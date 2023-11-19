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Новак Джокович, Янник Синнер: онлайн-трансляция финала Итогового чемпионата ATP — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Джокович бьётся с Синнером за рекорд! Помогут ли в финале итальянцу домашние стены? LIVE!
Даниил Сальников
Джокович бьётся с Синнером за рекорд!
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Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. Финальная битва обещает стать жаркой. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на Итоговом турнире с участием сильнейших теннисистов мира. В воскресенье в Турине состоится финал, до которого добрались два участника Зелёной группы – Новак Джокович и Янник Синнер. Серб выбил в полуфинале чемпиона Уимблдона Карлоса Алькараса, а итальянец – Даниила Медведева из России. Отметим, что Новак и Янник уже сыграли на этой неделе в рамках группового этапа, и тогда в трёх затяжных сетах сильнее оказался Синнер, который вообще добрался до финала без проигранных поединков. Возьмёт ли сейчас Джокович реванш, а, следовательно, станет ли рекордсменом по количеству титулов на Итоговом – узнаете из нашего лайва.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2023. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Финал
19 ноября 2023, воскресенье. 20:10 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

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Синнер и Джокович начинают Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Всего одно очко отдал Новак Джокович на своей подаче — 2:1.

20:22 Даниил Сальников

Побегать пришлось Яннику Синнеру, но взял он гейм — 1:1.

20:18 Даниил Сальников

Под ноль отподавал Новак Джокович на старте матча — 1:0.

20:14 Даниил Сальников

Синнер и Джокович начинают

Разминка завершена. Финал Итогового чемпионата ATP Янник СиннерНовак Джокович начинается. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.

Итоговый чемпионат ATP. Финал
19 ноября 2023, воскресенье. 20:10 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
20:09 Даниил Сальников

Первым подавать в финале Итогового чемпионата ATP будет Новак Джокович.

20:08 Даниил Сальников

Теннисисты уже на корте. Осталось всего несколько минут до старта.

20:07 Даниил Сальников

Джокович или Синнер? Кто сегодня станет триумфатором? Кто увезёт из Турина престижный трофей?

20:03 Даниил Сальников

В Турине корреспондент Чемпионата поговорил с сербским журналистом Сашей Озмо, который написал про Новака Джоковича целую книгу. Это отличный повод узнать о великом сербе чуть больше.

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19:59 Даниил Сальников

Напоминаем, что через несколько минут начнётся финал Итогового чемпионата ATP. За титул в Турине поспорят серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Новак идёт за рекордом турнира, для чего ему нужно взять у Янника реванш за поражение в затяжном матче группового этапа, которое вполне могло оставить первую ракетку мира за бортом соревнований.

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19:57 Даниил Сальников

Между тем, Итоговый турнир ATP будет проходить в Турине (Италия) включительно до 2027 года. Об этом сообщает Sky Sport Italy.

Стоит отметить, что нынешний розыгрыш турнира проходит в Турине в третий раз. До этого на протяжении 11 лет Итоговый турнир ATP проходил в Лондоне (Англия).

19:51 Даниил Сальников

А совсем недавно завершился парный турнир на Итоговом чемпионате ATP.

Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Итогового чемпионата АТР. В финальной встрече дуэт из США оказался сильнее Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина) — 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

19:49 Даниил Сальников

Интересно, что финалист нынешнего розыгрыша итальянец Янник Синнер сумел повторить достижение Роджера Федерера.

Янник Синнер — первый за 20 лет теннисист в возрасте до 23 лет, кому удалось дойти до финала Итогового турнира без поражений. 4 победы в 4 играх.

В 2003 году этого достижения добился Роджер Федерер.

19:48 Даниил Сальников

Напомним, что в прошлом году чемпионом Итогового турнира стал серб Новак Джокович. Россияне тоже побеждали на этом престижном соревновании. Трофей завоевали Николай Давыденко и Даниил Медведев.

Предыдущий чемпион

Предыдущий чемпион

Фото: Чемпионат

19:45 Даниил Сальников

Перед финалом предлагаем ознакомиться с призовым фондом турнира и рейтинговыми очками, разыгрываемыми в Турине.

Призовой фонд и рейтинговые очки

Призовой фонд и рейтинговые очки

Фото: Чемпионат

19:43 Даниил Сальников

Счёт личных встреч финалистов — 3-1 в пользу Джоковича. Новак обыгрывал 22-летнего Синнера на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) в 2021 году, в четвертьфинале Уимблдона-2022 и полуфинале травяного мэйджора в этом году. Единственную же победу над сербом Синнер завоевал здесь, в Турине, в потрясающем матче группового этапа.

19:40 Даниил Сальников

За престижный трофей совсем скоро сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поединок начнётся не ранее 20:00 мск.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Итоговый чемпионат ATP в Турине – 2023?»

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

19:35 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня, 19 ноября, в Турине завершается Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей заключительного игрового дня.

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