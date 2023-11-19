Что покажет Джокович в финальной битве с Синнером? Результаты и расписание Итогового

В воскресенье, 19 ноября, в Турине завершат выяснять отношения ведущие мастера ракетки. К сожалению, на стадии полуфинала завершил выступления последний из россиян – Даниил Медведев. Но обо всём по порядку! Посмотрим на результаты, расписание и сетки.

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года. За это время он приезжал в полтора десятка городов и с 2021-го разыгрывается в Турине. Матчи проходят на стадионе «Пала Альпитур» – арене Олимпийских игр — 2006, вмещающей 16 600 зрителей. Рекордсменами по количеству титулов здесь являются Новак Джокович и Роджер Федерер – у обоих по шесть трофеев. Победителями в своё время становились и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).

Главное об Итоговом чемпионате

В нынешнем году призовой фонд турнира вырос до рекордных $ 15 млн. При этом даже запасные (а их два теннисиста) получат по $ 152,5 тыс. просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. И помощь одного из них пригодилась – Хуберт Хуркач заменил Стефаноса Циципаса, которого подвела спина. Самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тыс. Им оказался россиянин Андрей Рублёв. Имеет свою стоимость и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы». Шанс получить такую сумму остался только у Янника Синнера. Каждая победа в группе оценивается в 200 рейтинговых очков, в полуфинале – в 400, в финале – ещё в 500. Таким образом, чемпион, выигравший все пять матчей на турнире, получит 1500 очков, что является средним от титула на «Мастерсе» (1000) и на «Шлеме» (2000).

Призовой фонд Итогового турнира

Итоги седьмого дня. 18 ноября, суббота

Открывали программу субботы любимец местной публики Янник Синнер, прошедший групповой этап без потерь, и последний россиянин в сетке – Даниил Медведев. До этого сезона Даниил вёл по личным встречам с итальянцем 4-0. В этом году Даниил обыграл Янника в финалах Роттердама и Майами. Однако два осенних матча за титул остались уже за Синнером – в Пекине и Вене. Полуфинал Турина получился упорным, но всё же в концовке трёхсетового матча больше сил осталось у Янника, который стал первым итальянцем в финале Итогового за всю его 54-летнюю историю.

Во втором полуфинале сошлись обладатели всех «Шлемов» минувшего сезона Новак Джокович (Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open) и Карлос Алькарас (Уимблдон). Новак потерпел болезненное поражение от испанца в пятисетовом финале как раз того самого Уимблдона, однако сумел взять у него реванш в решающем матче «Мастерса» в Цинциннати. На сей раз серб отыграл очень уверенно – практически не ошибался, был стабильнее и на первой подаче, и на второй, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из восьми, не позволив при этом сопернику взять хотя бы один свой гейм. В итоге за полтора часа Джокович оформил путёвку в свой уже девятый по счёту финал Итогового.

Плей-офф. 1/2 финала

Синнер (Италия, 4) – Медведев (Россия, 3) – 6:3, 6:7, 6:1.

Джокович (Сербия, 1) – Алькарас (Испания, 2) – 6:3, 6:2.

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Расписание восьмого дня. Матчи воскресенья, 19 ноября

В воскресенье завершится 54-й по счёту Итоговый чемпионат ATP. В финале сыграет дебютант этой стадии соревнований 22-летний Янник Синнер и шестикратный чемпион Новак Джокович. Теннисисты уже встречались на этой неделе в рамках Зелёной группы, и тогда победу праздновал Синнер. Сумеет ли Джокович взять реванш? Ведь в случае успеха он обгонит Роджера Федерера и станет рекордсменом по количеству титулов на «Итоговике».

Плей-офф. Финал

20:00. Синнер (Италия, 4) – Джокович (Сербия, 1)

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Итоговый чемпионат ATP – 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».