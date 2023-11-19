Джокович против Синнера и фанатов. Горячая поддержка Яннику в финале Турина обеспечена

За титул на Итоговом чемпионате ATP в Турине поспорят серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Новак идёт за рекордом турнира, для чего ему нужно взять у Янника реванш за поражение в затяжном матче группового этапа, которое вполне могло оставить первую ракетку мира за бортом соревнований.

Джоковича почти невозможно «сломать»

Главная живая легенда тенниса накануне провёл свой лучший матч на этом турнире, с убедительным счётом 6:3, 6:2 переиграв в полуфинале Карлоса Алькараса. Новак был очень хорош, сыграв практически безупречно и подавив молодого соперника в том числе психологически – уверенностью в себе, чёткими действиями на ключевых очках. Джоковича можно переиграть (хотя и очень сложно), но вот сломать его практически невозможно. Это как раз то, чего не хватает и российским звёздам тенниса, и многим другим талантливым игрокам – максимального настроя и умения биться до конца практически в любой ситуации на корте. Конечно, иногда бывают моменты, когда Новак не в форме и относительно легко проигрывает, но случается такое совсем не часто. Так, в этом году у него всего шесть поражений при 54 победах, причём четыре проигрыша были на одном отрезке сезона, за четыре турнира подряд.

Сравним этот результат с показателями других теннисистов топ-5, включая Синнера. У Карлоса Алькараса сейчас 65-12, у Даниила Медведева – 66-18. Янник к моменту выхода в финал Итогового добрался до цифр 61-14, а у Андрея Рублёва и вовсе 56-26. Здесь, кстати, можно лишний раз задаться вопросом о том, зачем Андрей играет так много турниров, но это всё-таки совсем другая история – мы сейчас обсуждаем Джоковича и Синнера.

Янник на этой неделе впервые обыграл Новака

Возвращаясь к Новаку, отметим, что последние два поражения он потерпел в упорнейшей борьбе, выжав и из себя, и из соперников все соки. Сначала это был пятисетовый финал Уимблдона с Алькарасом, длившийся без малого пять часов, затем уже упомянутый матч с Синнером в группе на этой неделе, где Янник выиграл за 3:09. Уступив через день после этого сет Хуберту Хуркачу, Джокович оказался в ситуации, когда его выход в плей-офф зависел от другого матча – если бы Синнер уступил Хольгеру Руне, то датчанин вышел бы из группы с первого места, итальянец – со второго, а серб остался бы третьим и поехал готовиться к Кубку Дэвиса. Однако Янник победил в трёх сетах, закончив групповой раунд без поражений, и турнир завершился для Руне, а не для Джоковича.

Кстати, Синнер здесь впервые в карьере обыграл Джоковича – до того серб вёл 3-0 по личным встречам. Правда, они ещё и впервые сыграли друг с другом на харде. В 2021 году Новак победил Янника на ранней стадии грунтового «Мастерса» в Монте-Карло, а дальше были две подряд встречи на траве Уимблдона. В четвертьфинале-2022 Джоковичу пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам (правда, особой интриги в трёх последних партиях не было, Новак легко взял их), а в полуфинале этого года серб не без борьбы, но взял три сета подряд. Поединок в групповом раунде, кстати, завершился тай-брейком решающей партии.

Янник Синнер Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В шаге от нового рекорда

На стороне Янника здесь возросшая за последние месяцы уверенность в своих силах, задор, молодость и, конечно, трибуны – турнир ведь проходит в Италии. Зрители в каждом матче Синнера громко поддерживают его и не гнушаются освистывать соперников. Доставалось и Джоковичу в их первом матче, причём серб даже заводил публику, призывая её свистеть ещё громче, и Медведеву в полуфинале.

Синнер к тому же стал первым итальянским теннисистом, пробившимся в плей-офф Итогового чемпионата – а теперь, соответственно, может стать и первым победителем турнира из этой страны. И Янник действительно серьёзно прибавил именно в концовке сезона; в конце концов, не просто так в Турине он уже третий раз подряд обыграл Даниила Медведева, с которым до того имел баланс личных встреч 0-6.

Джокович же идёт за очередным рекордом, которые он очень любит. Ему уже принадлежит здесь такое достижение, как самый возрастной чемпион турнира (в одиночном разряде), а в этом году серб может ещё и побить один из рекордов, который он пока не отобрал у Роджера Федерера – по количеству титулов на Итоговом. Ещё в 2015 году Новак завоевал свой пятый титул, после чего много лет не мог вновь добиться успеха на этом турнире. Шестая победа пришла лишь в прошлом году и позволила Джоковичу сравняться с Федерером. Кстати, с седьмым титулом серб ещё и сравняется с абсолютным рекордом турнира (в любом разряде), принадлежащим легендарному Джону Макинрою и его партнёру Питеру Флемингу, выигрывавшим семь раз – причём подряд.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

С магией цифр на этом всё, тем более что многие другие рекорды Джоковича мы уже перечисляли накануне, перед его полуфиналом с Алькарасом. Впереди заключительный матч сезона на личных турнирах и надежды на то, что он получится ярким и захватывающим. Сам Новак, кстати, так высказался о своих ожиданиях от поединка: «Он показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни на этом этапе против игроков топ-10. Мы провели очень равный матч на этой неделе. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Сейчас я не ожидаю ничего меньшего. Наверное, будет даже громче, чем в матче группового этапа. Это финал. Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, завтра я смогу показать свою игру», — приводятся слова Джоковича в социальной сети X (ранее Twitter) The Tennis Letter.