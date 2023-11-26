«Идеально после напряжённого сезона». Как Даниил Медведев отдыхает на Мальдивах

Даниил Медведев провёл один из лучших сезонов в карьере: за минувший год он выиграл пять турниров, дошёл до полуфинала на Уимблдоне, поборолся за титул US Open и сохранил место в топ-3.

После вылета с Итогового турнира Даниил поделился планами на межсезонье.

«Каждый год по-разному. В отличие от других игроков, я давно не был в отпуске. Один раз я играл в Кубке Дэвиса. В прошлом году у нас родился ребёнок, так что я сразу вернулся к своим обязанностям.

В этом году поедем с женой на острова впервые за четыре-пять лет. Она это не очень любит, потому что там нечего делать. Но для меня это идеально после напряжённого сезона. Мне это нравится (улыбается)», – рассказал теннисист во время пресс-конференции в Турине.

Даниил Медведев Фото: Из личного архива Даниила Медведева

Всё запланированное Даниил выполнил: сейчас Медведевы отдыхают на Мальдивах. И делают это очень мило и весело.

Первыми кадрами с отпуска поделился Даниил. На них он весело катится с горки в Индийский океан. Кажется, это именно то, чего хотел теннисист, говоря об идеальном отдыхе.

На следующих кадрах Медведев играет с кроликами на пляже. И весь образ сурового Даниила на корте после таких видео вмиг испаряется. Невозможно не умилиться.

Вероятно, Медведевы отправились на отдых без дочки Алисы. Даниил и Дарья делятся фото и видео того, как они проводят время только вдвоём. На днях они, например, занимались дайвингом. Теннисист, как подобает его прозвищу Осьминог, оказался как никогда близок к своей естественной среде.

Для Даниила это не первый отпуск в текущем году. Летом после Уимблдона он взял мини-паузу и провёл несколько недель с семьёй. Медведевы отдыхали на юге Франции, ходили на дни рождения приятелей и посещали концерты. И всё же полноценный отдых у теннисиста случился именно сейчас, на Мальдивах.

После Итогового Медведев поделился тем, как он планирует старт нового сезона.

«Я, наверное, сыграю только на Australian Open, не буду играть предсезонные турниры. Постараюсь побольше времени провести в отпуске, посмотрим, как это сработает».

Australian Open – 2024 пройдёт с 14 по 28 января. Именно там, видимо, впервые после межсезонья мы увидим Медведева.