Синнер наконец-то показал свою эффектную девушку. Янник долго скрывал красотку от публики

Четвёртая ракетка мира Янник Синнер провёл успешный, но изнурительный сезон-2023. Сразу после победы на Кубке Дэвиса в Малаге Синнер решил развеяться на футболе. Янник посетил матч Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия».

Перед матчем Синнер вышел на поле «Сан-Сиро», а болельщики скандировали его имя. Затем итальянский клуб вручил ему футболку с 10-м номером. Янник также встретился с бывшим форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем, сделав запоминающееся фото с ним.

А ещё Синнер наконец-то показал общественности свою девушку – на трибунах он сидел рядом с итальянской моделью Марией Браччини.

Янник Синнер и Мария Браччини на матче Лиги чемпионов в Милане Фото: Кадр из трансляции

22-летний Синнер ранее давал понять, что не собирается афишировать свою личную жизнь.

«Встречаюсь я с девушкой или нет, вы никогда не узнаете об этом в социальных сетях, потому что я хочу сохранить свою личную жизнь в тайне. Мне не нужно публиковать фотографию, чтобы показать, помолвлен я или нет. Я никогда не публиковал фотографии с родителями. Возможно, было фото только с братом», — сказал Янник перед US Open — 2023.

Вскоре после этого заявления Синнер заметно прибавил на корте. В осенней части сезона он демонстрировал едва ли не лучший теннис в туре, если вынести за скобки Новака Джоковича.

Синнер трижды обыграл третью ракетку мира Даниила Медведева, хотя ранее имел баланс личных встреч 0-6 с ним. Янник доказал статус одного из самых неудобных соперников для №2 Карлоса Алькараса, обыграв испанца в Пекине и выйдя вперёд по личным встречам с ним (4-3). На Итоговом чемпионате ATP он сломил в группе Джоковича, а затем вышел в финал, где всё-таки не справился с Новаком. Немногим позже Янник взял реванш на Кубке Дэвиса, обыграв Джоковича в полуфинале и в конечном счёте приведя сборную Италии к титулу.

Восприятие Синнера изменилось. Теперь в глазах теннисной общественности он выглядит не просто молодым и перспективным игроком, а состоявшейся звездой, которая может стать главной угрозой доминированию Джоковича в следующем сезоне. Ментальность Янника тоже меняется как на корте, так и за его пределами. Он долго предпочитал скрывать личную жизнь, но сейчас постепенно отходит от этого.

Известно, что в 2023 году Синнер встречался с итальянской моделью Лаурой Маргезин, которая старше него на один год. Журналисты несколько раз засняли их вместе во время прогулок на улице. Теннисист при виде папарацци сразу же старался куда-нибудь уйти. То есть придерживался своих принципов о конфиденциальности личной жизни.

Лаура Маргезин — бывшая девушка Янника Синнера Фото: Из личного архива Лауры Маргезин

В 2020 году Яннику приписывали роман с ещё одной итальянской моделью Марией Браччини. СМИ писали, что Синнер и Браччини помолвлены, но официально пара не подтверждала отношения. Более того, сообщалось, что Янник бросил Браччини в 2021 году и какое-то время был одиноким, пока не встретил Маргезин.

Тем не менее роман с Лаурой был недолгим и продлился несколько месяцев. Маргезин живёт и работает в Лос-Анджелесе, а любовь на расстоянии не по душе Яннику. Осенью Синнер снова возобновил отношения с Браччини.

Мария Браччини Фото: Из личного архива Марии Браччини

Мария наблюдала за противостоянием Янника с Джоковичем на арене «Пала Альпитур» в Турине во время финала Итогового. На днях Янник самолично подтвердил роман с Браччини, впервые появившись с ней на публике на матче Лиги чемпионов в Милане.

Вполне возможно, со второй попытки у Синнера и Браччини всё сложится. Хотя Яннику всего 22 года, так что до свадьбы ещё наверняка очень далеко. К примеру, Новак Джокович женился на Елене Ристич в 27 лет, Роджер Федерер связал себя узами брака с Миркой Вавринец в 28, Энди Маррей в таком же возрасте пошёл под венец с Ким Сирс. Рафаэль Надаль и вовсе узаконил отношения с Марией Франциской Перелло, когда ему исполнилось 33 года.

В любом случае суперзвёздам тенниса важно не скрывать свою вторую половинку. Елена Джокович и Мирка Федерер вообще стали в некотором смысле неотъемлемыми символами своих возлюбленных, регулярно наблюдая за победами Новака и Роджера на турнирах «Большого шлема».

Яннику Синнеру ещё очень далеко до статуса Джоковича, Федерера, Надаля или Маррея. Для начала ему было бы неплохо выиграть первый «Шлем» и не сбавлять обороты в будущем. Всё остальное придёт, в том числе налаживание личной жизни. Определённые сдвиги в этом направлении уже есть. Отказ от скрытности отношений свидетельствует о ментальном взрослении Синнера, что среди прочего должно сказаться и на его уверенности на корте.