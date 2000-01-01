Рыбакина установила историческое достижение!
Елена Рыбакина была по-настоящему крута в прошлом сезоне. Казахстанская теннисистка четырежды обыграла первую ракетку мира. Таких крутых результатов не было с 1979 года!
Гроза лидеров
По ходу сезона Рыбакина одержала четыре победы над первыми ракетками мира Игой Свёнтек (Australian Open, BNP Paribas Open, Internazionali BNL d'Italia) и Ариной Соболенко (China Open).
Рекордсменка
Большее количество раз первых ракеток мира обыгрывала лишь Трэйси Остин в 1979 году. Американка одержала шесть побед над лидерами рейтинга.
Рыбакина четыре раза обыграла первую ракетку мира за сезон. Такого не было 44 года!
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