«Для меня он Король Лев». Легендарный теннисист сравнил Джоковича с Месси — серьёзно?

Новак Джокович велик. Об этом говорят и все его достижения, и то, какой вклад он к своим 36 годам внёс в теннис. Кто-то даже считает серба не просто большим теннисистом, но и легендарным спортсменом. Как, например, экс-тренер Новака Борис Беккер.

«Для меня он Король Лев. Мы делаем всё возможное, чтобы научить любителей тенниса тому, чему нельзя научить. Что этот игрок выиграл за последние 16 или 17 лет! И, возможно, показывает свой лучший теннис в 36 лет. Он был в этом возрасте как раз перед турниром «Большого шлема». Это не от мира сего!

Может быть, стоит посмотреть на это шире: он не просто лучший теннисист на данный момент, но и лучший спортсмен. Я хочу сравнить его с Лионелем Месси, Леброном Джеймсом и Томом Брэди – для меня это та категория, к которой относится Новак Джокович, потому что все эти спортсмены до сих пор доминируют или доминировали в своём виде спорта даже в таком возрасте», – цитирует Беккера Eurosport.de.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Итак, Джоковича поставили в один ряд с Месси. Неужели между ними правда есть что-то общее?

Оба – ровесники и рекордсмены

В первую очередь Новак и Лионель родились в один год, с разницей в месяц. И в свои 36 лет они оба записали на свой счёт значимые достижения. Месси в футболе стал рекордсменом по количеству «Золотых мячей» (восемь в сумме и четыре подряд), забил больше всех мячей за один год (91) и за один клуб (672, «Барселона»), а также единственный отметился голами на каждом этапе одного чемпионата мира.

Джокович же в теннисе тоже много чего добился. Новак — единственный, кто выиграл 24 «Больших шлема», 40 «Мастерсов» и 7 Итоговых турниров. Он также чаще других по итогам сезона оказывался первой ракеткой мира (8), дольше всех возглавлял и продолжает возглавлять рейтинг ATP, а также лидирует по количеству призовых.

Оба – примеры для молодого поколения

Месси и Джокович несколько раз встречались публично. И после одной из таких встреч Новак поделился мнением, как он и Лионель влияют на молодое поколение.

«Как поклонник спорта, как футбольный болельщик я, конечно, восхищаюсь Месси и очень его уважаю. Думаю, что бóльшая часть мира рада его достижениям. Он скромный, простой парень, который не теряет голову от успеха. Все эти годы, как мне кажется, служат прекрасным примером для всех детей, которые на него равняются, они хотят быть на него похожими», – поделился Новак с Tennis.com мнением о Месси.

«Мне хочется верить, что люди, особенно дети и молодые люди, видят во мне себя. Стараюсь всегда держать это в голове, что бы я ни делал, куда бы я ни шел, что бы я ни говорил. Надеюсь, многие дети возьмут в руки ракетки, наблюдая за мной или другими теннисистами», – добавил серб про себя.

Вместе Джокович и Месси попадали в топ-100 самых влиятельных спортсменов мира. Хоть и было это в 2012 году.

У обоих – одна фраза на двоих

«Что уставился, придурок? Иди отсюда!» – фраза, которая объединяет Месси и Джоковича.

Первым её произнёс футболист по ходу чемпионата мира — 2022. После четвертьфинального матча со сборной Нидерландов Месси давал интервью, но отвлёкся на форварда нидерландцев Ваута Вегорста и послал его. Фраза, брошенная Лионелем в сторону Ваута разлетелась по интернету. Позже её словил Джокович.

Во время Australian Open — 2023 Новак снял шуточное видео с Диего Шварцманом. На нём серб кидает проходящему мимо аргентинцу уже легендарную фразу Месси.

Джокович и Месси действительно уже великие спортсмены. Хотя их карьера ещё не завершена. И они наверняка побьют ещё не один рекорд.