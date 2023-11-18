Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. Полуфинальные битвы обещают быть жаркими. Подробности — в трансляции.

Медведев бьётся с Синнером за финал Итогового! Итальянец пока дома не проигрывает. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием сильнейших теннисистов мира. В субботу в Турине начинается этап плей-офф. До этой стадии добрались все представители топ-4 рейтинга ATP. Последний раз такое было на Итоговом-2020, и тогда победу праздновал Даниил Медведев. Сейчас в полуфинале россиянин сыграет с местным любимцем Янником Синнером, а лидер мирового рейтинга Новак Джокович – с чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом. У Даниила с итальянцем вполне комфортный счёт личных встреч – 6-2, но две последние он проиграл – в финалах Пекина и Вены. Не менее напряжённым ожидается и второй полуфинал – Новак Джокович – Карлос Алькарас.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.