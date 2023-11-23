«Этот год особенный». Звонарёва номинирована на премию WTA после победы на Итоговом

39-летняя россиянка сфокусировалась на игре в паре и не прогадала. Теперь её могут признать лучшей парницей года.

Российские теннисистки отлично выступили в минувшем сезоне. 11 из них завершили год в топ-100 мирового рейтинга. Ещё несколько сыграли на малом и основном Итоговых турнирах. А пять россиянок по итогам сезона были номинированы на ежегодную премию WTA.

39-летняя Вера Звонарёва вместе с 35-летней Лаурой Зигемунд попала в номинацию «Пара года». И ведь российско-немецкому дуэту действительно есть чем похвастаться за этот год.

Первый совместный титул Вера и Лаура завоевали в 2020 году. Тогда пара сразу забрала трофей US Open. А после этого россиянка и немка вместе выиграли ещё шесть турниров. Четыре из них – в минувшем сезоне.

Звонарёва – одна из самых опытных теннисисток в туре. Во-первых, она играет на про-уровне с 2000 года. Во-вторых, за это время перенесла семь операций, последняя из которых была в сезоне-2021. В-третьих, в 2016 году Вера родила ребёнка и после этого вернулась на высокий уровень.

Этот год Звонарёва и Зигемунд начали за пределами топ-25 женского парного рейтинга. Вера стартовала на 34-м месте, а Лаура – на 27-й позиции. В итоге год россиянка завершила в качестве девятой ракетки мира, немка же замкнула пятёрку лучших парниц. В этом дуэту помогло успешное выступление в течение сезона, а особенно ближе к его завершению.

На двух турнирах «Большого шлема» Звонарёва и Зигемунд показали хорошие результаты. На Уимблдоне девушки добрались до четвертьфинала. На Открытом чемпионате США они вышли в финал, но проиграли Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф.

До последнего Звонарёва и Зигемунд не квалифицировались на Итоговый турнир в Канкун. Однако за пару недель до Канкуна россиянка и немка выиграли турнир в Наньчане, что помогло им последними отобраться на Итоговый.

В Канкуне всё складывалось для Звонарёвой и Зигемунд не очень просто, но, как оказалось по итогу, удачно. В группе Вера и Лаура так же, как и в финале US Open, проиграли Дабровски/Рутлифф. Однако остальные две игры россиянка и немка выиграли, даже несмотря на то что заключительный матч с первыми сеяными Джессикой Пегулой/Кори Гауфф затянулся для девушек на несколько суток из-за непогоды.

Плей-офф Звонарёва и Зигемунд прошли достойно. В результате финал остался за Верой и Лаурой: со счётом 6:4, 6:4 они переиграли американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес.

Таким образом, Звонарёва стала первой за девять лет теннисисткой, выигравшей Итоговый турнир после родов. До неё это делала Кара Блэк в дуэте с Саней Мирзой в 2014-м.

«Наверное, этот год был первым в карьере, когда я сосредоточилась на парном разряде. Пройти весь путь — сначала квалифицироваться, а потом выиграть турнир – нечто особенное. В прошлом я брала «Шлемы» и другие крупные титулы, но этот — особенный.

Думаю, сейчас я этого не осознаю, но, когда у меня появится возможность проанализировать всю карьеру и выделить для себя какие-то результаты, этот будет одним из них. Это одно из главных достижений в моей карьере», – поделилась Вера эмоциями от победы на Итоговом с пресс-службой WTA.

За победу в номинации «Пара года» со Звонарёвой и Зигемунд поборются Кори Гауфф/Джессика Пегула, Сторм Хантер/Элисе Мертенс, Барбора Крейчикова/Катержина Синякова и Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф. Победителей выберут журналисты мировых спортивных СМИ.