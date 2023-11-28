Медведев и Джокович уступили Синнеру по «баранкам»/«палочкам». И всем им далеко до Свёнтек

Любителям тенниса прекрасно известен такой термин, как «баранка». Говорят, что игрок повесил/навесил/выписал/испёк «баранку», если ему удалось выиграть сет со счётом 6:0. Есть ещё чуть менее известный термин «хлебные палочки» или, что в данном случае то же самое, «картошка фри». Как вы уже, должно быть, догадались, это победа в партии со счётом 6:1. Какое-то время существовала неофициальная награда «Золотая баранка», но в последнее время это дело как-то заглохло. Мы же попытаемся исправить ситуацию — и будем учитывать не только «баранки», но и «палочки».

Даниил Медведев — 16 «баранок»/«палочек»

И начнём с лучшего теннисиста России. В сезоне-2023 Медведев занял шестое место по интересующему нас показателю. Первым турниром для россиянина была Аделаида-1, и уже во втором круге он повесил «баранку» сербу Миомиру Кецмановичу — 6:0, 6:3. А на Australian Open Даниил «обрадовал» американца Маркоса Гирона, обыграв его в первом круге с разгромным счётом 6:0, 6:1, 6:2.

В феврале Медведев пребывал в потрясающей форме. На пути к титулу в Роттердаме он победил Григора Димитрова в полуфинале — 6:1, 6:2. Затем последовали ещё несколько «палочек» в исполнении Медведева. На «Мастерсе» в Мадриде, проходящем на грунте, который Даниил не любит, россиянин обыграл соотечественника Александра Шевченко — 4:6, 6:1, 7:5.

Очень важную «палочку» Медведев испёк на Уимблдоне — в пятом сете четвертьфинала с Кристофером Юбэнксом! Россиянин, которому сперва самому пришлось отведать этот продукт, выиграл тот матч со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Однако по-настоящему Даниил разошёлся на US Open. И если в разгроме Аттилы Балажа (6:1, 6:1, 6:0) нет ничего удивительного, то победы над Алексом де Минором в 1/8 финала (2:6, 6:4, 6:1, 6:2) и особенно над Карлосом Алькарасом в полуфинале (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3) в любом случае заслуживают отдельного упоминания.

Последнюю же «палочку» Медведев испёк в Пекине, обыграв в четвертьфинале Уго Умбера со счётом 6:4, 3:6, 6:1.

Лоренцо Музетти и Александр Зверев — по 20 «баранок»/«палочек»

21-летний итальянец и двукратный чемпион Итогового турнира также были весьма хороши в этом компоненте. Выделим наиболее интересные моменты. Музетти уже на United Cup, ставшем для него первым турниром сезона, принялся громить соперников. Тогда он одержал две победы подряд над мало кому известными Даниэлем Михальским и Стефаносом Сакелларидисом, обыграв их с одинаковым счётом 6:1, 6:1. А на «Мастерсе» в Монте-Карло Лоренцо и вовсе поиздевался над соотечественником Лукой Нарди, обыграв его 6:0, 6:0. Ещё одной жертвой итальянца стал россиянин Александр Шевченко. Во втором круге «Ролан Гаррос» Музетти победил его 6:1, 6:1, 6:2.

Что касается Зверева, то он самую крупную победу в сезоне одержал в третьем круге «Мастерса» в Мадриде, обыграв Уго Гренье со счётом 6:1, 6:0. На «Ролан Гаррос» немец русского происхождения дошёл до полуфинала, и в первых четырёх кругах его соперники неизменно получали «палочку». Ллойд Харрис, Алекс Молчан, Фрэнсис Тиафо, Григор Димитров — вот список жертв Александра на том турнире. Также стоит выделить победу Зверева над Тьяго Монтейро со счётом 6:1, 6:0, одержанную во втором раунде Бостада. Ну и не забудем две «палочки», испечённые для Григора Димитрова в третьем круге US Open — 6:7 (2:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:1. А в Чэнду под натиском Александра пал россиянин Павел Котов — тот победил его во втором раунде со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:1.

Новак Джокович — 21 «баранка»/«палочка»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», наверное, не имел шансов не попасть в этот список, несмотря на свой 36-летний возраст. Джокович занял третье место по «баранкам»/«палочкам» в 2023-м. На Australian Open сербский теннисист проиграл всего один сет, а побед 6:0 либо 6:1 было целых шесть. В четвертьфинале Новак победил россиянина Андрея Рублёва — 6:1, 6:2, 6:4.

Не хуже Джокович выступил и на «Ролан Гаррос». В полуфинале он обыграл Карлоса Алькараса — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Важное уточнение: вторую половину встречи Алькарас проводил с травмой. Так что этих «палочек», не исключено, не было бы, если бы испанец был в состоянии играть в полную силу.

