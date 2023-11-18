Проиграл матч быстрее всех в истории. Топ-теннисист грандиозно опозорился на Итоговом-2005

Аргентинский теннисист Гастон Гаудио славился своей качественной игрой на грунте. Гаудио стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2004 и ещё трижды добирался на нём до четвёртого раунда, в то время как на остальных турнирах «Большого шлема» его потолок – второй (Уимблдон) или третий (Australian Open, US Open) круг.

Гастон был пятой ракеткой мира и дважды за карьеру участвовал в Итоговом турнире ATP. В 2004-м обеспечил себе там место во многом благодаря сенсационной победе на «РГ» и проиграл все матчи группы Роджеру Федереру, Ллейтону Хьюитту и Карлосу Мойе. В 2005-м Гаудио попал на Итоговый благодаря удачному стечению обстоятельств из-за массового снятия звёзд. Аргентинец неожиданно дошёл до полуфинала, но получил там две «баранки» от Федерера и проиграл матч за 49 минут. Вспоминаем, как это было.

Итоговый чемпионат ATP – 2005 в Шанхае прошёл под знаком хаоса, в котором наибольшую выгоду извлекла теннисная Аргентина. Представители этой страны Гильермо Кория, Гастон Гаудио, Давид Налбандян и Мариано Пуэрта заменили отсутствовавших в Китае по разным причинам Марата Сафина, Ллейтона Хьюитта, Энди Роддика и Рафаэля Надаля соответственно, а чилиец Фернандо Гонсалес пополнил состав участников после снятия Андре Агасси.

Из реальных суперзвёзд тенниса в Шанхае выступил только Роджер Федерер, которому многие эксперты и болельщики поспешили заблаговременно вручить титул. Вся упомянутая группа латиноамериканцев, россиянин Николай Давыденко и хорват Иван Любичич прекрасно понимали, что им предоставляется лучший шанс поднять над головой кубок на Итоговом. Всё-таки обыграть одного Федерера хоть и сложно, но возможно. И это явно проще, чем брать трофей с Роджером, Надалем, Хьюиттом, Сафиным, Роддиком или какими-либо другими чемпионами ТБШ в турнирной сетке. Федерер перетягивал на себя практически всё внимание фанатов и в разы чаще других участвовал в выставочных мероприятиях в Китае, но всё-таки его поспешили короновать.

Роджера Федерера поспешили короновать на Итоговом-2005 в Шанхае Фото: Andrew Wong/Getty Images

Федерер попал в Красную группу Итогового-2005 с Налбандяном, Корией и Любичичем. Роджер выиграл все три матча и стал первым, Давид – вторым с результатом 2-1. Любичич (1-2) и Кория (0-3) выбыли из борьбы.

Куда интереснее в плане интриги выглядела Золотая группа, где состав был менее именитым, но более ровным. В ней лучшим стал Давыденко (3-0), который не отдал соперникам ни одного сета. Второе место занял Гаудио (2-1). В решающем матче 3-го тура Гастон дожал Фернандо Гонсалеса (1:6, 7:5, 7:5) в трёх сетах.

Полуфинальные пары выглядели следующим образом Федерер – Гаудио, Давыденко – Налбандян. Николай проиграл Давиду (0:6, 5:7) с «баранкой». Возможно, слишком расслабился из-за слабой оппозиции в группе и всухую проиграл стартовый сет резвому Налбандяну, а затем уже не смог исправить ситуацию. Но всё-таки поражение Давыденко с «баранкой» ни в какое сравнение не идёт с тем, что происходило во втором полуфинале.

Федерер считался явным фаворитом противостояния с Гаудио. Роджер выиграл четыре предыдущих встречи с Гастоном, в том числе дважды брал верх на его любимом грунте. Кроме того, Роджер отдыхал на день больше, а Гаудио вышел на корт менее чем через сутки после тяжёлой победы над Гонсалесом. Именно усталостью аргентинец отчасти оправдал свою абсолютную беспомощность на корте.

Гастон Гаудио на Итоговом-2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гаудио получил две «баранки» (0:6, 0:6) от Федерера всего за 49 минут. Это самый короткий матч в истории Итогового турнира ATP, который проводится с 1970 года. И единственный случай, когда игра заканчивалась парой «баранок». Федерер в 2014-м мог деклассировать соперника подобным образом снова, но при счёте 6:0, 5:0, 30:0 откровенно сжалился над британцем Энди Марреем в Лондоне и отдал ему один гейм.

