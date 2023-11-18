Медведев бьётся с Синнером за финал Итогового! Итальянец пока дома не проигрывает. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на Итоговом турнире с участием сильнейших теннисистов мира. В субботу в Турине начинается этап плей-офф. До этой стадии добрались все представители топ-4 рейтинга ATP. Последний раз такое было на Итоговом-2020, и тогда победу праздновал Даниил Медведев. Сейчас в полуфинале россиянин сыграет с местным любимцем Янником Синнером, а лидер мирового рейтинга Новак Джокович – с чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом. У Даниила с итальянцем вполне комфортный счёт личных встреч – 6-2, но две последние он проиграл – в финалах Пекина и Вены. Не менее напряжённым ожидается и второй полуфинал – Новак Джокович – Карлос Алькарас.
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Напряжённые и затяжные пошли розыгрыши на подаче Даниила Медведева. Пытался россиянин держать инициативу, поддавливать соперника. Пару раз он сам ошибся, но больше заставлял ошибаться итальянца Янника Синнера. Пока всё неплохо — 1:1.
На первой подаче Янник Синнер был безупречен, а вот на второй Даниил Медведев смога забрать два очка. И всё же в концовке итальянец сумел вытянуть розыгрыш на второй подаче — 1:0 он повёл в первом сете.
Матч Медведев — Синнер начался
Завершилась разминка. Матч Янник Синнер — Даниил Медведев начинается. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.
Опытный арбитр на вышке Рено Лихтенштайн проводит жеребьёвку. Жребий выиграл Даниил Медведев. Он выбрал приём. А значит начнёт подавать в нашем матче Янник Синнер. Пошла разминка.
Вышли теннисисты на корт. Вначале итальянец Янник Синнер, как 4-я ракетка мира, а затем россиянин Даниил Медведев (3).
И напомним, что на этом турнире теннисисты бьются не только за престижный трофей, за улучшение статистики личных встреч с ведущими соперниками, но и за внушительные рейтинговые очки и солидные призовые. Собрали для вас всё в одной табличке.
Призовые и очки на Итоговом
Стадион уже полон. Звучит традиционная на этом турнире торжественно-музыкально-танцевальная композиция, призванная зарядить зрителей и участников на сражение. Ждём выхода теннисистов на корт!
На пресс-конференции после того матча россиянин заявил, что попробует перенастроиться к матчу с Синнером. Посмотрим, что у него получится.
Даниил Медведев, зная, что уже вышел в плей-офф, не до конца настроился на матч с Карлосом Алькарасом и проиграл последний поединок в группе.
Опрос: состав финала
Ну и самое время пройти наш опрос в преддверии сегодняшних полуфинальных матчей.
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Как вам постер от наших коллег из итальянского издания La Gazzetta dello Sport в преддверии сегодняшних полуфиналов?
В итоге была сформирована очень мощная сетка плей-офф, где каждый может обыграть каждого.
Сетка плей-офф
В Красной группе собрались оба россиянина — Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5), чемпион Уимблдона Карлос Алькарас (2) и немец Александр Зверев (7). Рублёв проиграл всем соперникам в двух сетах, а все остальные по разу победили друг друга. Причём Зверев в выигранном матче у Алькараса потерял сет. Этот «лишний» сет и повлиял на все расклады в группе — он вывел на 1-е место Алькараса (соотношение 5-2), а на 3-е Зверева (4-3). А на втором оказался Медведев с показателем — 4-2.
Красная группа
Напомним, как завершились матчи в Зелёной группе, где играли Новак Джокович (1-я ракетка мира), Янник Синнер (4), Стефанос Циципас (6) и Хольгер Руне (8). Отметим, что травмированного Циципаса в 3-м туре заменил запасной Хуберт Хуркач.
Зелёная группа
Расписание субботы
Начнём с расписания субботы. Оно довольно интересное. Вся топ-4 мирового рейтинга в полном составе в полуфиналах. Что может быть увлекательнее?