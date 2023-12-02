«Цирк продолжается». Джоковича и россиян открыто «прокатили» мимо наград теннисного сезона

На днях ATP объявила претендентов на свои ежегодные награды по итогам сезона.

Номинанты в категории Прогресс года – Янник Синнер, Бен Шелтон, Кристофер Юбэнкс и Маттео Арнальди, Новичок года – Артюр Фис, Флавио Коболли, Люка Ван Аш, Доминик Штрикер, Алекс Михельсен, Возвращение года – Александр Зверев, Гаэль Монфис, Ян-Леннард Штруфф, Доминик Кёпфер. Тренером года могут стать Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци (Янник Синнер), Горан Иванишевич (Новак Джокович), Хуан-Карлос Ферреро (Карлос Алькарас), Брайан Шелтон (Бен Шелтон), Крэйг Бойнтон (Хуберт Хуркач). Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру достанется Карлосу Алькарасу, Григору Димитрову, Хуберту Хуркачу или Яннику Синнеру.

При просмотре списка претендентов сразу же бросается в глаза отсутствие имени первой ракетки мира, 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Да, там есть его тренер Горан Иванишевич, но всё-таки куда логичнее было бы увидеть хоть в какой-то категории самого Новака. Ещё в списке нет представителей топ-5 мирового рейтинга россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Дважды фигурирует имя Янника Синнера, который хоть и впечатляюще выглядел в концовке сезона-2023, но уступает тому же Медведеву в рейтинге и не играл в финале ТБШ, в отличие от Даниила.

Начнём с Джоковича. Чемпион Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, финалист Уимблдона, победитель «Мастерсов» в Цинциннати и Париже, обладатель титула Итогового, первая ракетка мира – достижения Новака в 2023 году. 36-летний серб был абсолютно лучшим теннисистом в этом сезоне. Никто из молодёжи даже близко не может похвастаться чем-то подобным.

Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Новаку по разным причинам не подходят категории Прогресс года, Новичок года и Возвращение года, но он просто обязан претендовать на награду Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. Джокович – лицо мирового тенниса, символ своего вида спорта. Критерий измерения «честной игры» весьма субъективный, но Новак не попадал ни в какие скандалы вроде резких споров с судьями, не проявлял агрессию в отношении фанатов или соперников. Да, были какие-то мелкие инциденты, но их в порыве эмоций можно найти у каждого теннисиста.

Болельщики в соцсети X (ранее Twitter) вступились за Джоковича и обрушились на ATP с критикой под постом со списком претендентов на награды.

«Новак снова не получил номинацию? Это похоже на умышленную пакость».

«Поменяйте название награды Эдберга на «Не Новак Джокович»! Не даёте ему эту награду и вообще не номинируете? Полная чушь. Теперь мы знаем, что его мотивирует. Он будет выигрывать награды, которые не вручаются на основе субъективных суждений!»

«СМИ говорят нам, что Джокович не номинирован на награду Эдберга, поскольку он слишком «злится» на корте. Алькарас, которому в этом сезоне требовалась медицинская помощь после пореза руки из-за нервов, есть в шорт-листе этой награды».

«Не удивлён. Цирк от ATP продолжается. 24 турнира «Большого шлема», 401 неделя в качестве первой ракетки мира, восьмое лидерство в мировом рейтинге по итогам года. Эти цифры будут расти».

«Это что за бред?! Кто отбирал претендентов на награды?»

Очень много вопросов также вызывает категория Прогресс года. 21-летний американец Бен Шелтон определённо должен претендовать на награду. Парень провёл свой первый полный сезон в туре, вышел в четвертьфинал Australian Open и полуфинал US Open, выиграл «пятисотник» в Токио, закрепился в топ-20 рейтинга.

22-летний Синнер мощно выступил во второй половине года. Янник дошёл до полуфинала Уимблдона (лучший результат на ТБШ в карьере), в Торонто выиграл первый «Мастерс», взял два «пятисотника» в Пекине и Вене, на Итоговом добрался до финала, а завершил год победой на Кубке Дэвиса в составе сборной Италии. Нельзя сказать, что Янник не заслужил быть претендентом на награду Прогресс года, но он при этом также является номинантом на приз имени Стефана Эдберга. Как-то многовато для одного игрока.

Янник Синнер Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Труднее всего понять логику включения в список Маттео Арнальди и Кристофера Юбэнкса. Особенно это касается Арнальди. 22-летний итальянец занимает 44-е место в рейтинге ATP. Он не выиграл ни одного титула. Его главное достижение за год – попадание в четвёртый раунд US Open, но в остальном похвастаться нечем. На Australian Open Маттео вообще не смог пройти квалификацию. Арнальди – молодой игрок, и определённый прогресс он показал, поднявшись с 134-го места на 90 позиций в течение года. Тем не менее прорывным и феерическим выступление итальянца никак не назовёшь.

Юбэнксу уже 27 лет, то есть на звание «молодого и перспективного» он уже не тянет. В этом году американец дошёл до четвертьфинала Уимблдона, впервые обыграл игрока топ-10 (Стефанос Циципас), выиграл турнир на Мальорке и завершил сезон на 32-м месте (начинал на 123-м месте). Конечно, Крис сделал шаг вперёд и заслуживает похвалы. Тем не менее он остаётся пусть и крепким, но середняком.

