В России проведут теннисный турнир, несмотря на бан. Боссы ATP и WTA не против?

Уже второй год Россия не знает международных турниров… Почти не знает. Единственный такой, хоть и выставочный, проводится в Санкт-Петербурге в начале декабря. Он напоминает шоу с укороченными сетами (в случае необходимости третья партия играется на тай-брейке до 10 очков), вольным регламентом и праздничной атмосферой – всё, чтобы напомнить российским болельщикам о теннисе.

Три дня, 13 топов ATP и WTA и только теннис!

Выставка «Трофеи Северной Пальмиры»: отличие от 2022-го, регламент и звёздный состав. Собрали всё об единственном теннисном турнире с игроками про-тура в России и мира.

Ассоциация с Питером: «Львы и Сфинксы»

Год назад в шоу-турнире участвовало шесть команд – по два игрока и одному капитану в каждой. Они выступали в группах по олимпийской системе, лидеры каждой в финале разыгрывали трофей. В этом году таких две, но с большим количеством игроков – по шесть. Организаторы немного изменили формат, так как «изменилось и позиционирование». Важно было подчеркнуть связь с Питером: две команды ассоциациируются с символами города – «Львами» и «Сфинксами».

«Считаем, что атмосфера в команде будет прикольнее и дружнее, когда там больше людей, – говорят в оргкомитете. – Да и соперничество между двумя коллективами более понятно».

«Львы» Кузнецовой и Типсаревича

В 2022-м главный приз забрала команда двукратной чемпионки турниров «Большого Шлема» Светланы Кузнецовой, за которую выступали россиянин Евгений Донской и представительница Казахстана Юлия Путинцева. В финале (одиночные матчи у мужчин, женщин и микст) они переиграли Анастасию Потапову и венгра Мартона Фучовича. В 2023-м заявлены 13 игроков.

За «Львов», капитанами которых станут Кузнецова и серб Янко Типсаревич, сыграют россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Александр Шевченко, серб Ласло Джере, болгарка Виктория Томова и итальянка Ясмине Паолини. Разделение не случайное: на турнире в Питере будущие молодожёны, по словам организаторов, впервые сыграют в миксте. Может, это сподвигнет их заявиться на Australian Оpen в 2024 году.

«Сфинксы» Мыскиной и Давыденко

Капитанами «Сфинксов» станут экс третья ракетка мира, победитель Итогового турнира Николай Давыденко и чемпионка «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина. Состав этой команды точно не уступает «Львам» — Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Юлия Путинцева, француз Адриан Маннарино, серб Душан Лайович и испанец Роберто Баутиста-Агут. В последний момент организаторы объявили приглашённого по уайлд-кард игрока, который в качестве джокера может быть заигран за обе команды. Это первая ракетка Казахстана Александр Бублик. Были слухи и об участии в турнире Симоны Халеп, но их организаторы быстро развеяли.

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Из иностранцев особенно интересно будет последить за Маннарино. Француз в нынешнем сезоне не только обыгрывал Даниила Медведева, Феликса Оже-Альяссима, Себастьяна Корду, Хуберта Хуркача и Бена Шелтона, но и провел лучший сезон в карьере. И это в 35 лет! 22-й номер в рейтинге АТР выиграл три титула — в Ньюпорте, Астане и Софии. Причём до этого года на уровне про-тура брал лишь два трофея. В столице Казахстана Адриан пообщался с «Чемпионатом» – о сезоне, карьере и соперничестве с россиянами.

Достижения 33-летнего Лайовича скромнее, но и он отрезками выдавал сенсации — чего стоит только второй титул — после Умага в 2019-м — в карьере в Баня-Луке, где он по ходу турнира обыграл в четвертьфинале Новака Джоковича и в финале Андрея Рублева. Сейчас серб занимает 46-ю строчку в рейтинге.

Лучший год в карьере проводит и Шевченко, ворвавшийся в топ-50 ATP, и Бублик, после рождения сына взявший два титула — в Галле и Антверпене. Личный прорыв и у Потаповой, забравшейся в топ-25 WTA, и у Шнайдер, которая остановилась в шаге от первого попадания в топ-50 – была 60-й. На домашней арене сыграет и Хачанов, который после успешного 2022-го преодолевает череду травм, но даже в такой форме оформляет титул – впервые с 2018 года взял трофей — в Чжухае.

Юниорский турнир с чемпионом «РГ»

Параллельно со взрослыми соревнованиями пройдет и юниорский турнир, где выступят сильнейшие российские тинейджеры – среди них чемпион «Ролан Гаррос» и финалист Уимблдона, занимающий первую строчку мирового юниорского рейтинга Ярослав Демин.

Соревнования стартуют 1 декабря на КСК «Арена» матчами капитанов и двумя встречами игроков про-тура, 2 декабря сыграют юниоры, проведут одиночные матчи и игроки про-тура, а 3 декабря — финал у тинейджеров и заключительные встречи командного турнира.

«Видим повышенный интерес к турниру. Как нам кажется, удалось собрать хороший состав игроков. Плюс у нас любят ходить на наших, а в составе есть на кого посмотреть», – говорят в оргкомитете.

ATP и WTA не против?

«Трофеи Северной Пальмиры» – турнир выставочный и под юрисдикцию ATP-, WTA-туров и ITF не попадает. То есть игрокам не нужно получать добро на участие в подобной «выставке» – в своде правил нет такой графы.

«Это мероприятие не связано с WTA, и WTA не поддерживает его проведение. Игроки соревнуются в WTA Tour как независимые подрядчики и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в показательных выступлениях без штрафных санкций в межсезонье», — утверждается в заявлении от WTA.



Однако, несмотря на то что боссы чётко выразили нежелание поддерживать общие настроения и отстранять топов от соревнований только по национальному признаку, турниры в России под эгидой туров в принципе запрещены и отменены на неопределённый срок.

Удачный ли календарь выбрали организаторы? Несмотря на межсезонье и подготовку к 2024 году, многие сами выбирают, как выстраивать график: Медведев и Джокович с семьями на отдыхе, Рублёв уже готов катать выставочные матчи, Янник Синнер и вся итальянская сборная только отыграли Кубок Дэвиса. Так что почему бы в формате шоу не поколотить мячик за призовые, которые, кстати, не разглашают, а ещё не навестить родных и легко не вкатиться в подготовительный сезон – такой формат в самый раз. И бонусом сходить на концерт Басты – всем участникам, говорят организаторы, гарантированы бесплатные проходки.