В 2018 году южноафриканец Кевин Андерсон вёл 6:0, 5:0 в матче с японцем Кеем Нисикори, но тоже не особо упорствовал и проиграл один гейм. В остальном разгромы на Итоговом хоть и были, но всё-таки без намёка на две «баранки».

Федерер радовался лёгкой победе, поскольку сохранил силы на финал. Тем не менее Роджер делал это без лишнего энтузиазма, понимая чувства соперника.

«Почему я выглядел немного ошеломлённым после матча? Мне самому было бы очень неловко проиграть со счётом 0:6, 0:6. Я знаю, что Гастон в таком случае тоже не получил бы большого удовольствия, поскольку настоящего соревнования на корте сегодня не получилось. Хотя для меня всё сложилось здорово. Я сохранил энергию и в целом сыграл лучше, чем в группе. Мне хотелось провести стабильный и уверенный матч, с минимальным количеством ошибок, которые часто были у меня в последних двух встречах. Для меня это просто приятный момент, но не более того.

Я думаю, что Гастон испытывает скорее разочарование, чем смущение. Он почти выиграл несколько геймов, и матч мог бы пойти иначе, если бы он поймал свой ритм. Ему нужно забыть этот матч и чувствовать себя уверенно. Он впервые вышел в полуфинал Итогового, провёл хороший год. Будут ли между нами проблемы? Нет, никаких проблем. Мы спокойно пожмём друг другу руки при следующей встрече. Вероятно, мы улыбнёмся в следующий раз, когда увидимся», — сказал Федерер.

Роджер Федерер на Итоговом-2005 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Гаудио не слишком хотел выступать на пресс-конференции, но всё-таки нашёл в себе силы прийти на неё и спокойно поговорить о случившемся, а также принёс извинения болельщикам.

«Я играл против парня, который является лучшим в истории на харде, он намного лучше меня на этом покрытии. Мне особо нечего сказать. Конечно, я не ожидал получить две «баранки», но иногда такое случается. Возможно, один раз в жизни. Это случилось со мной сегодня. Конечно, мне грустно из-за этого, я разочарован. Но что я могу сделать? Иногда в жизни случаются вещи немного хуже.

Если смотреть на счёт, то всё выглядит плохо. С другой стороны, я играл в полуфинале Итогового. Вчера я провёл невероятный матч с Гонсалесом. Я слишком много бегал и устал. А сегодня я играл против лучшего игрока в истории тенниса. Именно Роджер стал главной причиной моего поражения. Болельщики меня поддерживали после матча, за что выражаю им огромную благодарность. Хотя я не смог дать им то шоу, которого они ожидали. Я хочу извиниться перед ними», — заявил Гаудио.

Гастон Гаудио общается с журналистами на Итоговом-2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На пресс-конференции Федерер и Гаудио вели себя по-джентльменски. Между ними никогда не замечали вражды, но, возможно, есть причина, по которой Роджер решил оформить именно две «баранки», хотя мог отдать один гейм, как позже было в случае с Марреем в Лондоне.

Гаудио завершил карьеру в 2010-м, а через пять лет дал интересное интервью о своём периоде выступления в туре. Среди прочего, уделял внимание соперникам, включая Федерера.

«Я впервые увидел Роджера в Риме в сезоне-1999. Уже тогда на него возлагались большие надежды, и многие говорили, что этот парень будет чрезвычайно хорош. Я смотрел отборочный матч с его участием, а рядом сидел Бенито Перес-Барбадильо. Я сказал то, что думаю: «Этот парень ужасен». Я сказал Бенито, что Роджер никогда не станет номером один в мире, поскольку у него ужасный удар слева. Представьте себе, как я ошибался!» — сказал Гаудио.

Гастон Гаудио и Роджер Федерер на Итоговом-2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Упомянутый аргентинцем Бенито Перес-Барбадильо в конце 1990-х работал в ATP на административных должностях, а затем стал пресс-атташе Рафаэля Надаля. Не мог ли он проговориться о словах Гаудио о Федерере кому-то постороннему, а затем их передали Роджеру, который затаил определённую обиду на Гастона и решил деклассировать того двумя «баранками» на Итоговом с учётом представившейся возможности? На 100% исключать ничего нельзя, хотя это и слегка похоже на теорию заговора.

