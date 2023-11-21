Медведев, Алькарас и сенсационный серб. Кто побеждал Джоковича в сезоне-2023

Собрали все поражения 24-кратного чемпиона ТБШ в нынешнем году. Их было очень мало.

Новак Джокович — без сомнения, лучший игрок мужского теннисного сезона-2023. Три титула на турнирах «Большого шлема», финал Уимблдона, победа на Итоговом… Подавляющее большинство теннисистов за всю карьеру не могут достичь того, чего за сезон добился Джокович в 36 лет. Но закончить год без поражений не в состоянии даже такой суперспортсмен, как Новак. Серб выиграл 55 матчей в этом сезоне, а уступил в шести поединках. И вот кто его обыгрывал.

1. Даниил Медведев (Россия)

Первое поражение Джоковичу нанёс не кто иной, как Медведев. Тогда серб пребывал на победной серии из 15 матчей, а если учитывать концовку сезона-2022, когда Новак выиграл Итоговый, — из 20. Но россиянин в феврале-марте тоже пребывал в потрясающей форме. И в полуфинале Дубая остановил поход Джоковича за очередным титулом — 6:4, 6:4.

2. Лоренцо Музетти (Италия)

Затем начался грунтовый сезон, и у Джоковича наступил небольшой спад. Серб пропустил подготовительные турниры и приехал сразу на «Мастерс» в Монте-Карло. Там он одержал всего одну победу — над россиянином Иваном Гаховым. А уже в третьем круге на пути Новака оказался 21-летний Лоренцо Музетти, одержавший волевую победу — 4:6, 7:5, 6:4.

3. Душан Лайович (Сербия)

Пожалуй, самое сенсационное поражение Джоковича. На почти домашнем турнире ATP-250, проходившем в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), серб проиграл соотечественнику Душану Лайовичу, занимавшему тогда лишь 70-е место в рейтинге ATP. Лайович без потери сета прошёл Новака в четвертьфинале — 6:4, 7:6 (8:6). Хотя в предыдущих двух матчах Джокович громил Душана: Доха-2015 — 6:2, 6:1; Монте-Карло-2018 — 6:0, 6:1!

4. Хольгер Руне (Дания)

В конце сезона-2022 Руне лишил Джоковича титула на «Мастерсе» в Париже, обыграв его в финале. А в 2023-м одержал вторую победу подряд над сербом, не пустив его в полуфинал «Мастерса» в Риме — 6:2, 4:6, 6:2.

Тот турнир, кстати говоря, вообще был богат на сенсации. Карлос Алькарас проиграл там 135-й ракетке мира. А титул завоевал Даниил Медведев, который в предыдущие сезоны вообще не выиграл в Риме ни одного матча!

5. Карлос Алькарас (Испания)

Поражение от Алькараса в финале Уимблдона похлеще иной победы. Каждый, кто видел тот матч, не забудет его никогда. После поражения от Руне в Риме Джокович выиграл 13 матчей подряд. На эту серию пришёлся титул на «Ролан Гаррос». Но 20-летний испанец не позволил Новаку взять главный трофей Уимблдона, одержав волевую победу — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Настоящим украшением встречи стал 27-минутный пятый гейм третьего сета, выигранный Карлосом на приёме.

«На траве он меня удивил. Он удивил всех тем, как быстро адаптировался к игре на траве в этом году. В предыдущие два года у него было не так много побед на этом покрытии. Я не ожидал, что он будет так хорошо играть в этом году. Без сомнения, Карлос доказал, что является лучшим игроком мира. Он показывает фантастический теннис на разных покрытиях и заслуживает быть там, где находится», — говорил Джокович после финала.

6. Янник Синнер (Италия)

Совсем свежее поражение, которое чуть было не выбило Джоковича из сетки Итогового чемпионата ATP. После поражения от Алькараса в финале Уимблдона Новак выиграл 19 встреч подряд. Синнер, обыграв Джоковича в группе — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), победил затем и Руне, прихватив с собой серба в полуфинал. Ну а в финале Новак с его гигантским опытом титульных матчей, наверное, просто не мог проиграть.