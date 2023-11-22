Джокович с Синнером должны встретиться вновь. Теперь они сыграют за сборные в Кубке Дэвиса

В Малаге (Испания) на этой неделе проходит финальная часть Кубка Дэвиса – все решающие противостояния, начиная с четвертьфинальной стадии. Предлагаем вспомнить, как сейчас выглядит этот турнир с более чем столетней историей и что с ним происходило в последние годы.

Кубок Дэвиса был основан в 1900 году как противостояние между теннисистами США и Великобритании (точнее, на тот момент использовалось название «Британские острова»). Если бы он остался турниром для этих двух стран, то наверняка достаточно быстро оказался бы забыт, но получилось иначе – география участников быстро начала расширяться, несмотря на то что добираться в далёкие страны в те годы, конечно, было гораздо сложнее, чем сейчас. До появления пассажирской авиации, тем более массовой, было ещё несколько десятилетий, а пересекать океан на корабле – дело небыстрое.

Регламент турнира несколько раз менялся, но происходило это в основном параллельно с изменениями в правилах других теннисных соревнований. Так, отменялся Challenge round, позволявший действующему чемпиону проводить лишь один решающий матч за год – в Кубке Дэвиса у чемпиона к тому же было двойное преимущество, потому что он ещё и всё время играл в этом решающем противостоянии на своей площадке, выбирая также покрытие для кортов. Харда в те годы не существовало, но разница между травой и грунтом, разумеется, была весьма велика. Затем был введён тай-брейк, что позволило избежать бесконечных партий до разницы в два гейма – учитывая, что все матчи Кубка Дэвиса игрались в пятисетовом формате, это стало неплохой экономией сил теннисистов.

Трофей Кубка Дэвиса Фото: Angel Martinez/Getty Images

Одной из важнейших особенностей Кубка долгие годы были матчи дома и на выезде. При первой встрече любых двух сборных между собой хозяин определялся жеребьёвкой, а при повторных встречах использовался принцип чередования – команда, которая в прошлый раз играла с этим соперником в гостях, получала домашний матч, потом наоборот и так далее. Такой регламент существовал на всех уровнях Кубка Дэвиса, разделённого на несколько дивизионов, кроме дивизионов для самых слабых национальных команд.

Всё изменилось с 2019 года, когда пришла инвестиционная группа Kosmos при участии знаменитого футболиста Жерара Пике. Было обещано грандиозное финансирование ($ 3 млрд) на десятки лет вперёд, и большинством голосов теннисных федераций стран всего мира приняли изменения в регламенте, устроившие настоящую революцию в турнире. Кстати, многие из стран, голосовавших за, эти изменения вообще никак не затронули, потому что они выступали в низших дивизионах и никогда не были в элитной Мировой группе. А именно там, среди сильнейших сборных домашние и выездные матчи почти полностью отменили, оставив лишь один квалификационный раунд перед финалом. В финале собрали 18 сборных, разделили их на шесть групп и отправили их все играть в Мадриде, отведя на это всего неделю. Количество матчей в каждом противостоянии урезали с пяти до трёх, а сами поединки сделали трёхсетовыми вместо пятисетовых.

В 2019-м чемпионом в таком формате стали хозяева, испанцы, в 2020-м турнир не удалось завершить из-за пандемии, скомкавшей весь теннисный сезон, а в 2021-м сильнейшей стала сборная России с Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым. Увы, шанса защитить титул российской команде не представилось. Хотя теннис стал одним из наименее затронутых последовавшими событиями видом спорта, от командных турниров сборную всё-таки отстранили. Отметим, что в этом году Кубок Дэвиса проходит в 111-й раз, и розыгрыш с этими красивыми цифрами снова остался без сборной России, которая при нынешнем представительстве топ-игроков явно была бы в числе главных фаворитов.

Что касается Kosmos, то в начале нынешнего сезона ITF (Международная теннисная федерация) объявила о разрыве сделки, изначально рассчитанной на 25 лет, и возвращении себе контроля над проведением турнира. Официально причиной были названы проблемы с выплатами за «ковидные» сезоны – ITF считала, что инвестиционная группа должна заплатить за них больше, а компания с этим не соглашалась – но вполне вероятно, что и активное недовольство форматом, в том числе со стороны нынешних и бывшим игроков, подтолкнуло к такому решению. Посмотрим, изменится ли формат в будущем, но на следующий сезон глобальных перемен не планируется – по крайней мере, возврата к домашним и гостевым противостояниям на каждой стадии турнира. Кстати, с прошлого сезона по крайней мере разделили групповой этап и матчи на вылет – теперь группы в финальном раунде играют в сентябре, а четвертьфиналы, полуфиналы и финал проходят в ноябре.

В этом году Кубок Дэвиса ещё на сентябрьской групповой стадии остался без хозяев турнира – испанцы заняли третье место в квартете с чехами, сербами и южнокорейцами. Тогда же соревнования покинули сборные США, Франции, Хорватии и Швейцарии, которые не так давно завоёвывали главный трофей турнира. А в плей-офф сразу вылетела национальная команда Канады, в прошлом году впервые в своей истории победившая в Кубке Дэвиса. Канадцы ухитрились проиграть финнам, за которых даже не играл их лидер, Эмиль Руусувуори (правда, Феликс Оже-Альяссим «кленовым листьям» тоже не помог).

Новак Джокович Фото: Angel Martinez/Getty Images

Самое интересное противостояние этого Кубка ожидается в полуфинале, где могут встретиться сборные Сербии и Италии. В Малагу прилетели и Новак Джокович, и Янник Синнер, только что дважды бившиеся друг с другом на Итоговом чемпионате ATP. Понятно, что сначала их командам ещё надо выиграть четвертьфинальные матчи, но там они будут явными фаворитами. Итальянцам предстоит встреча с голландцами, а сербы сыграют с британцами – изначально за последних был заявлен Энди Маррей, однако ближе к турниру он снялся из-за очередных проблем со здоровьем.

Кстати, Новак как раз не был в числе теннисистов, критиковавших новый формат. Напротив, серба он вполне устроил, и он играл что в 2019 году, что в 2021-м, что на групповой стадии в нынешнем сезоне. Синнер вроде бы тоже не жаловался – к тому же он из нового поколения, а молодёжь во все времена была более открыта к переменам. Отметим, что четвертьфиналы с участием Италии и Сербии пройдут завтра, 23 ноября, возможный полуфинал между ними будет сыгран 25 ноября, а финал состоится в воскресенье, 26-го.