «Шлеме» (2000).

Призовой фонд турнира

Групповой этап шёл 6 дней – с воскресенья, 12 ноября по пятницу, 17 ноября. В воскресенье, вторник и четверг проводились матчи Зелёной группы, в понедельник, среду и пятницу – Красной группы. Матчи дня разбиты на две сессии – дневную и вечернюю. В каждой из сессий вначале играется парный поединок, а затем одиночный. На сражение парников отведено 2,5 часа. Но если вдруг кто-то в это время не уложится, то старт одиночки будет отложен – до завершения пары. В субботу, 18 ноября пройдут полуфиналы – победители групп сыграют с теннисистами, занявшими вторые места в других группах. Ну а в воскресенье, 19 ноября состоятся финалы, а игровая сессия единственный раз за турнир будет одна.

Расписание матчей

Итоги 6-го дня. 17 ноября, пятница

Открывали программу пятницы чемпион Уимблдона Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Россиянин заранее получил путёвку в плей-офф, а вот испанец тем или иным результатом матча мог повлиять на расклады в группе. Но в итоге Алькарас своей победой в двух сетах снял все вопросы. Как ни старался Медведев, но он всё-таки потерпел первое поражение на турнире.

Таким образом, второй матч дня – Андрей Рублёв – Александр Зверев с турнирной точки зрения превратился в пустую формальность. Игроки бились за рейтинговые очки и призовые, а вот в плей-офф им уже был путь закрыт. Тем не менее, матч получился затяжным, нервным, никто не хотел уступать, и всё же победы добился Зверев, а Рублёв завершил соревнования с тремя поражениями в трёх матчах.

В итоге групповой этап сразу три теннисиста завершили с двумя победами и пришлось высчитывать разницу сетов. Лидером оказался Карлос Алькарас с показателем 5-2, у Даниила Медведева показатели – 4-2, а вот Александру Звереву даже двух побед не хватило до выхода в плей-офф (4-3).

Красная группа. 3-й тур

Алькарас (Испания, 2) – Медведев (Россия, 3) – 6:4, 6:4.

Зверев (Германия, 7) – Рублёв (Россия, 5) – 6:4, 6:4.

Красная группа

Расписание 7-го дня. Матчи субботы, 18 ноября

В субботу стартует плей-офф. Сначала победитель Зелёной группы – любимец итальянской публики Янник Синнер сразится с Даниилом Медведевым, занявшим 2-е место в Красной группе, а затем лидер Зелёной группы Карлос Алькарас будет выяснять отношения с действующим чемпионом турнира Новаком Джоковичем.

Плей-офф. 1/2 финала

16:30. Синнер (Италия, 4) – Медведев (Россия, 3)

23:00. Алькарас (Испания, 2) – Джокович (Сербия, 1)

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Итоговый чемпионат ATP – 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».