В любом случае сверхлёгкая победа не пошла на пользу Федереру. В финале Итогового-2005 Роджер неожиданно уступил Давиду Налбандяну (7:6, 7:6, 2:6, 1:6, 6:7). С огромным трудом и с помощью пары судейских ошибок швейцарец на тай-брейках (7:4, 13:11) дожимал аргентинца в первых двух сетах. Ещё год назад в Хьюстоне этого хватило бы для титула (собственно, Роджер и брал его там, обыграв Хьюитта со счётом 6:3, 6:2), но в Шанхае играли под стать ТБШ – до победы в трёх партиях.

Казалось, что Федерер без проблем дожмёт Налбандяна. У него была действующая серия побед из 35 матчей и 24 подряд выигрыша в финалах различных турниров. В сезоне-2005 Роджер имел баланс 81-3 и шёл на повторение исторического рекорда Джона Макинроя по выигранным за год (в 1984-м американец взял верх в 82 встречах при трёх поражениях).

Тем не менее внезапно Федерер просто сломался. Первая подача, мощнейшее оружие швейцарца, стала отсутствовать как инструмент. Убийственные удары справа проходили через раз, слева не проходили вообще. Мирка Федерер, жена швейцарца, с тревогой наблюдала за происходящим.

Мирка Федерер на финале Итогового-2005 в Шанхае Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Налбандян почувствовал слабость Роджера. Давид – боевитый теннисист, который умел играть с фаворитами. Над тем же Федерером у него было преимущество 5-3 по личным встречам на момент Шанхая-2005. В 2007 году на «Мастерсе» в Мадриде Налбандян вообще стал единственным теннисистом в истории, который по ходу турнира обыграл Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Через две недели на «Мастерсе» в Париже Давид мог сделать это снова. Он разобрался с Федерером и Надалем, выиграв второй подряд «тысячник». Джокович просто не попался ему по сетке, проиграв Фабрису Санторо во втором раунде, иначе Налбандян наверняка одолел бы и его.

Вернёмся в Шанхай. Налбандян явно учуял запах крови и нацелился переломить ход финала, несмотря на 0-2 по сетам. Третий и четвёртый сеты стали настоящим бенефисом Давида, который деклассировал Роджера почти так же непринуждённо, как тот днём ранее Гаудио. Разве что обошлось без «баранок» — 6:2, 6:1.

Пятый сет Налбандян начал в том же духе и быстро повёл 4:0. Затем Роджер наконец-то проснулся и сделал нечто невообразимое. Федерер сравнял счёт, а затем повёл 6:5 и подавал на матч. Казалось, что Давида ждёт горькое поражение, но аргентинец отыграл два матчбола, сделал брейк. На тай-брейке Налбандяна уже не могли остановить никакие судейские промахи – 7:3 без шансов для Федерера. Матч закончился со счётом 6:7 (4); 6:7 (11); 6:2; 6:1; 7:6 (3) в пользу Давида и длился 4 часа и 33 минуты.

Давид Налбандян в момент триумфа на Итоговом-2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Дольше на Итоговом выясняли отношения только в 1988-м в Нью-Йорке, когда немец Борис Беккер в драматическом финальном поединке обыграл чеха Ивана Лендла со счётом 5:7; 7:6 (5); 3:6; 6:2; 7:6 (5) за 4 часа и 42 минуты.

Налбандян получил рекордный в своей карьере гонорар $ 1,4 млн. Эмоциональный аргентинец после матча благодарил маму, папу, болельщиков, тренеров, всех, кто в него верил, судьбу и даже соперника.

«Роджер, не волнуйся. Ты выиграешь ещё много турниров. А этот позволь оставить мне за собой», — сказал Налбандян.

Давид Налбандян и Роджер Федерер после финала Итогового-2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Федереру было трудно прийти в себя, но всё-таки швейцарец старался искать какой-то позитив.

«Это был фантастический сезон. Жаль, что я не смог выиграть последний матч года. Но все жё я доволен. Я ведь приехал сюда после травмы и прошёл так далеко. Этим можно только гордиться», — заявил Роджер.

Итоговый чемпионат ATP – 2005 можно смело назвать самым безумным в истории. Топ-игроки массово снялись, но на корте всё равно происходили невероятные вещи. Начиная от уникальных двух «баранок» в полуфинале и заканчивая драматичным поражением Федерера в финале.