А на Уимблдоне Джокович испёк сразу три «палочки». И если Стэна Вавринку в третьем круге (6:3, 6:1, 7:6 (7:5)) и Рублёва в четвертьфинале (4:6, 6:1, 6:4, 6:3) он победил, то вот Алькарасу в финале проиграл — 6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6. Зато отыгрался на US Open. На пути к титулу серб испёк одну «баранку» и пять «палочек».

Янник Синнер и Алекс де Минор — по 25 «баранок»/«палочек»

Синнер, проведший прорывной сезон, оказался впереди всех, разделив, правда, первое место с де Минором. В третьем круге Australian Open итальянец проиграл первые два сета Мартону Фучовичу, но затем разошёлся — 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0. А вот в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло «палочка» не помогла ему. Ту встречу с Хольгером Руне Янник проиграл со счётом 6:1, 5:7, 5:7. Забавно, что дважды жертвой Синнера становился де Минор, разделивший с ним первое место в нашем списке. В финале «Мастерса» в Торонто итальянец победил австралийца 6:4, 6:1, а в матче финала Кубка Дэвиса — 6:3, 6:0.

Также среди достижений Синнера в этом сезоне выделим победу над Карлосом Алькарасом в полуфинале Пекина (7:6 (7:4), 6:1) и успех в матче с Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового турнира (6:3, 6:7 (4:7), 6:1).

Де Минор же начал сезон с того, что обыграл самого Рафаэля Надаля во втором матче на United Cup — 3:6, 6:1, 7:5. Здорово он выступил и на «пятисотнике» в Акапулько, где испёк сразу пять «баранок»/«палочек», в том числе для Томми Пола в финале (3:6, 6:4, 6:1). А Александр Шевченко во втором круге Барселоны выиграл у австралийца лишь один гейм — 6:0, 6:1 в пользу Алекса.

А что у женщин?

Лучшие представительницы прекрасного пола в этом списке — о них чуть ниже — оставили мужчин позади. Россиянка Дарья Касаткина (16) разделила восьмое-девятое места с Мэдисон Кис, а её соотечественница Людмила Самсонова (15) замкнула десятку сильнейших. Касаткина в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде испекла «палочку» для Вероники Кудерметовой, но всё равно проиграла — 5:7, 6:1, 6:7 (2:7). А самую крупную победу в сезоне Дарья одержала на «Ролан Гаррос», обыграв Питон Стирнс в третьем круге со счётом 6:0, 6:1.

Самсонова же в первом матче сезона повесила сопернице «баранку», победив Чжан Шуай 5:7, 6:3, 6:0 в первом круге Аделаиды-1. В финале «пятисотника» в Абу-Даби россиянка выиграла первый сет 6:1 у Белинды Бенчич, но потерпела поражение — 6:1, 6:7 (8:10), 4:6. Отличные матчи провела Людмила в третьем круге «тысячника» в Мадриде (победа над Еленой Остапенко 6:2, 6:0) и в первом круге «Ролан Гаррос» (разгром Кэти Волынец 6:0, 6:1). Наконец, в полуфинале Монреаля Самсонова одолела Елену Рыбакину (1:6, 6:1, 6:2), но затем нарвалась на Джессику Пегулу (1:6, 0:6).

Пегула, к слову, заняла второе место в женском зачёте, опередив всех мужчин. У неё 26 «баранок»/«палочек». Американка обошла и Кори Гауфф, и Арину Соболенко (обе — по 23). Но все вышеперечисленные спортсмены/спортсменки оказались далеко позади Иги Свёнтек. Четырёхкратная чемпионка ТБШ, первая ракетка мира испекла за сезон 54 «баранки»/«палочки»! 23 сета она выиграла со счётом 6:0, 31 — 6:1. При этом две встречи полька выиграла со счётом 6:0, 6:0: у Анастасии Павлюченковой во втором круге «тысячника» в Риме и у Ван Синьюй в третьем круге «Ролан Гаррос».

Также отметим, что Ига ударно провела решающие матчи «тысячника» в Дохе. В полуфинале она не оставила шансов Веронике Кудерметовой (6:0, 6:1), а в финале разгромила Джессику Пегулу (6:3, 6:0). На «тысячнике» в Дубае Свёнтек остановила Самсонову, обыграв её в третьем раунде 6:1, 6:0. В полуфинале «тысячника» в Мадриде польская теннисистка опять разгромила Кудерметову-старшую (6:1, 6:1). А на Итоговом в Канкуне повесила сразу пять «баранок»/«палочек», в том числе две в финале с Джессикой Пегулой (6:1, 6:0).