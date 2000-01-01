Самые долгие паузы в карьере Надаля
Недавно Рафаэль Надаль сообщил, что планируется вернуться к выступлениям. Испанец сыграет на турнире в Брисбене в январе. Теннисист к тому моменту не будет выступать почти год. Сколько длились самые долгие паузы Надаля в карьере?
154 дня
Перерыв в пять месяцев Надаль делал между Citi Open — 2021 в Вашингтоне и турниром в Мельбурне в начале 2022 года. Пауза была вызвана травмой ноги.
199 дней
Почти 6,5 месяца прошло между выступлениями Рафаэля на турнире в Акапулько и Риме в 2020 году. Пауза была связана с пандемией коронавируса.
223 дня
Больше семи месяцев Надаль не играл в 2012–2013 годах между Уимблдоном-2012 и турниром в Винья-дель-Маре-2013. У испанца были две проблемы: сначала травмы коленей, а потом кишечное недомогание.
347 дней
Последний турнир Надаля — Australian Open — 2023. К моменту анонсированного возвращения на турнире в Брисбене испанец не будет играть почти год. Такая пауза вызвана травмой ноги.
Надаль вернётся после годовой паузы! Сколько длились самые долгие перерывы в его карьере?
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