Чем Юбэнкс лучше 26-летнего россиянина Романа Сафиуллина, который на том же Уимблдоне тоже добрался до четвертьфинала? Роман чуть ниже в рейтинге (39-е место) и он не выигрывал титулы ATP, хотя в Чэнду дошёл до финала и уступил Александру Звереву в напряжённом трёхчасовом поединке. Юбэнкс в своём финале одолел француза Адриана Маннарино, который явно послабее Зверева. К тому же Сафиуллин дважды за год обыгрывал игроков топ-10. Взял реванш у Зверева на «Мастерсе» в Шанхае, а на «тысячнике» в Париже выбил вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Впечатляет побольше, чем победа Юбэнкса над Циципасом, поскольку Стефанос последние полгода играет явно не на уровне первой десятки и держится высоко в рейтинге за счёт успехов первой половины сезона.

Если включили в список 27-летнего середняка Юбэнкса, то почему там нет его топового одногодки Даниила Медведева или на год младшего Андрея Рублёва? Медведев заявил, что провёл лучший сезон в карьере, если вынести за скобки ТБШ. Даже с учётом мэйджоров это утверждение можно считать истинным. Даниил взял рекордное для себя количество титулов (5). Он никогда не выигрывал за год столько матчей против топ-10 (12) и топ-20 (27), как в 2023-м. И в целом у него 66 побед – тоже максимум за карьеру. Даниил подтвердил свою репутацию специалиста игры на харде, но второй раз за карьеру выиграть «Шлем» не удалось – в финале US Open его остановил Новак Джокович. Больше всего заслуживает внимания прогресс россиянина на неудобных покрытиях. Медведев выиграл первый титул на грунте, причём сразу же на «Мастерсе» (Рим). А на травяном Уимблдоне дошёл до полуфинала, хотя ранее не преодолевал там стадию четвёртого раунда. К слову, в четвертьфинале выбил того самого Юбэнкса.

Даниил Медведев и Кристофер Юбэнкс Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Андрей Рублёв тоже считает, что провёл лучший сезон в карьере. В этом году россиянин стал победителем «Мастерса» в Монте‑Карло (был близок ко второму титулу данной категории, но проиграл финал Шанхая Хуберту Хуркачу) и турнира в Бостаде, трижды добирался до четвертьфиналов турнира «Большого шлема» и сейчас является пятой ракеткой мира. Рублёв наконец-то сломал один из своего рода барьеров – выиграл титул на «Мастерсе». Осталось пройти стадию четвертьфинала на ТБШ, хотя стабильное попадание в восьмёрку сильнейших на мэйджоре само по себе заслуживает всяческих комплиментов. Андрею нужно работать над сдержанностью на корте, и тогда он определённо сможет покорить новые высоты.

Не существует какого-то единого критерия выбора претендентов на награду Прогресс года, но Юбэнкс и Арнальди там смотрятся лишними. Если нет чёткой привязки к возрасту и ставить во главу угла достижения на корте, то за награду должны бороться Шелтон, Синнер, Медведев и Рублёв. Если достижения не так уж важны – то Арнальди и Юбэнкса могли бы заменить Роман Сафиуллин или условные аргентинец Томас Мартин Этчеверри и американец Томми Пол – тоже неожиданные участники четвертьфинала ТБШ в этом сезоне. Заслуживает похвалы и француз Уго Умбер, который выиграл турнир в Метце, часто побеждал игроков топ-10 (включая Рублёва и Медведева) и завершил год в топ-20, хотя был за пределами первой сотни в начале января.

В остальных категориях всё более-менее логично, причём в каждой выделяется явный фаворит. 19-летний француз Артюр Фис занимает солидное 36-е место в рейтинге ATP и почти наверняка заберёт награду Новичок года.

Александр Зверев мощно вернулся после серьёзной травмы на «Ролан Гаррос» — 2022. Немец с русскими корнями выиграл турниры в Чэнду и Гамбурге, закрепился в топ-10 рейтинга и принял участие в Итоговом турнире в Турине, добыв на нём две победы (не вышел из группы, уступив по дополнительным показателям Даниилу Медведеву и Карлосу Алькарасу). Конечно, ATP может уважить 37-летнего ветерана Гаэля Монфиса, который стал чемпионом Стокгольма, но всё-таки Александр добился намного большего на корте, чем Гаэль.

Александр Зверев Фото: JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

Горан Иванишевич – очевидный фаворит на награду лучшему тренеру года. Всё, что выиграл Джокович в сезоне-2023, было перечислено выше. Хотя не стоит удивляться, если приз отдадут Хуан-Карлосу Ферреро или дуэту тренеров Синнера, руководствуясь такими же странными критериями, по которым имени Новака нет среди номинантов на призы.

Что можно сказать в итоге? Список претендентов на награды ATP по итогам сезона выглядит крайне странно. Одно лишь отсутствие Джоковича в нём чего стоит, но и кроме этого, есть много вопросов. Не стоит удивляться, что и имена обладателей некоторых наград тоже оставят в недоумении многих фанатов тенниса.