Джокович бьётся с Синнером за рекорд! Помогут ли в финале итальянцу домашние стены? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на Итоговом турнире с участием сильнейших теннисистов мира. В воскресенье в Турине состоится финал, до которого добрались два участника Зелёной группы – Новак Джокович и Янник Синнер. Серб выбил в полуфинале чемпиона Уимблдона Карлоса Алькараса, а итальянец – Даниила Медведева из России. Отметим, что Новак и Янник уже сыграли на этой неделе в рамках группового этапа, и тогда в трёх затяжных сетах сильнее оказался Синнер, который вообще добрался до финала без проигранных поединков. Возьмёт ли сейчас Джокович реванш, а, следовательно, станет ли рекордсменом по количеству титулов на Итоговом – узнаете из нашего лайва.
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Всего одно очко отдал Новак Джокович на своей подаче — 2:1.
Побегать пришлось Яннику Синнеру, но взял он гейм — 1:1.
Под ноль отподавал Новак Джокович на старте матча — 1:0.
Синнер и Джокович начинают
Разминка завершена. Финал Итогового чемпионата ATP Янник Синнер — Новак Джокович начинается. Следить за его ходом можно в нашей текстовой трансляции.
Первым подавать в финале Итогового чемпионата ATP будет Новак Джокович.
Теннисисты уже на корте. Осталось всего несколько минут до старта.
Джокович или Синнер? Кто сегодня станет триумфатором? Кто увезёт из Турина престижный трофей?
Напоминаем, что через несколько минут начнётся финал Итогового чемпионата ATP. За титул в Турине поспорят серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. Новак идёт за рекордом турнира, для чего ему нужно взять у Янника реванш за поражение в затяжном матче группового этапа, которое вполне могло оставить первую ракетку мира за бортом соревнований.
Между тем, Итоговый турнир ATP будет проходить в Турине (Италия) включительно до 2027 года. Об этом сообщает Sky Sport Italy.
Стоит отметить, что нынешний розыгрыш турнира проходит в Турине в третий раз. До этого на протяжении 11 лет Итоговый турнир ATP проходил в Лондоне (Англия).
А совсем недавно завершился парный турнир на Итоговом чемпионате ATP.
Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Итогового чемпионата АТР. В финальной встрече дуэт из США оказался сильнее Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина) — 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.
Интересно, что финалист нынешнего розыгрыша итальянец Янник Синнер сумел повторить достижение Роджера Федерера.
Янник Синнер — первый за 20 лет теннисист в возрасте до 23 лет, кому удалось дойти до финала Итогового турнира без поражений. 4 победы в 4 играх.
В 2003 году этого достижения добился Роджер Федерер.
Напомним, что в прошлом году чемпионом Итогового турнира стал серб Новак Джокович. Россияне тоже побеждали на этом престижном соревновании. Трофей завоевали Николай Давыденко и Даниил Медведев.
Предыдущий чемпион
Фото: Чемпионат
Перед финалом предлагаем ознакомиться с призовым фондом турнира и рейтинговыми очками, разыгрываемыми в Турине.
Призовой фонд и рейтинговые очки
Фото: Чемпионат
Счёт личных встреч финалистов — 3-1 в пользу Джоковича. Новак обыгрывал 22-летнего Синнера на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) в 2021 году, в четвертьфинале Уимблдона-2022 и полуфинале травяного мэйджора в этом году. Единственную же победу над сербом Синнер завоевал здесь, в Турине, в потрясающем матче группового этапа.
За престижный трофей совсем скоро сразятся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвёртая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Поединок начнётся не ранее 20:00 мск.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет Итоговый чемпионат ATP в Турине – 2023?»
Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.
Расписание воскресенья
Сегодня, 19 ноября, в Турине завершается Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей заключительного игрового дня.