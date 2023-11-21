Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Новак Джокович: как играл в сезоне-2023, все поражения, матчи с Даниилом Медведевым, Карлосом Алькарасом

Медведев, Алькарас и сенсационный серб. Кто побеждал Джоковича в сезоне-2023
Александр Насонов
Новак Джокович
Аудио-версия:
Комментарии
Собрали все поражения 24-кратного чемпиона ТБШ в нынешнем году. Их было очень мало.

Новак Джокович — без сомнения, лучший игрок мужского теннисного сезона-2023. Три титула на турнирах «Большого шлема», финал Уимблдона, победа на Итоговом… Подавляющее большинство теннисистов за всю карьеру не могут достичь того, чего за сезон добился Джокович в 36 лет. Но закончить год без поражений не в состоянии даже такой суперспортсмен, как Новак. Серб выиграл 55 матчей в этом сезоне, а уступил в шести поединках. И вот кто его обыгрывал.

Материалы по теме
Джокович обошёл Федерера по титулам на Итоговом! Синнеру не помогли родные стены
Джокович обошёл Федерера по титулам на Итоговом! Синнеру не помогли родные стены

1. Даниил Медведев (Россия)

Первое поражение Джоковичу нанёс не кто иной, как Медведев. Тогда серб пребывал на победной серии из 15 матчей, а если учитывать концовку сезона-2022, когда Новак выиграл Итоговый, — из 20. Но россиянин в феврале-марте тоже пребывал в потрясающей форме. И в полуфинале Дубая остановил поход Джоковича за очередным титулом — 6:4, 6:4.

Материалы по теме
«Он не лжец, но...» Титул Джоковича на АО с травмой не даёт покоя тренеру Алькараса
«Он не лжец, но...» Титул Джоковича на АО с травмой не даёт покоя тренеру Алькараса
Дубай (м). 1/2 финала
03 марта 2023, пятница. 18:35 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

2. Лоренцо Музетти (Италия)

Затем начался грунтовый сезон, и у Джоковича наступил небольшой спад. Серб пропустил подготовительные турниры и приехал сразу на «Мастерс» в Монте-Карло. Там он одержал всего одну победу — над россиянином Иваном Гаховым. А уже в третьем круге на пути Новака оказался 21-летний Лоренцо Музетти, одержавший волевую победу — 4:6, 7:5, 6:4.

Материалы по теме
Сенсация в Монте-Карло! Лидер мирового рейтинга Джокович выбыл из борьбы
Сенсация в Монте-Карло! Лидер мирового рейтинга Джокович выбыл из борьбы

3. Душан Лайович (Сербия)

Пожалуй, самое сенсационное поражение Джоковича. На почти домашнем турнире ATP-250, проходившем в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), серб проиграл соотечественнику Душану Лайовичу, занимавшему тогда лишь 70-е место в рейтинге ATP. Лайович без потери сета прошёл Новака в четвертьфинале — 6:4, 7:6 (8:6). Хотя в предыдущих двух матчах Джокович громил Душана: Доха-2015 — 6:2, 6:1; Монте-Карло-2018 — 6:0, 6:1!

Материалы по теме
Рублёв внезапно проиграл 70-й ракетке в финале Баня-Луки: Андрея победил обидчик Джоковича
Рублёв внезапно проиграл 70-й ракетке в финале Баня-Луки: Андрея победил обидчик Джоковича

4. Хольгер Руне (Дания)

В конце сезона-2022 Руне лишил Джоковича титула на «Мастерсе» в Париже, обыграв его в финале. А в 2023-м одержал вторую победу подряд над сербом, не пустив его в полуфинал «Мастерса» в Риме — 6:2, 4:6, 6:2.

Тот турнир, кстати говоря, вообще был богат на сенсации. Карлос Алькарас проиграл там 135-й ракетке мира. А титул завоевал Даниил Медведев, который в предыдущие сезоны вообще не выиграл в Риме ни одного матча!

Материалы по теме
Сенсация в Риме! Алькарас внезапно проиграл 135-й ракетке мира Сенсация в Риме! Алькарас внезапно проиграл 135-й ракетке мира
«Неземной теннис, лучший матч в карьере!» Бурная реакция на триумф Медведева в Риме «Неземной теннис, лучший матч в карьере!» Бурная реакция на триумф Медведева в Риме

5. Карлос Алькарас (Испания)

Поражение от Алькараса в финале Уимблдона похлеще иной победы. Каждый, кто видел тот матч, не забудет его никогда. После поражения от Руне в Риме Джокович выиграл 13 матчей подряд. На эту серию пришёлся титул на «Ролан Гаррос». Но 20-летний испанец не позволил Новаку взять главный трофей Уимблдона, одержав волевую победу — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Настоящим украшением встречи стал 27-минутный пятый гейм третьего сета, выигранный Карлосом на приёме.

«На траве он меня удивил. Он удивил всех тем, как быстро адаптировался к игре на траве в этом году. В предыдущие два года у него было не так много побед на этом покрытии. Я не ожидал, что он будет так хорошо играть в этом году. Без сомнения, Карлос доказал, что является лучшим игроком мира. Он показывает фантастический теннис на разных покрытиях и заслуживает быть там, где находится», — говорил Джокович после финала.

Материалы по теме
Конец эпохи! Алькарас сломил Джоковича в финале Уимблдона, лишив его календарного «Шлема»
Конец эпохи! Алькарас сломил Джоковича в финале Уимблдона, лишив его календарного «Шлема»
Уимблдон (м). Финал
16 июля 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		7 8 6 3 6
6 		6 6 1 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

6. Янник Синнер (Италия)

Совсем свежее поражение, которое чуть было не выбило Джоковича из сетки Итогового чемпионата ATP. После поражения от Алькараса в финале Уимблдона Новак выиграл 19 встреч подряд. Синнер, обыграв Джоковича в группе — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), победил затем и Руне, прихватив с собой серба в полуфинал. Ну а в финале Новак с его гигантским опытом титульных матчей, наверное, просто не мог проиграть.

Материалы по теме
Лучший в истории тенниса? Какие рекорды ещё не успел побить Новак Джокович
Лучший в истории тенниса? Какие рекорды ещё не успел побить Новак Джокович
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android