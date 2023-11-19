Лидеры мирового тенниса сражаются на чемпионате ATP в Турине. Финальная битва обещает стать жаркой. Подробности — в трансляции.

Джокович бьётся с Синнером за рекорд! Помогут ли в финале итальянцу домашние стены? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного игрового дня на Итоговом турнире с участием сильнейших теннисистов мира. В воскресенье в Турине состоится финал, до которого добрались два участника Зелёной группы – Новак Джокович и Янник Синнер. Серб выбил в полуфинале чемпиона Уимблдона Карлоса Алькараса, а итальянец – Даниила Медведева из России. Отметим, что Новак и Янник уже сыграли на этой неделе в рамках группового этапа, и тогда в трёх затяжных сетах сильнее оказался Синнер, который вообще добрался до финала без проигранных поединков. Возьмёт ли сейчас Джокович реванш, а, следовательно, станет ли рекордсменом по количеству титулов на Итоговом – узнаете из нашего лайва.

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