Надаль вернётся после годовой паузы! Сколько длились самые долгие перерывы в его карьере?

Самые долгие паузы в карьере Надаля

Недавно Рафаэль Надаль сообщил, что планируется вернуться к выступлениям. Испанец сыграет на турнире в Брисбене в январе. Теннисист к тому моменту не будет выступать почти год. Сколько длились самые долгие паузы Надаля в карьере?