Медведев не смог выйти в финал Итогового. Даниил вызывал врача, швырял ракетку и проиграл

В субботу, 18 ноября, на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия) проходят полуфинальные матчи. В первом поединке дня сошлись чемпион US Open 2021 года россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и 22-летний итальянец Янник Синнер (4). Медведев на групповом этапе одержал две победы, обыграв сперва Андрея Рублёва, а затем Александра Зверева. Обеспечив себе выход в полуфинал, Даниил в 3-м туре проиграл Карлосу Алькарасу и занял второе место в Красной группе.

Синнер же оказался единственным теннисистом, преодолевшим групповой этап без поражений. Янник последовательно победил Стефаноса Циципаса, Новака Джоковича и Хольгера Руне и вышел в полуфинал с первого места в Зелёной группе.

Медведев, комментируя предстоящий матч с Синнером, понимал, что симпатии публики будут не на его стороне. «Янник в прекрасной форме. Синнер может делать всё на корте сейчас: выходить к сетке, хорошо играть сзади, кидать укороченные, резать. Мне надо быть лучше, отвечать на его удары. Он играет великолепно, но проиграл два сета на турнире. Я постараюсь сыграть лучше, лучше, чем сегодня [с Алькарасом].

Полуфинал с Янником при полных родных трибунах… Понятно, что может быть свист в мой адрес. Когда играешь против местного, ты больше к этому готов. Здесь ты больше это уважаешь. Постараюсь показать свой лучший теннис, чтобы завоевать публику в том числе», — говорил он на пресс-конференции после 3-го тура.

Даниил Медведев играет на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В личных встречах счёт был 6-2 в пользу россиянина, в том числе 5-1 на харде в зале. Ранее в этом сезоне Медведев и Синнер четырежды играли друг с другом в финалах, и тут счёт был 2-2. Однако оба поражения от Янника Даниил потерпел осенью — иными словами, итальянец победил его дважды подряд.

«Для меня личные встречи не имеют значения. Имеет значение только тот факт, что Янник в отличной форме. Я неплохо сыграл в Пекине, ещё лучше сыграл в Вене, но тоже не выиграл. Значит, надо сыграть ещё лучше», — говорил Медведев на пресс-конференции после 3-го тура.

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков не мог определить фаворита полуфинала. «Последние два матча Медведева с Синнером были на таком пределе! Один-два розыгрыша решили исход поединка. Думаю, что в полуфинале будет то же самое. Шансы 50 на 50.

Медведев будет свежий. Думаю, что он готов хорошо сыграть против Синнера. Медведев должен хотя бы из последних трёх матчей один выиграть и сделать реванш», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Первые геймы соперники взяли на своей подаче, пусть и не без сложностей, — 1:1. Третий гейм, казалось, станет лёгкой прогулкой для Синнера. Он повёл 40:0 на своей подаче, после того как Медведев трижды подряд неудачно провёл розыгрыши. Но затем россиянин стал успешно действовать на приёме и даже вышел на брейк-пойнт, который, правда, упустил. А четвёртый гейм и вовсе закончился неудачно для Даниила. Начал он его с 40:0 на подаче, но затем стал ошибаться, допустил двойную, после которой стало «ровно», и в итоге не смог спасти первый же брейк-пойнт — 3:1 в пользу Янника.

В начале пятого гейма Синнер допустил двойную ошибку и пожаловался судье на вышке на прожектор, мешавший теннисисту во время подачи. Просьбу игрока услышали и выключили прожектор. В этом гейме итальянец смог уйти с 0:30, так что заход Медведева на обратный брейк оборвался, так толком и не начавшись. Фактически это и предопределило успех Янника в первой партии. В дальнейшем он уверенно действовал на задней линии и спокойно брал свои геймы, позволяя Даниилу делать то же самое на своей подаче. Подавая на партию при 5:3, Синнер отдал лишь один розыгрыш — 6:3 за 46 минут.

Янник Синнер подаёт в полуфинале с Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второго сета небольшой перевес был на стороне Медведева. Он лучше подавал, нередко исполняя эйсы, а третий гейм и вовсе взял под ноль — впервые в матче среди обоих игроков. Но это не смущало Синнера, который также держал свою подачу, пусть и не столь убедительно: так, в пятом гейме Даниил добрался до «ровно». А в шестом гейме уже и Янник подал под ноль — 3:3.

В затяжном восьмом гейме Медведев наконец вышел на брейк-пойнт, но Синнер спасся и после нескольких «ровно» дожал оппонента — 4:4. В девятом гейме россиянин выбрался из неприятной ситуации, отыгравшись с 0:30. Больше настолько острых моментов не было, и партия перешла в тай-брейк. В нём Даниил здорово подавал, уверенно действовал на приёме и, заработав тройной сетбол (6:3), со второй попытки использовал его — 7:6 (7:4) за 1 час 4 минуты.

Даниил Медведев играет в полуфинале с Янником Синнером на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Выиграв тай-брейк, Медведев вызвал физиотерапевта, чтобы тот размял ему мышцы, после чего ненадолго покинул корт. В начале решающего сета Синнер быстро захватил инициативу. Он уже во втором гейме вышел на брейк-пойнты и реализовал третий из них, после того как Даниил в самый неподходящий момент допустил двойную ошибку, — 2:0. А в третьем гейме Медведев после одного из розыгрышей швырнул ракетку на корт и что-то сказал одному из болельщиков, свистевшему в его адрес. И получил предупреждение.

Даниил Медведев скандалит с болельщиком на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Гейм этот, как и другие на своей подаче, взял Синнер. Медведеву необходимо было отвечать брейком, но он не выходил на брейк-пойнты. Более того, в шестом гейме Синнер, принимая при 4:1 в свою пользу, воспользовался третьим брейк-пойнтом — 5:1 — и пошёл подавать на матч. И не отдал ни одного очка — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 за 2 часа 25 минут.

Вот так Синнер в третий раз подряд победил Медведева и впервые в карьере вышел в финал Итогового чемпионата. До этого он лишь раз выступал в этом соревновании — в 2021 году Янник не вышел из группы. Медведев же упустил возможность выйти в свой третий финал Итогового.

Напомним, в 2020 году Даниил завоевал титул, победив Доминика Тима, а в 2021-м проиграл в решающем матче Александру Звереву. И это первое поражение Медведева именно в полуфинале Итогового — в 2019 и 2022 годах он не выходил из группы.

В финале соперником Синнера будет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1). Второй полуфинал состоится сегодня, 18 ноября, и начнётся не ранее 23:00 мск. А финал пройдёт в воскресенье, 19 ноября, и начнётся не ранее 20:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».