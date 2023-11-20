«Джокович убил нашу мечту». Даже итальянские трибуны рассыпались перед величием Новака

Новак Джокович в очередной раз доказал всем очевидный факт ― он величайший теннисист в истории этой игры. Лучший в мире, кто когда-либо дотрагивался до ракетки, как на днях сказал Ник Кирьос. В финале Итогового турнира Джокович проехал по Яннику Синнеру, отдав за два сета всего восемь очков на своей подаче.

В Турине, конечно, этого финала ждали. В центре города уже с утра почти из каждого кафе можно было услышать фамилию Синнер. Итальянцы ждали, что их герой завершит сказку, которую он начал на этой неделе, победой. Очереди перед входом на арену были огромными, а в главном фан-клубе Янника Carrota boys по случаю финала оделись максимально официально.

Перед началом встречи толпа на трибунах была полна экстаза. Итальянцы мощно встретили Янника, а потом затянули уже классическое: «Оле, Оле Оле! Синнер, Синнер!» Все были уверены в победе Синнера. Ни один из итальянских фанатов, с кем я общался перед игрой, не назвал Джоковича победителем.

Но у Новака были другие планы. Он с самого первого гейма нащупал преимущество и монотонно наращивал его. И чем сильнее и точнее играл Новак, тем тише становилась толпа на арене. В какой-то момент, когда Синнер казался совсем беспомощным, сербские фанаты перекрикивали 16 тысяч итальянцев. За весь матч толпа по-настоящему взорвалась только дважды ― во втором сете, когда Янник дошёл до брейк-пойнтов, которые Новак блестяще отыграл первой подачей.

Получилось так, что в самом главном матче недели трибуны оказались неспособными дать энергии своему кумиру, а сам Янник оказался не в силах ничего противопоставить идеальному Новаку.

Трибуны гордились Синнером, но покидали арену люди в грустном настроении. «Новак тот, кто убил нашу мечту, но он легендарен, а Яннику пока только расти и расти до него», ― сказал мне после матча один из членов Carrota boys. И с этим сложно поспорить. В 36 лет Новак провёл один из лучших сезонов в карьере и при этом сохраняет мотивацию и на следующий год.

Новак Джокович Теннисист «Мотивация, особенно к крупнейшим спортивным турнирам, по-прежнему присутствует. Это до сих пор вдохновляет меня идти дальше. В конце концов, люди видят, как вы выступаете на крупных турнирах, но они не видят недель и месяцев самоотверженной ежедневной, еженедельной работы, попыток построить вашу форму так, чтобы вы могли достичь пика там, где вам это нужно. Для меня это, очевидно, турниры «Большого шлема» и финалы Мирового тура, а в следующем году, надеюсь, ещё и Олимпийские игры».

Новак Джокович ― величайший теннисист в истории. И это неоспоримый факт.